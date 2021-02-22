«Лётчикам» надо было остаться дома». «Бостон» разгромил «Флайерз» на озере Тахо

«Филадельфия» провела один матч за две недели, и до сих пор имеет в строю лишь половину боевого состава. Всё это сполна проявилось во втором матче на озере Тахо, где на фоне великолепных пейзажей был построен открытый каток. У «лётчиков» и «Бостона» не было возможности потренироваться на этой необычной «поляне», поскольку предыигровая разминка была перенесена в помещение, а утреннюю раскатку отменили, дабы сохранить лёд для игры. Но тренер «Бостона» Брюс Кэссиди к этим трудностям отнёсся спокойно, вспомнив, что в 2019 году его команда тоже осталась без разминки во время «Зимней классики», поскольку над полем стадиона Нотр-Дам полил дождь.

На этот раз обошлось без «партии с откладыванием» — матч между «лётчиками» и «Бостоном» прошёл без проблем со льдом (задержка составила лишь 20 минут из-за бликов на поле), но положительных эмоций «Филадельфии» не принёс, а главным героем стал лидер «Брюинз» Давид Пастрняк.

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Пастрняк любит играть против «Флайерз», это его любимые оппоненты, и на льду озера Тахо он снова это доказал. Чешский бомбардир оформил хет-трик, и теперь на его счету 8 (6+2) очков в трёх играх с «Филадельфией» в нынешнем сезоне. Два из трёх голов Пастрняка были забиты на первых минутах периодов, и благодаря своему «трюку со шляпой» Давид набрал уже 14 баллов (9 голов, 5 передач) в своих первых 9 матчах сезона.

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Перед стартом этой игры статистика «мишек» в плане результативности была совсем не радостной: «Бостон» забивал лишь 1,66 гола за 60 минут игры во всех ситуациях, и 1,39 гола — за 60 минут при игре пять на пять, когда лучшие форварды «Бостона» сидели на скамейке (Брэд Маршан, Патрис Бержерон и Давид Пастрняк). Опасения, что команда снова сядет на шею лидерской тройки нападающих была вполне оправданной, но в этой встрече игроки глубины состава проявили себя с самой лучшей стороны.

«Невероятно красивый конфуз». Коварное солнце растянуло матч на озере Тахо на 10,5 часа НХЛ не подумала о том, что лёд начнёт таять, и матч придётся ставить на длинную паузу после первого периода.

Защитник Чарли Макэвой, нападающий Ник Ритчи, Трент Фредерик и Чарли Койл отметились шайбами, а для Фредерика она стала первой в карьере.

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У «Филадельфии» снова проявились трудности с голкипером. От игры вратаря Картера Харта в нынешнем сезоне будет зависеть очень многое (состав полевых игроков сильно поредел из-за коронавируса), и пока что Харт не представляет из себя того «франчайзингового» стража ворот, которого «лётчики» ждали долгие годы. Голкипер пропустил 6 голов после 23 бросков и был заменён на ветерана Брайана Эллиотта, а его общий процент отражённых бросков снизился до 89,%. Защита «Флайерз» тоже не блистала надёжностью, но многие из пропущенных Хартом голов надёжный первый номер команды был бы обязан предотвратить.



«Три из шести голов он пропустил с короткой дистанции в ближний угол. Если бы он так сыграл во времена «Большой шестёрки», то его быстро бы отправили в низшую лигу. И даже оправдаться тем, что солнце светило ему в глаза, Харт не мог», — злорадно отметил обозреватель Boston Globe Пол Дюпон.

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В целом, два матча на открытом воздухе на озере Тахо оставили неоднозначное впечатление. Сторонники позиции лиги могут назвать это успехом, несмотря на неприятности и сбой в первом матче. Критики назовут это ошибкой, а «Филадельфия» — бесполезным путешествием. «Мы не смогли выдержать все 60 минут в едином темпе, хотя хорошие моменты у нас были», — отметил наставник «Филадельфии» Ален Виньо.

«Когда солнце село, я действительно словно окунулся в прошлое. Это было похоже на игру на пруду или на улице, когда мы были детьми», — сказал Кэссиди после матча.



«Да, открытый каток, красивые пейзажи, горы и озеро. Хоккей в том виде, когда все были детьми. А что касается «лётчиков», то им было бы лучше остаться дома. Они пролетели почти 3 тысячи миль лишь для того, чтобы разгромно проиграть», — резюмировал корреспондент Philadelphia Inquirer Эд Барковиц.