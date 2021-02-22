Панарин избил девушку, а потом откупился? Все подробности скандала. LIVE

Бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров сообщил, что экс-форвард подмосковного клуба, а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011 году.
В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, забросил 5 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-3».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
В российском легионе игроков НХЛ снова случилось чрезвычайное происшествие. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин временно покинул расположение команды по абсолютно неигровым причинам. Более того, вся карьера форварда в НХЛ может быть поставлена под серьёзную угрозу. Читайте свежий материал нашего обозревателя Максима Замятина.
«Какие-то бабкины сплетни!» Депутат Лебедев прокомментировал слова Назарова о Панарине.
14 лет назад, в июле 2006 года Андрей Назаров дал своё знаменитое интервью «Спорт-Экспрессу». Тогда он тоже был в центре внимания в НХЛ из-за своих слов.
«Проблема допинга в НХЛ — это только часть айсберга. Многие игроки этой лиги прекрасно знают и о том, что места в первых звеньях своего клуба, а значит, и высокая зарплата просто так не достаются. Что порой их приходится завоевывать, извините, через постель… Впрочем, это тема для отдельного разговора и совсем не для спортивной газеты», — говорил тогда Назаров.
Про допинг тогда НХЛ всё отвергла, а вот по второй части обвинений никто ничего так и не объяснил.
Тренировка «Рейнджерс» началась по расписанию, в 11 утра по времени Восточного побережья, в Территауне. На льду учебного центра MSG нет Артемия Панарина.
По неофициальной информации, «отпуск» Панарина продлится две недели. Это значит, что он пропустит как минимум шесть ближайших матчей «Рейнджерс», которые пока идут шестыми в своём дивизионе и не попадают в плей-офф.
Подоспело официальное заявление «Рейнджерс». Вот, как оно звучит.
«Артемий категорически отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории. Очевидно, что это акция устрашения за то, что он открыто высказывался о недавних политических событиях. Артемий потрясён и озабочен и некоторое время проведёт вне расположения команды. «Рейнджерс» полностью поддерживают Артемия и будут работать вместе с ним, чтобы установить источник этих необоснованных обвинений», — сказано в заявлении.
За океаном слова Андрея Назарова воспринимают исключительно с политической точки зрения, поскольку Артемий Панарин, как известно, занимал оппозиционную точку зрения по отношению к действующей власти.
«Это немного странно. Панарин критически относился к Кремлю, но, хотя сегодня в России эта история попала в заголовки газет. Казалось, что она не привлекла столько внимания, чтобы заставить его покинуть Нью-Йорк. Это может получить развитие», — отметила бывший спортивный обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян. Ныне она трудится в московской редакции газеты и пишет на политические и социальные темы, а ранее несколько сезонов работала на матчах «Вашингтона», где играет Александр Овечкин.
Вот как выступал «Витязь» в сезоне-2011/2012. Клуб из Подольска с Панариным в составе занял последнее место в Западной конференции и не попал в плей-офф.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин взял отпуск в клубе после обвинений в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году. Об этом сообщает обозреватель издания New York Post Ларри Брукс в своём «твиттере».
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