«Салават» продолжает погоню за «Авангардом». Все расклады перед плей-офф КХЛ

Последний домашний матч «Амура» вышел успешным

Очередной большой игровой день в КХЛ начался в Хабаровске, где «Амур» принимал «Нефтехимик». Обе команды давно потеряли даже теоретические шансы на попадание в плей-офф, но игрокам нужно не забывать, что они играют и для болельщиков, и для своих будущих контрактов. Если два дня назад команда Сергея Светлова проиграла сопернику в овертайме, то теперь взяла убедительный реванш. В ворота Евгения Иванникова влетели три безответные шайбы, а «тигры» на мажорной ноте закончили домашний сезон. Теперь команде Сергея Светлова осталось сыграть только в гостях.

«Салават» едва не упустил победу с «Куньлунем»

Роскошный матч выдали «Салават Юлаев» и «Куньлунь». Отметим, что уфимцы, одержавшие седьмую победу подряд, продолжают погоню за «Авангардом» в дивизионе Чернышёва. Правда, с каждым туром шансы на то, что юлаевцы окажутся выше, начинают уменьшаться, так как омичи выглядят достаточно мощно и не собираются сбавлять темп. В отчётной встрече не лучшим образом сыграл голкипер «Салавата» Даниил Тарасов, пропустивший четыре шайбы после того, как его команда вела 4:0. Однако защитник Коледов всё же не дал игре перейти в овертайм – 5:4. Очередной крутой матч выдал форвард Александр Кадейкин, оформивший дубль. После этой победы «Салават» забронировал за собой место в топ-4 Востока.

Справка «Чемпионата»



Если бы плей-офф начинался завтра, пары первого раунда выглядели бы следующим образом



Западная конференция

ЦСКА (1) – «Спартак» (8)

СКА (2) – «Северсталь» (7)

«Динамо» М (3) – «Динамо» Мн (6)

«Локомотив» (4) – «Йокерит» (5)



Восточная конференция

«Ак Барс» (1) – «Автомобилист» (8)

«Авангард» (2) – «Барыс» (7)

«Металлург» Мг (3) – «Торпедо» (6)

«Салават Юлаев» (4) – «Трактор» (5)

«Динамо» дожало «Йокерит» в овертайме

Гол Дмитрия Кагарлицкого принёс победу московским динамовцам в матче с «Йокеритом». В Хельсинки всегда сложно играть, но команда Владимира Крикунова, даже уступая со счётом 1:3 и 3:4, смогла собрать волю в кулак и отыграться в самой концовке, реализовав большинство. На овертайм москвичи вышли в лучшем психологическом состоянии и смогли набрать два очка. Есть большая вероятность того, что в плей-офф «Динамо» предстоит сыграть с «Северсталью» или со своими минскими одноклубниками.

Минское «Динамо» пока не вышло в плей-офф

Минское «Динамо» могло обеспечить себе выход в плей-офф. Для этого «зубрам» надо было обыгрывать «Трактор» и надеяться на то, что «Спартак» уступит в Казани «Ак Барсу» в основное время. С первой задачей коллектив Крэйга Вудкрофта удачно справился, а со второй должна была справиться команда Дмитрия Квартальнова. В итоге казанцы подвели минчан и не обыграли «Спартак» в основное время (Казань потерпела поражение), тем самым пока не позволив белорусскому клубу стать официальным участником розыгрыша Кубка Гагарина. В свою очередь «Трактор», набрав по итогам дня меньше очков, нежели «Салават», уже точно не попадёт в первую четвёрку своей конференции.

Победный гол Костина

По-прежнему в отличной форме находится нападающий «Авангарда» Клим Костин. Молодому форварду стали больше доверять, в результате он оправдывает это доверие. В матче с «Торпедо» в активе Костина победный гол в овертайме, а «Авангард» продолжает сохранять разрыв между собой и «Салаватом». Но погоня продолжается! В составе «Торпедо» стоит отметить нападающего Ивана Чеховича, который, как и Костин, просто в отличной форме.

ЦСКА тяжело играет с рижским «Динамо»

Ещё недавно команды встречались в Москве и тогда «армейцам» чудом удалось спастись со счёта 1:3 и выиграть у рижан в Москве в овертайме. Оказалось, это не случайность, а проблемы ЦСКА в играх с «Динамо» стали носить системный характер. И здесь, конечно, Игорю Никитину стоит серьёзно задуматься, так как в плей-офф будет куда более сильные соперники. Проигрывать дома давно немотивированному рижскому «Динамо» со счётом 1:4 – непозволительная роскошь для москвичей. При этом необходимо заметить, что на этот матч ЦСКА вышел полумолодёжным составом. Забил «армейцам» даже Геннадий Столяров, в своё время выступавший за красно-синих. Поражение стало для ЦСКА вторым подряд.

«Спартак» сотворил сенсацию, а «Ак Барс» точно будет первым на Востоке

Казалось, что после счёта 2:0 в пользу «Ак Барса» к началу третьего периода «Спартаку» уже ничего не светит. Но хоккеисты Олега Знарка сотворили настоящую сенсацию. Красно-белые не только перевели игру в овертайм благодаря голам Никонцева и Ганзла, но и вырвать победу в овертайме. Автором победного гола стал защитник Яков Рылов. Успех во встрече с «Ак Барсом» стал важнейшим для команды Знарка в битве за плей-офф. Интрига на Западе закручивается с новой силой, а у идущего девятым «Витязя» практически не осталось права на ошибку. Кстати, несмотря на поражение, казанцы набрали одно очко и забронировали за собой первое место в Восточной конференции.

Обгонит ли «Локомотив» московское «Динамо»?

Интересная борьба развернулась между соперниками по дивизиону Тарасова. «Локомотив» продолжает наступать на пятки московскому «Динамо», при этом имея игру в запасе. То бишь по потерянным очкам команды и вовсе равны. Играть в первом раунде плей-офф с «Йокеритом» — менее предпочтительный вариант для обеих команд, поэтому в данной ситуации стратегически важнее быть третьим. Сегодня «Локомотив» обыграл СКА – 2:1, при этом Питер с меньшим количеством очков по-прежнему второй на Западе, так как именно «армейцы» являются лидерами дивизиона Боброва.