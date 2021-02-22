Панарин избил девушку, а потом откупился? Все подробности скандала. LIVE

14 лет назад, в июле 2006 года Андрей Назаров дал своё знаменитое интервью «Спорт-Экспрессу». Тогда он тоже был в центре внимания в НХЛ из-за своих слов.

«Проблема допинга в НХЛ — это только часть айсберга. Многие игроки этой лиги прекрасно знают и о том, что места в первых звеньях своего клуба, а значит, и высокая зарплата просто так не достаются. Что порой их приходится завоевывать, извините, через постель… Впрочем, это тема для отдельного разговора и совсем не для спортивной газеты», — говорил тогда Назаров.

Про допинг тогда НХЛ всё отвергла, а вот по второй части обвинений никто ничего так и не объяснил.