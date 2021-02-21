«Невероятно красивый конфуз». Коварное солнце растянуло матч на озере Тахо на 10,5 часов

НХЛ не подумала о том, что лёд начнёт таять, и матч придётся ставить на длинную паузу после первого периода.

В этом году в НХЛ по известным причинам нет традиционных Зимней классики и стадионной серии, но для пары матчей под открытым небом возможность всё же нашлась. Отсутствие десятков тысяч болельщиков, в прежние годы заполнявших огромные футбольные стадионы, должна была компенсировать невероятно живописная природа.

С хоккейной площадки, где сыграли «Колорадо» и «Вегас», днём открывался захватывающий вид на озеро Тахо и заснеженные горы. Яркое солнце, голубое небо, ослепительный снег, свежий воздух – что могло пойти не так?

Коварное солнце внесло коррективы в планы НХЛ уже в первом периоде, под его безжалостными лучами лёд начал быстро таять, игроки коньками вырывали из него куски, а затем спотыкались на ямках и падали.

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Это не помешало «Колорадо» захватить инициативу с первых минут и довольно быстро открыть счёт. Натан Маккиннон возглавил быструю атаку, отдал передачу через всю зону на подключившегося Сэма Жирара. В оставшееся время до перерыва Марк-Андре Флёри действовал бесподобно, отражая атаки соперника, которые шли буквально одна за другой – перевес по броскам у номинальных хозяев был огромным.

Первый период команды доиграли, но продолжать дальше под палящим солнцем было решительно невозможно. Сначала лига объявила, что перерыв продлится не 17, а 30 минут, чтобы работники в спешном порядке успели залатать площадку. Но время шло, а солнце было всё таким же беспощадным к хоккею, и площадку начали накрывать специальным полотном. Через час Гэри Беттмэн объявил, что матч придётся перенести на вечер.

В соцсетях мнения разделились – некоторые считали, что НХЛ могла быть более предусмотрительной и не доводить матч до фарса. «Плохо, что солнце испортило лёд, но вроде бы НХЛ и специалисты по льду должны были быть готовы к тому, что появится солнце, либо же надо было поставить матч на более позднее время», — писал журналист Montreal Gazette Стю Коуэн.



«Какой невероятно красивый конфуз», — отметил обозреватель Toronto Star Брюс Артур.



«Хорошая идея, плохое исполнение», — отметил обозреватель SinBin.Vegas Стив Карп.

Другие, как репортёр ESPN Грэг Вышински, иронизировали о том, что всегда найдутся люди, которые, с одной стороны, вечно критикуют лигу по любому поводу, а с другой, жалуются, что она никогда не пытается сделать что-то необычное и интересное.



Когда через восемь часов матч возобновился под безопасным светом прожекторов, лига постаралась превратить свой конфуз в фишку игры. В тег матча добавили приписку «после заката», а когда «Вегас» сравнял счёт, в телетрансляции появилась пометка: «Между голами прошло девять часов».

Журналисты подхватили шутку. У «Колорадо» с первого периода оставалось три секунды в двойном численном преимуществе, после возобновления игры журналист Питер Бау написал: «Чёрт, у «Колорадо» было восемь часов на реализацию «пять на три», и они не смогли забить. Не лучшее исполнение».



Восьмичасовая задержка не сказалась на мощном настрое «Колорадо», который продолжил бомбардировать Флёри бросками, но удача сначала улыбнулась «Вегасу». Маршессо боролся на пятачке, Пьетранджело набрасывал с синей линии, Мартинес подключился к атаке и добил шайбу после отскока.

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Но «Колорадо» всё равно был на голову выше соперника, и гол не заставил себя ждать, да ещё какой! Маккиннон продемонстрировал весь масштаб своего мастерства – отобрал шайбу у Марка Стоуна, сделал вираж по своей зоне, набрал скорость, пролетел мимо Алекса Пьетранджело и послал шайбу в дальний угол. Красотища! «О боже», — вырвалось у Пьетранджело, когда Маккиннон завладел шайбой и стремительно покатил в его сторону. «И что тут можно было поделать?», — восхитился защитник, вернувшись на скамейку после пропущенной шайбы.

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В третьем периоде команды обменялись голами – и хотя шайба Алекса Тука получилась бесподобной – с разворота, с неудобной, идеальное попадание, но «Вегас» большую часть игры был слишком пассивным и не заслуживал победы. Так и получилось – «Колорадо» спокойно довёл встречу до конца. «Казалось, соперник не хотел играть. Зато мы хотели», — заявил капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског.



«Самый странный день хоккея, в котором я участвовал», — сказал Микко Рантанен. И не поспоришь. Зато этот день запомнится надолго – когда ещё станешь свидетелем игры, которая длилась целых 10,5 часов?