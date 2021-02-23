Герой «золотой» молодёжки и любимец Назарова. Каким был Панарин 10 лет назад

Русская звезда НХЛ Артемий Панарин вляпался в неприятную историю с непредсказуемыми последствиями. Экс-наставник Хлебушка по «Витязю» Андрей Назаров дал резонансное интервью, в котором обвинил Панарина в насилии десятилетней давности.

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Реакция за океаном уже последовала: Панарин на время отстранён от игр и тренировок «Рейнджерс», при этом и клуб, и лига в официальных комментариях выразили Артемию поддержку. Посмотрим, как будет развиваться эта история, а пока вспомним, что из себя представлял форвард десять лет назад.

В декабре 2011 года Панарину было 20 лет, и он проводил уже четвёртый сезон в КХЛ за ставшую родной команду из подмосковного Чехова. Его игровое время росло с каждым чемпионатом, а розыгрыш-2011/2012 и вовсе получился для него прорывным. Уже в статусе героя «золотой» молодёжки Артемий расцвёл под руководством Андрея Назарова, который пришёл в «Витязь» по ходу прошлого сезона, и в 38 матчах за чеховцев набрал 26 (12+14) очков. Больше было только у Михаила Анисина — друга и партнёра Панарина по звену в те времена.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Думаю, многие помнят, что из себя представлял в то время «Витязь». Команда, существовавшая на деньги криминального авторитета Николая Павлинова, не преследовала никаких спортивных целей, не решала высоких задач и плелась на последнем месте в конференции Запад, зато радовала своего босса бесконечными драками. Для этого в «Витязь» в те годы приезжали североамериканские профессиональные бойцы на льду, колотившие всех подряд на потеху чеховской публике и самому Павлинову.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Тот «Витязь» — отвратительная страница в истории КХЛ, однако нельзя не отметить, что под боком у безумных тафгаев в Чехове тогда пытались развивать молодёжь. И в сезоне-2011/2012 главными звёздочками подмосковного клуба как раз были Анисин с Панариным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

Артемий, кстати, уже тогда выделялся своей напористостью, спортивной наглостью (хотя, конечно, помогало наличие тафгайской «крыши»), хорошим контролем шайбы, а также умением открыться и завершить момент броском в касание.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале лиги.

В «Витязе» Панариным, разумеется, гордились. Тогдашний генменеджер чеховцев Алексей Жамнов ещё в конце сезона-2010/2011 заявлял, что даже слышать ничего не хочет про обмен Артемия.



А для Андрея Назарова Панарин был настоящим любимцем, «замечательным парнем» и «нашей звёздочкой», за которым он «особенно внимательно следит» — в силу молодости будущая звезда НХЛ тогда ещё металась между «Витязем» и молодёжкой чеховцев в МХЛ.

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И всё же до конца тот сезон Панарин в «Витязе» не доиграл. Спустя месяц после выезда в Ригу, о котором упоминает Назаров, Артемий ушёл на повышение в «Ак Барс». Кстати, вместе с Панариным Чехов покинул и Анисин, перебравшийся в московское «Динамо», и с тех пор друзья-товарищи пошли разными дорожками. Анисин выиграл Кубок Гагарина, но затем утопил свою карьеру в алкоголе и скандалах, Панарин же провалился в «Ак Барсе» у Владимира Крикунова, вернулся в «Витязь», но перед следующим дедлайном КХЛ перешёл в СКА, откуда и начал своё восхождение к высотам.