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Итоги игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ, кто и с кем сыграет в плей-офф, 20.02.2021

«Салават» едва не упустил победу с «Куньлунем»
Павел Панышев
«Салават» продолжает погоню за «Авангардом». Все расклады перед плей-офф КХЛ
Интриг по-прежнему хватает, а на Западе до сих пор известны не все участники розыгрыша Кубка Гагарина.
Хоккей / КХЛ 0
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Последний домашний матч «Амура» вышел успешным

Очередной большой игровой день в КХЛ начался в Хабаровске, где «Амур» принимал «Нефтехимик». Обе команды давно потеряли даже теоретические шансы на попадание в плей-офф, но игрокам нужно не забывать, что они играют и для болельщиков, и для своих будущих контрактов. Если два дня назад команда Сергея Светлова проиграла сопернику в овертайме, то теперь взяла убедительный реванш. В ворота Евгения Иванникова влетели три безответные шайбы, а «тигры» на мажорной ноте закончили домашний сезон. Теперь команде Сергея Светлова осталось сыграть только в гостях.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Рассказов (Йордан, Михасёнок) – 02:41' (5x5)   2:0 Бутузов (Васильев) – 15:30' (5x5)   3:0 Архипов (Бутузов, Пьянов) – 33:18' (5x4)

«Салават» едва не упустил победу с «Куньлунем»

Роскошный матч выдали «Салават Юлаев» и «Куньлунь». Отметим, что уфимцы, одержавшие седьмую победу подряд, продолжают погоню за «Авангардом» в дивизионе Чернышёва. Правда, с каждым туром шансы на то, что юлаевцы окажутся выше, начинают уменьшаться, так как омичи выглядят достаточно мощно и не собираются сбавлять темп. В отчётной встрече не лучшим образом сыграл голкипер «Салавата» Даниил Тарасов, пропустивший четыре шайбы после того, как его команда вела 4:0. Однако защитник Коледов всё же не дал игре перейти в овертайм – 5:4. Очередной крутой матч выдал форвард Александр Кадейкин, оформивший дубль. После этой победы «Салават» забронировал за собой место в топ-4 Востока.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Маннинен (Ларсен, Гранлунд) – 05:43' (5x4)   2:0 Башкиров (Лисовец, Пименов) – 06:06' (5x5)   3:0 Кадейкин (Коледов, Гиматов) – 06:56' (5x5)   4:0 Кадейкин (Хартикайнен) – 31:33' (5x4)   4:1 Коллинз (Верек, Шинкарук) – 37:09' (5x5)   4:2 Фу (Мозик, Спроул) – 37:46' (5x5)   4:3 Фрэм (Локхарт, Фу) – 41:49' (5x5)   4:4 Фрэм (Лазарев, Фу) – 43:48' (5x5)   5:4 Коледов (Науменков, Плэтт) – 55:42' (5x5)
Справка «Чемпионата»

Если бы плей-офф начинался завтра, пары первого раунда выглядели бы следующим образом

Западная конференция
ЦСКА (1) – «Спартак» (8)
СКА (2) – «Северсталь» (7)
«Динамо» М (3) – «Динамо» Мн (6)
«Локомотив» (4) – «Йокерит» (5)

Восточная конференция
«Ак Барс» (1) – «Автомобилист» (8)
«Авангард» (2) – «Барыс» (7)
«Металлург» Мг (3) – «Торпедо» (6)
«Салават Юлаев» (4) – «Трактор» (5)

«Динамо» дожало «Йокерит» в овертайме

Гол Дмитрия Кагарлицкого принёс победу московским динамовцам в матче с «Йокеритом». В Хельсинки всегда сложно играть, но команда Владимира Крикунова, даже уступая со счётом 1:3 и 3:4, смогла собрать волю в кулак и отыграться в самой концовке, реализовав большинство. На овертайм москвичи вышли в лучшем психологическом состоянии и смогли набрать два очка. Есть большая вероятность того, что в плей-офф «Динамо» предстоит сыграть с «Северсталью» или со своими минскими одноклубниками.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Брюквин (Сергеев) – 19:53' (5x5)   1:1 Пакаринен (Лёв, Йенсен) – 31:22' (5x4)   2:1 Скленичка – 36:46' (5x5)   3:1 Скленичка (Шрёдер, Йенсен) – 39:04' (5x5)   3:2 Пяаярви (Волков, Линдберг) – 44:29' (5x5)   3:3 Яшкин (Чайковски, Кагарлицкий) – 46:37' (5x3)   4:3 О'Нилл (Иконен) – 50:21' (5x5)   4:4 Линдберг (Сергеев, Шипачёв) – 59:33' (4x4)   4:5 Кагарлицкий (Сергеев) – 61:48' (4x3)

Минское «Динамо» пока не вышло в плей-офф

Минское «Динамо» могло обеспечить себе выход в плей-офф. Для этого «зубрам» надо было обыгрывать «Трактор» и надеяться на то, что «Спартак» уступит в Казани «Ак Барсу» в основное время. С первой задачей коллектив Крэйга Вудкрофта удачно справился, а со второй должна была справиться команда Дмитрия Квартальнова. В итоге казанцы подвели минчан и не обыграли «Спартак» в основное время (Казань потерпела поражение), тем самым пока не позволив белорусскому клубу стать официальным участником розыгрыша Кубка Гагарина. В свою очередь «Трактор», набрав по итогам дня меньше очков, нежели «Салават», уже точно не попадёт в первую четвёрку своей конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Митчелл (Фальковский, Алистров) – 27:48' (5x5)   1:1 Бэйлен (Подкорытов) – 33:46' (5x5)   1:2 Бэйлен – 48:06' (5x5)   2:2 Фальковский (Клинкхаммер) – 56:07' (5x5)   3:2 Принс (Менелл, Митчелл) – 60:21' (3x3)

Победный гол Костина

По-прежнему в отличной форме находится нападающий «Авангарда» Клим Костин. Молодому форварду стали больше доверять, в результате он оправдывает это доверие. В матче с «Торпедо» в активе Костина победный гол в овертайме, а «Авангард» продолжает сохранять разрыв между собой и «Салаватом». Но погоня продолжается! В составе «Торпедо» стоит отметить нападающего Ивана Чеховича, который, как и Костин, просто в отличной форме.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Чудинов – 06:17' (5x5)   1:1 Чехович (Мили) – 33:52' (5x5)   2:1 Варнаков (Шенфельд) – 42:09' (5x4)   2:2 Каски (Найт) – 49:08' (5x3)   2:3 Костин (Бобков) – 64:19' (3x3)

ЦСКА тяжело играет с рижским «Динамо»

Ещё недавно команды встречались в Москве и тогда «армейцам» чудом удалось спастись со счёта 1:3 и выиграть у рижан в Москве в овертайме. Оказалось, это не случайность, а проблемы ЦСКА в играх с «Динамо» стали носить системный характер. И здесь, конечно, Игорю Никитину стоит серьёзно задуматься, так как в плей-офф будет куда более сильные соперники. Проигрывать дома давно немотивированному рижскому «Динамо» со счётом 1:4 – непозволительная роскошь для москвичей. При этом необходимо заметить, что на этот матч ЦСКА вышел полумолодёжным составом. Забил «армейцам» даже Геннадий Столяров, в своё время выступавший за красно-синих. Поражение стало для ЦСКА вторым подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо Р
Рига
0:1 Скарлетт (Скворцов, Ошениекс) – 29:38' (5x5)   0:2 Столяров (Букартс, Джериньш) – 30:44' (5x5)   0:3 Букартс (Скворцов) – 32:38' (5x5)   1:3 Коростелёв (Афанасьев) – 36:21' (5x4)   1:4 Индрашис – 59:59' (en)

«Спартак» сотворил сенсацию, а «Ак Барс» точно будет первым на Востоке

Казалось, что после счёта 2:0 в пользу «Ак Барса» к началу третьего периода «Спартаку» уже ничего не светит. Но хоккеисты Олега Знарка сотворили настоящую сенсацию. Красно-белые не только перевели игру в овертайм благодаря голам Никонцева и Ганзла, но и вырвать победу в овертайме. Автором победного гола стал защитник Яков Рылов. Успех во встрече с «Ак Барсом» стал важнейшим для команды Знарка в битве за плей-офф. Интрига на Западе закручивается с новой силой, а у идущего девятым «Витязя» практически не осталось права на ошибку. Кстати, несмотря на поражение, казанцы набрали одно очко и забронировали за собой первое место в Восточной конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Да Коста (Галимов) – 05:40' (5x5)   2:0 Викстранд (Да Коста) – 42:11' (5x4)   2:1 Никонцев (Фёдоров, Рылов) – 50:19' (5x4)   2:2 Ганзл (Никонцев, Фёдоров) – 57:11' (5x5)   2:3 Рылов (Никонцев, Ганзл) – 62:52' (3x3)

Обгонит ли «Локомотив» московское «Динамо»?

Интересная борьба развернулась между соперниками по дивизиону Тарасова. «Локомотив» продолжает наступать на пятки московскому «Динамо», при этом имея игру в запасе. То бишь по потерянным очкам команды и вовсе равны. Играть в первом раунде плей-офф с «Йокеритом» — менее предпочтительный вариант для обеих команд, поэтому в данной ситуации стратегически важнее быть третьим. Сегодня «Локомотив» обыграл СКА – 2:1, при этом Питер с меньшим количеством очков по-прежнему второй на Западе, так как именно «армейцы» являются лидерами дивизиона Боброва.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2021, суббота. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кемппайнен (Кетов, Белов) – 10:18' (4x5)   1:1 Рафиков (Красковский) – 31:41' (5x5)   2:1 Красковский (Коршков) – 59:34' (5x5)
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