«Салават» решил сохранить финского тренера. Каких шагов ждут от Лямся в новом сезоне?

«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером Томи Лямся, сообщили накануне уфимцы. Новый контракт с финским специалистом рассчитан на один сезон.



Лямся входит в тренерский штаб юлаевцев с 2017 года и вместе с командой в качестве помощника главного тренера завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ (2018-2019). В минувшем сезоне Лямся входил в тренерский штаб Николая Цулыгина, а 1 мая 2020 года был утверждён в должности главного тренера «Салавата».

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Хорошая ли это новость для башкирского клуба? Более чем. Лямся намного более системный тренер, нежели Цулыгин. Если при Николае Леонидовиче некоторые хоккеисты порой не знали своего места на льду, то при финне такое исключено.



«Мы удовлетворены работой Томи в этом сезоне. Он придал необходимый импульс развитию команды, который мы от него ждали. Именно об этом говорили с ним, когда подписывали контракт в апреле прошлого года. Хотим, чтобы Лямся продолжил работать в этом направлении. Рассчитываем, что Томи Лямся сделает много полезного для совершенствования всей нашей клубной вертикали. Надеемся, что новый контракт с главным тренером придаст уверенности всей команде в преддверии плей-офф», — заявил генеральный директор уфимцев Александр Курносов.



Достаточно посмотреть, как играет первое звено «Салавата Юлаева» при Томи Лямся. Тройка Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен буквально уничтожает соперников по спортивному принципу. Легионеры Уфы и раньше играли хорошо, а при Лямся просто расцвели.

Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом контракта на следующий сезон нет только у Маннинена, с которым, по нашей информации, ведутся активные переговоры о продолжении сотрудничества. «Салават» очень сильно заинтересован в своём первом центре. Как заинтересован и во втором, Александре Кадейкине.



«Важно ли уфимцам сохранять в межсезонье Кадейкина и Маннинена? Я думаю, что здесь прослеживается взаимосвязь с продлением контракта с Лямся. Лямся — финский тренер, и он всегда найдёт общий язык с легионерской тройкой. Это одно из лучших звеньев в КХЛ, его практически невозможно остановить в большинстве. Что касается Кадейкина, то он является лакомым кусочком для многих команд. Если он решит остаться в Континентальной хоккейной лиге, за него будет вестись очень серьёзная борьба», — заявил двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков.

«Я думаю, что игрок «Салавата» симулировал». Разбор скандала в «зелёном дерби» КХЛ Арбитры весь матч отлично разбирались с «нырками», но почему-то сменили линию поведения на последней минуте.

Кадейкин – ещё один хоккеист, на которого «Салавату» в ближайшее время надо обратить пристальное внимание. При этом у Александра по-прежнему есть мысли о продолжении карьеры в НХЛ, но Уфа, думается, будет приоритетным вариантом.



Конечно, нужно сохранять и капитана команды, защитника Григория Панина, про которого ходит множество слухов, вплоть до его ухода в другие команды КХЛ. Но, безусловно, есть у Лямся и тренерские задачи.



Например, поставить своей команде такое же меньшинство, как в прошлогодней серии плей-офф с «Авангардом», когда спецбригад омичей попросту не было видно. Именно Лямся, а не Цулыгин, занимался этим вопросом.



Нужно подготовить (в том числе и психологически) своего соотечественника, финского голкипера Юху Метсолу, так как Тарасов, скажем честно, для роли первого номера в плей-офф пока не созрел.



«Я доволен, принять решение было очень просто. Работа в «Салавате Юлаеве» – уже большая честь. В Уфе великолепные болельщики, прекрасная команда, отличная организация и хороший тренерский штаб.



Подписание нового соглашения — это важный шаг. Я это очень ценю и надеюсь, что это добавит ещё больше спокойствия в нашу работу. Но сейчас мы должны полностью сфокусироваться на этом сезоне, направить на него всю свою энергию.

Я здесь, потому что хочу помочь игрокам быть лучше, и в этом желании мы едины с командой. Уже в течение этого сезона нам удалось привнести наше видение хоккея в игру и тренировочный процесс, но каждый день ты должен прогрессировать и находить что-то новое. У нас уже есть большая цель – победа в Кубке Гагарина», — прокомментировал сам Лямся продление соглашения.



Конечно, многое будет зависеть и от того, как «Салават» проведёт грядущий розыгрыш плей-офф. Но уже сейчас понятно, что ход руководством уфимцев сделан правильно. Правда, возможно, объявить о нём следовало после плей-офф. Но ведь такое подписание может стать для Лямся дополнительной мотивацией прямо сейчас.