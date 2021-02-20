Новое правило «Рейнджерс». Они побеждают, только когда Панарин набирает очки

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн затеял новые перестановки в звеньях. Отчасти из-за того, что нападающий Каапо Какко попал в ковид-протокол, отчасти в попытке расшевелить Мику Зибанеджада и Алексиса Лафренье. Их поставили к самому «горячему» игроку команды – Артемию Панарину.

Первое большинство «Рейнджерс» профукали, просто катая шайбу по периметру и не нанеся ни одного броска. Но «Вашингтон» вскоре предоставил ещё один шанс, в котором Панарин решил взять дело в свои руки. Если в первую двухминутку он всё время искал момент для идеального паса, то на сей раз бросил сам – Ванечек отбил, но перед собой, прямо на дежурившего на пятачке Криса Крайдера.

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Возможно, Александр Георгиев был прав, когда говорил, что «синерубашечникам» стоит упростить игру, потому что от них всё время ждут изящных комбинаций и передач на пустые ворота.



Простой бросок и добивание после него сработали, а кружевные атаки, которые «рейнджеры» пытались разыграть в концовке периода, принесли лишь эстетическое удовольствие, но не были эффективными.

Строум спросил у Александра Георгиева, в чём он видит главную проблему «Рейнджерс» в атаке

Во втором периоде сработали перестановки Куинна. Сначала Панарин создал великолепный шанс для Зибанеджада – бросил практически с нулевого угла, шайба отскочила на пятачок, и швед добивал в упор. Через несколько минут Панарин нашёл отличной передачей клюшка в клюшку Лафренье, который остался один на пятачке и с неудобной пробил Ванечека. Для первого номера драфта-2021 это только второй гол в сезоне.

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Меньше чем через минуту «Рейнджерс» упрочили своё преимущество – отличился Райан Строум. И когда до перерыва оставались считанные секунды, а «Вашингтону», как казалось, сегодня уже ничего не светит, выстрелил Дмитрий Орлов!



Защитник дождался самого подходящего времени, чтобы набрать первое очко в сезоне. Удивительно, что первые 10 матчей обычно довольно результативный россиянин отыграл вхолостую в атаке, но сейчас он выиграл борьбу у борта, с лёгкостью продавил Зибанеджада, выкатился на бросковую позицию и пальнул на неудобной высоте. Этот выстрел оказался неберущимся для Игоря Шестёркина, который почти 40 минут раз за разом спасал ворота гостей.

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Как бы ни хотелось «столичным», гол Орлова не сподвиг их на камбэк. Как бы ни пытались они пробиться к владениям Шестёркина, соперник разрушал атаки в зародыше, нивелируя большую часть опасных моментов. На последних минутах точку в игре поставил Зибанеджад, поразив пустые ворота.



Сработало правило – «Вашингтон» крайне неудачно выступает в ранних матчах, проиграв все пять встреч в нынешнем чемпионате. Кузнецов неделю назад высказался на эту тему: «Единственное, что меня напрягает – раннее начало, не люблю такие игры. В хоккей надо играть в 7-8 вечера». Надо привыкать, у «столичных» впереди ещё не один такой матч.

«Всё равно недоволен своей игрой». Панарин вернулся и принёс «Рейнджерс» победу! Нанёс 16 бросков в сторону ворот, восемь из которых пришлись в створ, отдал тонкую передачу на гол, а затем забил решающий буллит.

У «Рейнджерс» тоже появилось новое правило — если они выигрывают, то Панарин обязательно набирает очки. Таких игр пока набралось только шесть, но после четырёхматчевой серии поражений команда добилась второй победы подряд и приблизилась к зоне плей-офф на расстояние четырёх очков.