«Это всё мамы! Они даже были готовы заплатить деньги». Скандальное видео в детском хоккее

Не успели болельщики забыть о тренерских методах Геннадия Курдина, который стал печально известен жестоким обращением с молодыми хоккеистами и нападением на судей во время матчей, как среди детских хоккейных тренеров появился новый герой.

«Рукой к себе — и вломил»

Недавно в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором тренер учит своих семилетних воспитанников драться. Дело происходит не на льду, а на паркете спортивного зала, хоккеисты одеты лишь в часть экипировки (без коньков, но в шлемах с полной защитой лица). И по заданию этого специалиста мальчишки отрабатывают удары кулаком в голову друг другу не скидывая перчаток.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Рука не болтается, а вот здесь, перед тобой должна быть. Рукой к себе — и вломил. Ясно?» — говорит тренер на видео. И чуть позже добавляет: «Не плачь, Паша, всё нормально», когда кто-то из подопечных был готов заплакать от удара.

По известным данным, этим тренером является Андрей Студеникин — бывший защитник «Сарова» и «Челнов», много поигравший в МХЛ, а свои методы он практикует, тренируя в московской школе «Львы ЦХМ».

Воспитал Кучерова, а теперь набрасывается на судей. Скандал с детским тренером Курдиным Раньше от него доставалось юным хоккеистам, теперь пришёл черёд взрослых.

Федерация хоккея России оперативно отреагировала на появление этих материалов в Сети и опубликовала своё заявление.

«Федерация хоккея России внимательно изучила видео с тренировкой в одной из хоккейных школ, где тренер отрабатывает с детьми навыки драки на льду. ФХР официально заявляет, что подобные действия не соответствуют идеологии, духу воспитания детей и национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина», которая прямо запрещает такие методы в отношении детей.

Федерация внимательно следит за деятельностью всех хоккейных школ России и будет жестко пресекать несоблюдение методики хоккейного и личностного воспитания спортсменов. ФХР проводит собственное расследование данного эпизода, материалы направлены в Дисциплинарный комитет ФХР в целях проверки действий тренера с точки зрения нарушения правил, регламентов и кодекса этики ФХР. По результатам расследования к тренеру могут быть применены самые строгие меры, вплоть до лишения аттестации», — говорится в заявлении ФХР.

Сам Андрей Студеникин никогда не был тафгаем. Его персональный рекорд по штрафу — 46 минут в 43 матчах за уже не играющий в МХЛ бердский «Кристалл», и в том сезоне лишь в одном матче на счету Студеникина было удаление за драку.

С одной стороны, на тех кадрах, которые стали распространяться в социальных сетях, нет ничего особенно страшного — никто никого не бьёт с целью нанести травму, а дети одеты в защиту. В определённые моменты карьеры навыки драк вполне могут пригодится, однако, как любят говорить сами тафгаи, в их ремесле очень важное значение имеет правильное расположение ног и умение сохранять равновесие во время боя. Без коньков подобный навык отработать невозможно, а главное — обучение этому мальчишек такого маленького возраста вызвало большие сомнения с точки зрения нравственности.

При этом отношения между тренером Студеникиным и его воспитанниками, судя по всему, вполне спокойные. Дети даже поздравляли своих наставников с днём тренера, и фотография Андрея Студеникина присутствовала на самодельном плакате.

Любопытно, что фамилии Андрея Студеникина на сайте хоккейной школы «Львы ЦХМ», которой руководит известный тренер Сергей Суярков, нет — в разделе «Тренеры» там перечислены другие специалисты. Нет её и на сайте хоккейной школы Hockey Way, где профайл Студеникина доступен для просмотра по прямой ссылке, но в списке работающих в школе специалистов его фамилия не значится.

При этом, судя по отзывам родителей занимающихся в «Львах ЦХМ» детей, никаких нареканий к обстановке и методам работы тренерского состава у них не было. Мальчишки посвящали тренерам рисунки с поздравлениями, и в целом обстановку вокруг занятий вполне можно назвать благожелательной и профессиональной. Свою благодарность старшему тренеру этой школы Сергею Суяркову выражал защитник «Чикаго» Никита Задоров, который не стеснялся в комплиментах своему детскому тренеру. «Это лучший детский тренер в России, причём на протяжении десяти лет», — сказал Задоров.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» школы «Львы ЦХМ».

«Мамы даже были готовы заплатить за это деньги!»

«Чемпионат» дозвонился до Сергея Суяркова, который прокомментировал резонансное видео.



— Студеникин – тренер по дополнительным занятиям, он работает на беговой дорожке для хоккеистов, родители его нанимали. Иногда он арендует малый лёд, занимается там. Всё произошло в субботу, 13-го числа, когда у команды 2013 года не было тренировок. Это была родительская инициатива, после подкатки они попросили тренера показать, как нужно драться. Родители там стояли, наблюдали, засняли на видео и выложили его в «Инстаграме», — сказал Суярков.

— То есть это был единичный случай?

— В моей практике никогда такого не было! Я наоборот, запрещаю драться, у нас дети строго наказываются за любые драки. Родители видят по телевизору, как дерутся большие мужики, и попросили тренера показать, как нужно драться.

Тренер к нашей школе вообще не имеет отношения. У нас был подкаточный центр, там беговая дорожка, которой мало пользуются, он на ней работал. Он занимался в Hockey Way, с сентября к нам пришёл, у нас дорожка лучше. В школу мы его не брали.

— Говорили с ним уже на эту тему?

— Вызвал его, говорю: «Ты что творишь?» Он говорит: «Меня родители попросили». Они даже были готовы заплатить за это деньги. Он сказал, что не надо. Сказал, что это длилось всего 10-15 минут, родители стояли в зале, всё сами видели.

— Получается, он не подумал и поступил глупо?

— Он молодой парень, у него в детстве были похожие тренировки в школе. Он решил показать детям, как нужно драться на льду. Я вызвал всех родителей, которые были на этой тренировке, они написали объяснительную, что это их инициатива. Тренеру мы вообще запретили здесь появляться, а родителям – вплоть до отчисления.

— Будете отчислять тех, кто был инициатором?

— Да, тех, кто попросил провести эту тренировку, будем отчислять из школы. Они сегодня утром пришли, их было человек 20. Самое главное, что это просят родители! Знаю, что многие водят детей на бокс, я прошу их этого не делать, потому что это плохо для хоккея. Забиваются кисти рук, а в хоккее кисти должны играть. Причём это все мамы! Ладно, папы, я бы понял, но это мамы, вот что меня сегодня удивило! Они даже были готовы заплатить за это деньги. Такая ситуация, буду разбираться, но я понимаю, что это очень неприятный инцидент.

— ФХР сегодня выступила с заявлением, что не одобряет такие методы.

— А кто может одобрять в таком возрасте учить детей драться? Зачем нам такой хоккей нужен?

— ФХР сообщила, что наказание может быть вплоть до лишения лицензии. Это только к Студеникину относится или школа тоже может пострадать?

— Только школу хорошую создали за год, вот что обидно! Здесь собрались сильные тренеры, мы коммерческая школа, которая на равных играет с первой группой. Кому-то нужен этот резонанс. Жалко будет, мы создавали, наших тренеров звали и в «Спартак», и в ЦСКА, и в «Динамо», они пришли под меня сюда. И ребята хорошие сильные, и команды наши играют на равных со грандами.

— ФХР серьёзно настроена школу закрывать?

— Не знаю, но лучше пусть уж мою голову срубят, а ребят оставят. Детей жалко – 400 сильных, хороших детей.

— С родителями надо воспитательные беседы проводить.

— Сегодня всех вызвал, они сидят молчат: «А мы не думали, что так будет». Ни «Извините, Сергей Владимирович», ничего. Спрашиваю – зачем вы попросили? Говорят, хотели, чтобы мальчишки знали, чтобы они если что могли за себя на льду постоять.