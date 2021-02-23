Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин – о форме «Динамо» перед стартом плей-офф, игре в нынешнем сезоне КХЛ и своём будущем в московском клубе.

«Хочу остаться в «Динамо» и выиграть Кубок. Мне всё нравится». Шипачёв – о новом контракте

22 февраля в Таганском парке Москвы состоялся национальный финал хоккейного турнира Red Bull Шлем и Краги. Самый крупный хоккейный турнир на открытом воздухе в пятый раз собрал лучшие любительские команды из девяти городов России. В празднике дворового хоккея впервые приняли участие одни из главных звёзд Континентальной хоккейной лиги. Нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин раздали автографы, сфотографировались со всеми желающими и выступили с напутственным словом для участников финала. Корреспондент «Чемпионата» посетил мероприятие и поговорил с лидерами бело-голубых о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«В детстве играл при температуре "-25" градусов. Нормально было»

— Вы сегодня посетили турнир любительских команд по уличному хоккею. Какие впечатления остались от увиденного?

Вадим Шипачёв: Здорово, что проводятся подобные турниры. Погода сегодня хорошая, морозная. На таком поле ребятам было прикольно и весело двигаться.

— Если говорить о вашем детстве, то насколько часто самим удавалось поиграть на открытом воздухе?

Дмитрий Яшкин: Очень часто. В Чехии постоянно ездили на различные турниры, где играли на улице.

В. Ш.: В детстве всё время играл на открытом воздухе. В Череповце рядом с моим домом был каток. Мы с друзьями в свободное время по вечерам ходили гулять, выходили на каток и бросали шайбы по воротам.

— При какой самой низкой температуре доводилось играть?

В. Ш.: Детьми же по-другому всё переносится. Думаю, что минус 25 градусов было. Выйдешь на 30-40 минут, побегаешь в коньках. Нормально было.

Д. Я.: Сложно сказать, какая температура была минимальной. Но точно скажу, что не такая, как в России.

Фото: Пресс-служба московского «Динамо»

«Очень сильно хочу попасть на чемпионат мира, но жизнь покажет»

— В последней выездной серии «Динамо» набрало шесть очков в трёх матчах. Во встрече с «Йокеритом» удалось сначала отыграться со счёта 1:3 и 3:4, а затем и победить в овертайме. Насколько это добавляет позитива?

В.Ш.: Приятная победа. После второго периода в раздевалке обсуждали с ребятами, что всё можно исправить. Перед плей-офф было важно выиграть такой матч, потому что не всегда всё складывается идеальным образом, и нужно вытаскивать такие встречи. Команда очень хорошо всё восприняла и показала, что мы способны побеждать и со счёта 1:3.

Д.Я.: Нам было очень нелегко играть с «Йокеритом», и это очень позитивная победа. Как-то так получается, что каждый раз мы играем в Хельсинки уже на финише выездной серии. Сил остаётся гораздо меньше, чем в начале поездки, поэтому такие матчи получаются. Горжусь ребятами, что мы сумели выкарабкаться в такой встрече.

— Расскажите об условиях жизни в Хельсинки. Я слышал, что ваш путь состоял из трёх точек: аэропорт – отель – стадион. Это как-то мешало привычной подготовке к матчу?

В.Ш.: В принципе, вы всё правильно говорите. Мы прилетели в Финляндию, нас провели через отдельный терминал, запустили в автобус, и мы поехали в гостиницу. В принципе на этом всё. Из отеля на стадион, сыграли матч, улетели обратно в Россию. Попутно прошли тест на коронавирус.

— Вы прожили в таких условиях один день, но есть высокая вероятность, что во время чемпионата мира так придётся жить около месяца. Тяжело будет?

В.Ш.: Думаю, да. Потому что, даже если попадаешь на условный «Йокерит» в плей-офф и едешь в Хельсинки на два матча, то в общей сложности получается три дня. Это ничего, а месяц – это уже намного тяжелее. Наверное, будут организованы какие-то развлечения, чем-то мы будем заниматься. А в принципе это наша любимая работа, и подстроимся под условия, если я вообще попаду на чемпионат мира. Конечно, я очень сильно хочу туда попасть, но жизнь покажет.

Д.Я.: Я уже жил в таких условиях, причём здесь в России, во время Кубка Первого канала. Жили в отеле на Павелецкой. Надо справляться с такими условиями. Всё зависит от ребят, а у нас всегда хороший коллектив, поэтому проблем не будет.

«Три дня подряд работали по программе Крикунова. Сейчас команда ещё не достигла пика»

— В течение последнего месяца «Динамо» обыгрывало прямых конкурентов по Западной конференции – СКА, ЦСКА, «Йокерит». Это добавляет уверенности перед плей-офф?

В.Ш.: На самом деле, в начале сезона в «Динамо» было большое количество травм, шла активная ротация. Иностранцы не играли, было много молодых. Сейчас все ребята вышли, набираем игровые кондиции. Я очень рад, что мы побеждаем таких соперников. Разумеется, это придаёт команде уверенности перед плей-офф.

Д.Я.: Конечно. Это очень важно, что мы выигрываем эти матчи. В том сезоне мы получили 0:4 со СКА, 0:4 с «Йокеритом», а сейчас 4:0 и 3:1 соответственно. Поэтому это очень приятно для команды.

Яшкин обновил снайперский рекорд московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

— В последних 10 матчах «Динамо» одержало 9 побед. Многие задаются вопросом, не рано ли «Динамо» набрало оптимальные кондиции. Но действительно ли это пик формы или есть куда расти?

В.Ш.: Уверен, что команда не достигла своего пика. В тренерском штабе есть обученные люди, которые помогают нам набирать форму. Иван Скобрев – хороший специалист. Он всегда держит нас в тонусе.

— Вопрос в продолжение предыдущей темы. Главный тренер Владимир Крикунов перед паузой говорил, что в перерыве на Евротур будет акцентированно готовить команду именно на плей-офф. Сейчас вы играете под нагрузками?

В.Ш.: Конечно. Мы три дня подряд работали по программе Владимира Васильевича. Понимали, что легко точно не будет. После паузы особенно тяжело было начинать первый период в Минске. Сейчас мы потихоньку вкатываемся. Повторюсь, у тренерского штаба есть план нашей подготовки к плей-офф. Они придерживаются его, а нам остаётся только слушать, что выполнять.

«Сегодня посмотрим, сумею ли догнать Мальцева»

— Вадим, всего одного очка не хватает, чтобы превзойти результат Алексея Морозова по очкам в чемпионатах России. Как думаешь, президент КХЛ поздравит тебя лично с этим достижением?

В.Ш.: Даже не знаю. Это настолько известный мастер. Его тройка с Зиновьевым и Зариповым так здорово играла в «Ак Барсе» и в сборной России, они творили настоящие шедевры. Приятно повторить результат легенды российского хоккея. Наверное, он будет продолжать приходить на матчи, как-нибудь увидимся.

— Дмитрий, о чём вам говорит имя Александра Мальцева?

Д.Я.: Да-да, понимаю о чём речь. Сегодня посмотрим, сумею ли догнать его (Дмитрий Яшкин находится в одной заброшенной шайбе от рекорда московского «Динамо» 50-летней давности, принадлежащего Александру Мальцеву, по голам в одном сезоне за клуб. – Прим. «Чемпионата»).

Дмитрий Яшкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— В любом случае 50 лет никто не мог даже приблизиться к такой вехе.

Д.Я.: Конечно, очень приятно, что мне это удалось. Благодарен всем ребятам, с которыми мы продолжаем идти к новым победам и рекордам.

— В этом сезоне ты уже забросил шайб больше, чем в прошлом сезоне с учётом плей-офф. Что помогло поднять свою игру на ещё более высокий уровень?

Д.Я.: Я думаю, что улучшилось понимание игры в лиге. Я нахожу места, в которых могу быть полезен, и откуда у меня получается забрасывать шайбы. Наверное, 30 из 36 голов я забил, располагаясь на пятаке. В этом и есть залог успеха.

«Смотрю за игрой Линдберга на вбрасываниях»

— Дмитрий Кагарлицкий довольно тяжело входил в нынешний сезон, но в последних матчах играет всё лучше и лучше. На твой взгляд, он вернулся на прежний уровень?

В.Ш.: В принципе начало сезона у всех не особо получилось. Это связано с предсезонкой, где мы переболели. Получилось, что мы пропустили три недели и не успели набрать форму. Ничего страшного. Сейчас Димка находится в хорошем тонусе, забивает нужные голы, здорово играет. Желаю, чтобы каждый игрок из нашего звена ещё сильнее добавил перед стартом плей-офф.

— Дмитрий, насколько быстро удалось сыграться с Кагарлицким, ведь вы с ним раньше не играли в одном звене, в отличие от Вадима?

Д.Я.: Это было не сложно. Главное, чтобы все игроки понимали друг друга на площадке, а не только мы вдвоём. Вроде маленько сыгрались.

Кагарлицкий – злой гений СКА. Его не остановить в матчах с бывшей командой «Динамо» выиграло у «армейцев» в третий раз за сезон, а Дмитрий Яшкин установил новый рекорд в составе бело-голубых.

— Оскар Линдберг проводит первый сезон в КХЛ. Он забил очень много важных голов для «Динамо», но что бросается в глаза – лучший с отрывом результат в команде по игре на вбрасываниях. Это нарабатывается исключительно на тренировках или здесь нужен особый талант?

В.Ш.: Оскар действительно здорово играет на точке, у него хороший процент. Рад, что в нашей команде есть такой игрок. Смотрю за ним. Также у нас есть тренер Юрий Иванович Бабенко, который тоже подсказывает, как лучше действовать на вбрасываниях. И в целом я скажу, что «Динамо» добавляет в этом компоненте.

— Часто говорят, что российский хоккей испытывает большой дефицит центральных нападающих. Согласны с этой позицией?

В.Ш.: Не сказал бы. Есть много молодых игроков, которые хорошо себя проявляют. Тот же Денис Зернов здорово играет за «Авангард», в ЦСКА есть Максим Шалунов. Если посмотреть на все команды, то можно найти много хороших центров. У нас всё будет хорошо и в сборной и вообще в российском хоккее.

Вадим Шипачёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Не мне судить, вписался Пулккинен в «Динамо» или нет»

— Владимир Крикунов остался последним тренером в КХЛ из старожилов тренерского цеха. В чём его главное достоинство?

В.Ш.: Наверное, у него есть огромное желание работать. Он уже не молодой парнишка, в взрослый человек, который очень многое повидал. В этом плане ему легче работать с ребятами, потому что он знает наперёд, кто и что будет делать. Вот я иногда от баллонов кошу, а он говорит: «Я знал, что ты не будешь бегать».

— Дмитрий, тренера Крикунова не нужно представлять никому из российских игроков, а вы что-то узнавали о его тренировках перед переходом в «Динамо»?

Д.Я.: Да я и сейчас ежедневно навожу эти справки. Что тут сказать – он тренирует как тренирует. Это приносит успех московскому «Динамо». Дай бог, чтобы так было и дальше.

«Играем за Крикунова». Игроки «Динамо» в третий раз за два года спасают своего наставника Лидеры клуба не хотят лишних движений, а великий тренер готов превзойти достижение Владимира Юрзинова 28-летней давности.

— Голкипер Александр Ерёменко в 40 лет проводит один из лучших сезонов в карьере с точки зрения статистики. Не удивлён его феномену?

В.Ш.: Вообще не удивлён. Санька здорово работает на тренировках. В принципе это залог его успеха. Он очень трудолюбивый хоккеист и показывает пример всем остальным игроком команды. Все смотрят, что он первый приходит в зал, и начинают тоже раньше приходить и больше работать, видя, как он здорово играет.

— В середине этого сезона «Динамо» обменяло Пулккинена в «Локомотив» на Пяаярви. Владимир Крикунов говорил, что обмен продиктован тем обстоятельством, что Теэму не смог влиться в команду. На ваш взгляд, как капитана команды, такая проблема действительно была?

В.Ш.: Теэму нормально общался в коллективе. А в остальном, наверное, не мне судить, вписался игрок в команду или нет.

— В частности говорилось, что Теэму не делился шайбой с партнёрами и с ним было очень сложно наладить взаимопонимание на льду.

В.Ш.: Пулккинен забросил больше 20 шайб за минское «Динамо» и у нас забивал голы. Это его хорошая сторона, которой он старался придерживаться. Я считаю, если крайний нападающий не бросает по воротам, значит он не крайний нападающий. От него должна исходить угроза, и она от него исходила. В «Локомотиве» он продолжает показывать себя, забрасывая шайбы.

Повторюсь, не моё дело говорить о причинах произошедшего обмена. Моё видение, что любому игроку нужно доверие, и просто необходимо найти общий язык в звене. Это здорово, когда все партнёры понимают, что ты делаешь на льду.

Крикунов — об обмене Пулккинена: команда его не приняла, постоянно был сам по себе

— Вместо Пулккинена пришёл Пяаярви, который активно старается учить русский язык. Это добавляет ему уважения в команде?

В.Ш.: В принципе, Пулкки не учил русский язык, но это не сильно ему мешало. Конечно, Мага – молодец, что старается учить. Если говорить о других ребятах, то Юси (Юусо Хиетанен. – Прим. «Чемпионата») тоже понимает язык. Это ребятам только на пользу.

Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Мне нравится играть за московское «Динамо»

— С вашей точки зрения, потолок зарплат – это полезный инструмент для КХЛ? С одной стороны, интересных матчей становится больше, с другой, лично вы теряете большие деньги.

В.Ш.: Если судить по таблице, то уровень действительно подравнялся. Тем не менее не все клубы лиги могут набирать игроков под верхнюю планку потолка. Этой возможностью пользуются восемь-девять клубов. Остальные всё равно имеют меньше денег. Наверное, надо больше у зрителей спрашивать, стало ли им интереснее смотреть за матчами КХЛ.

«Динамо» хочет сохранить Шипачёва на три года. Он останется самым дорогим игроком КХЛ? Лучший снайпер текущей регулярки Дмитрий Яшкин уже точно продолжит играть за бело-голубых в новом сезоне.

— Вадим, ваш контракт с «Динамо» истекает в конце сезона. Много слухов в прессе по этому поводу. Важно определиться со своим будущим до начала плей-офф?

В.Ш.: Мы общаемся с руководством клуба относительно данного вопроса. Обсудили, что контракт будет рассчитан на «2+1» сезона. Сейчас агент решает финансовые условия соглашения. Но я хочу сказать, что хочу остаться в московском «Динамо». Я хочу выиграть с клубом Кубок Гагарина. Мне нравится играть за эту команду. Посмотрим, как всё будет.