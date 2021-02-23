В России Панарина «заказали», а в Америке из него слепили жертву режима? Нюансы скандала

История с Панариным и Назаровым — грязная, как ни крути. Хотя бы потому, что уже со всех сторон успела замараться в политике. В ней, честно говоря, не хочется никому симпатизировать, и лучше бы её вообще никогда не возникало. Но что случилось — то случилось. Основные разбирательства впереди, наверняка всплывут какие-то новые факты и слухи, а пока хотел бы отметить самые любопытные нюансы этого скандального процесса.

Назаров. Почему именно сейчас?

То, что Назаров и Панарин, когда-то работавшие вместе в «Витязе», сейчас являются ярыми оппонентами на почве политических взглядов, ни для кого не секрет. Артемий не раз высказывал свою позицию публично, а Назаров не единожды в своих эпатажных речах обращался лично к Панарину. Какое-то время они покусывали друг друга из-за океана, и это не вызывало ничего, кроме веселья, но сейчас Назаров вдруг решил выстрелить в бывшего подопечного мощным компроматом.

Назаров сломал Панарину карьеру в НХЛ? Всё из-за давнишней истории с девушкой По словам тренера, тогда хоккеист ударил 18-летнюю девушку и откупился от дела в валюте.

Главный вопрос — почему именно сейчас? На действующую власть, которую активно поддерживает Назаров, Панарин «наезжает» уже почти два года, но в последнее время ничего нового, яркого, смелого Артемий нигде не говорил. То есть не давал Назарову каких-то политических поводов достать из шкафа такой большой скелет. И тут вдруг…

Слабо верится, что у Андрея Викторовича просто наболело или он просто устал держать в себе такой секрет. Но и согласиться с тем, что это «заказуха», политическая провокация тоже тяжело. Извините за прямую отсылку, но кому Панарин нужен-то на таком уровне? По степени влияния на массы Артемий далеко не Навальный, да и Назаров в качестве обличающего рупора — так себе авторитет. Учитывая, конечно, ту репутацию, которую Андрей Викторович сам себе состряпал в последние годы.

«Это выглядит как заказуха». Что говорят в Америке о скандале с Панариным Но есть и люди, которые призывают не торопиться с выводами.

Странно, очень странно, что эта история вылезла именно сейчас, без какого-либо очевидного повода. Но, кстати, не думаю, что Назаров врёт. Андрей Викторович хоть и ангажированный донельзя, но вовсе не глупый человек. Он бы не пошёл на откровенную клевету, понимая, какой резонанс вызовут его заявления. В то же время легко можно поверить в то, что Панарин оступился по молодости, играя в команде, славившейся своим статусом беспредельщиков.

Ну а про моральную сторону воспоминаний Назарова и вовсе говорить не стоит. Когда дело касается политики, такие вещи, как честь и достоинство, отходят на десятый план. Здесь как раз ничего странного нет.

Герой «золотой» молодёжки и любимец Назарова. Каким был Панарин 10 лет назад Тогда Артемий тащил «Витязь» вместе с Анисиным, а главный тренер чеховцев называл Панарина «замечательным парнем».

Панарин. Зачем отпуск, если не виноват?

Что сделал Панарин, как только обвинения Назарова пересекли Атлантический океан? Ушёл в подполье, взяв какой-то странный отпуск посреди сезона. Скорее всего, это в клубе ему посоветовали залечь на дно до выяснения обстоятельств или пока всё не уляжется. Но сам-то Артемий, если уверен в том, что его оклеветали, почему пошёл на этот шаг? Сказал бы, что всё вранье и провокация, да продолжил делать свою работу. Но Панарин «взял отпуск», и это намекает на то, что Назаров всё-таки не солгал.

Хуже всего то, что Панарин и «Рейнджерс» поддержали политические правила этой игры. Моментально нашли в этом деле «русский след», и сейчас, похоже, из Артемия собираются лепить жертву режима. Панарин говорит, что беспокоится за свою семью, но он что, это серьёзно? Никто не подумает трогать его родственников в России, зато подобное заявление вызовет резонанс и сочувствие в Америке. Неужели Артемий решил поиграть в опального русского оппозиционера, зная, что сейчас эта тема очень злободневна во всём мире, а в Америке, оплоте демократии, особенно?

«Рейнджерс» выступили с заявлением по обвинению Панарина в избиении 18-летней девушки

Я просто говорю о том, что и Панарин, и «Рейнджерс» могли проигнорировать эту тему или закрыть её одним постом в соцсетях и продолжить дальше заниматься хоккеем. НХЛ бы всё равно не заинтересовалась всерьёз словами Назарова — опять же вспоминаем о репутации Андрея Викторовича. Но в Нью-Йорке решили разыграть политическую карту. Но зачем? Кому это надо сейчас? Вопрос открытый.

НХЛ. Любимые двойные стандарты по-американски?

Ну а реакция самой лиги просто прекрасна. Идеальный пример двойных стандартов по-американски. Начнём с того, что заявление от НХЛ последовало не после слов Назарова, а после ответных действий Панарина и «Рейнджерс». То есть именно «уход в отпуск» одного из самых дорогих игроков лиги спровоцировал всю заварушку, но никак не заявление Назарова.

Но самое главное то, какую позицию заняла НХЛ по этому вопросу. «Мы полностью поддерживаем Артемия Панарина и «Рейнджерс» и будем следить за развитием ситуации», — говорится в сообщении лиги. Вот так вот, не дожидаясь дополнительных разбирательств, НХЛ не проявила нейтралитет, а заняла чью-то сторону.

Но почему НХЛ не поддерживала, например, Вячеслава Войнова в его истории? Там ведь даже не было заявления от пострадавшей стороны, а только показания соседей. Но лига держала нейтралитет до выяснения обстоятельств. А почему НХЛ не встала на сторону Билла Питерса? Против него высказался только один человек и не предоставил никаких доказательств своим словам. Но лига осудила Питерса, что-то пробубнив про ценности и идеалы, а затем молчаливо поспособствовала тому, что тренера на ровном месте оставили без работы и фактически выкурили из страны.

Хоккей в плену американской толерантности. В НХЛ развелось слишком много нытиков В моде жалобы и обиды на тренеров, а мужских поступков всё меньше. Привыкаем.

Суть в том, что между обвинениями Питерса в расизме и Панарина в насилии нет никакой разницы. И там, и там они исходят от только из одного источника, и в обоих случаях нет никаких доказательств. Но как же отличается реакция НХЛ! А всё потому, что вспоминать о презумпции невиновности в отношении человека, якобы оскорбившего чернокожего, в Америке нельзя. Так же как и предположить, что провластный спикер из России может сказать некрасивую правду о демократически настроенном хоккеисте. Типичное американское лицемерие, от которого с каждым разом становится всё противнее и противнее.

Агент Панарина: я категорически отрицаю все лживые обвинения, исходящие из России

Впрочем, повторюсь, в этой истории с Назаровым и Панариным противно вообще всё. Но, видимо, в таком уж мире мы живём, где без скандалов, политической грязи, лицемерия уже просто нельзя.