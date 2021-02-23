Худобин сыграл в стиле Гашека! Он выдал лучший матч в сезоне, но «Даллас» снова проиграл

Пять проигрышей подряд и шестое место в дивизионе — таков был неутешительный промежуточный результат «Даллас Старз», который в нынешнем сезоне мало напоминает команду, на равных бившуюся с «Тампой» в финале Кубка Стэнли. Несмотря на очевидный потенциал команды Рика Боунесса, результата добиться не удавалось, и в такой ситуации команде был необходим один героический матч. Либо феерия в атаке, либо потрясающий камбэк, либо строжайшая «засуха» в обороне, ну или потрясающие действия голкипера — что-то из этого должно было случиться.

Судьба выбрала последнее, а главным героем выездного матча с «Флоридой» стал Антон Худобин, который снова включил режим супермена, который помог «звёздам» дойти до финала осенью. Увы, но 49 «спасений» россиянина не помогли «Старз» прервать серию неудач, а количество бросков по воротам Худобина (52) и вовсе стало рекордным с момента переезда клуба из Миннесоты в Даллас.

В противоположных воротах всё тоже было ожидаемо: Бобровский остался в запасе в очередной раз, а его сменщик-ноунейм Крис Дриджер стремительно делает себе имя. На долю Дриджера пришлось в два раза меньше бросков (25), чем у Худобина, и канадец снова сыграл великолепно, закончив встречу с прекрасным показателем в 96% отражённых выстрелов.



Ему не приходилось, в отличие от Антона, крутиться, словно белка в колесе, и таких великолепных сейвов, какие сделал Худобин, Дриджер не исполнил. В его арсенале была неброская, но очень надёжная игра, а вот стражу ворот «Далласа» пришлось несладко. При счёте 2:1 в пользу «Флориды» Худобин запомнился умопомрачительным сейвом в стиле Доминика Гашека, который любил отбивать шайбу, ложась на спину и отбивая снаряд ногами. Антону в этом эпизоде подобную акробатику пришлось демонстрировать поневоле, поскольку по другому до шайбы было не добраться.

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Все усилия «Далласа» погибли во втором периоде, в котором соотношение бросков было 29 — 4 в пользу «Пантерз». Именно в этом игровом отрезке «Флорида» дважды пробила Худобина, заполучив преимущество, которое было сохранено до последних минут.



«Как жаль, что мы упустили отличную игру нашего вратаря. Это был лучший матч Антона за весь сезон. Без него мы бы, наверное, проиграли бы со счётом 1:8. Антон был единственной причиной, по которой этот матч можно назвать хоккеем. Перед ним никого не было. Никто не выполнил свою работу, а Худобин был великолепен. Могли ли мы украсть одно очко? Да, в третьем периоде шансы были. Заработали ли мы его? Однозначно нет», — грустно констатировал наставник «Далласа» Рик Боунесс. Во втором периоде «Флорида» сделала 41 попытку бросить по воротам техасцев, и на протяжении одного из отрезков сделала 10 бросков подряд.

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«Сколько бы бросков ни было, я должен их останавливать. Мне за это платят. 20, 30 или 40 бросков — не имеет значения», — скромно сказал Антон после игры. «Даллас» потерпел шестое поражение подряд — команда не может выиграть со 2 февраля, но имеет в запасе четыре отложенных матча.



«Это просто неприемлемо. Смена за сменой — мы проваливались по всем позициям. Мы не находились там, где должны были, постоянно теряли шайбу. Были длинные смены, много пробросов. Очень плохо сыграли», — добавил защитник «Далласа» Джон Клингберг.

Что же касается «Флориды» и вратарской ситуации в этой команде, то Крис Дриджер идёт на четвёртом месте в лиге по проценту отражённых бросков (92,9%) среди голкиперов, которые сыграли не менее 7 матчей. Сергей Бобровский и матчей сыграл меньше, чем канадец (8 против 9), и статистика у него намного хуже (88,9%), поэтому шутки про самого дорогого запасного вратаря в истории постепенно стали реальностью.



«Первая звезда матча снова достаётся Сергею Бобровскому. Он снова пропустил 0 голов и стал главной причиной нашей победы. Колоссальные усилия от Сергея!», — съязвил в «твиттере» болельщик с претенциозным никнеймом Sergei Bobrovsky’s #1 Fan.

«Это было чистое доминирование, но чёрт возьми, у вас есть такая жемчужина, как Худобин. Мы платим $ 10 млн Бобровскому, чтобы он сидел на скамейке, и мечтаем о том, чтобы он делал то, что сделал Добби сегодня», — добавил болельщик «Пантерз» Морган Гигон.