Чешский вратарь пропустил за секунду до сирены. И с досады швырнул клюшку в борт

32-летний чешский вратарь Якуб Коварж – один из самых высокооплачиваемых хоккеистов не только в «Автомобилисте», но и во всей КХЛ. По появлявшейся в прессе информации, нынешняя зарплата Якуба составляет 90 млн руб. Больше в уральской команде не зарабатывает никто.



В мастерстве Коваржа нет никаких сомнений. Все мы помним, как он едва ли не в одиночку тащил свой клуб, как играл практически без замен, как ставил рекорды по коэффициентам надёжности. В общем, железный первый номер, о котором мечтает каждый тренер.

Однако со временем с чехом начали происходить непонятные вещи. Такое ощущение, что он банально устал играть в Екатеринбурге и порой просто мучился на льду. Всё валилось из рук, подводили партнёры по команде (достаточно вспомнить прошлогодний первый раунд плей-офф с «Сибирью», проигранный «Автомобилистом со счётом 1-4). Атака уральцев сыграла откровенно слабо, да и к защитникам были вопросы.



Сильно удивил Коварж и в нынешнем сезоне, когда публично вылил поток критики на собственную команду.



«Паша Дацюк — не тот лидер, который при каждом поражении будет вставать и что-то говорить. У «Автомобилиста» нет такого человека, который мог бы как-то мотивировать ребят, что-то жёстко сказать. У нас уже долго нет такого лидера. Первые два сезона, которые я играл в «Автомобилисте», был Сергей Гусев. Он мог завести команду. Сейчас у нас такого нет.



Я, как вратарь, стараюсь в подобные разговоры не вступать, у меня просто может потеряться концентрация. Не нужно, чтобы голкипер что-то говорил», — говорил Коварж в интервью Sport24.

Вратарь «Автомобилиста» наехал на свою команду. В провале виноваты все, кроме Коваржа! Из интервью с чехом мы узнали, что в уральском клубе всё плохо. И чего хотел добиться Якуб?

После таких слов любой тренер мог отправить хоккеиста в глухой запас, но канадец Билл Питерс всё проглотил. Видимо, фигура Якуба в «Автомобилисте» неприкосновенна, как священная корова, но ведь это неправильный подход. Говорить публично такие вещи, тем более про людей уровня Павла Дацюка, в корне неверно. Это сильно влияет на психологическом состоянии коллектива.



По всей видимости, Коварж делал подобные заявления на эмоциях, но слишком уж часто чешские эмоции начали вылезать наружу, едва ли не на постоянной основе. Сегодняшний матч «Автомобилиста» с ХК «Сочи» является ярким тому подтверждением.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

За секунду до конца третьего периода защитник «Сочи» Иван Мищенко забросил шайбу и перевёл игру в овертайм. После пропущенной шайбы голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж с досады швырнул клюшку на лёд. Да с такой силы, что она едва не разлетелась в щепки, а затем отскочила от борта обратно на лёд.



Вообще же сочинцы дважды сравнял счёт на последней минуте третьего периода отчётного матча. За 43 секунды до конца третьего периода форвард «Сочи» Игорь Руденков смог сравнять счёт, но через 20 секунд Алексей Макеев вновь вывел «Автомобилист» вперёд, оформив дубль. Далее случился тот самый гол Мищенко, буквально взбесивший Коваржа.

Да, неприятный момент для любого голкипера, но в преддверии плей-офф нужно контролировать свои эмоции, иначе проблем «Автомобилисту», как и годом ранее, точно не избежать. Голкипер – половина команды в регулярном чемпионате, а в играх навылет и вовсе все 80%. Чех должен об этом помнить и приложить все усилия, чтобы уральцы прошли по турнирной сетке как можно выше. Правда, контракт Коваржа истекает 30 апреля этого года, поэтому мотивации у Якуба больше не становится.



Кстати, саму встречу «Автомобилист» у ХК «Сочи» в результате всё же выиграл, дожав соперника в серии буллитов – 4:3.