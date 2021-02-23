«Хочу остаться в «Динамо» и выиграть Кубок. Мне всё нравится». Шипачёв – о новом контракте

22 февраля в Таганском парке Москвы состоялся национальный финал хоккейного турнира Red Bull Шлем и Краги. Самый крупный хоккейный турнир на открытом воздухе в пятый раз собрал лучшие любительские команды из девяти городов России. В празднике дворового хоккея впервые приняли участие одни из главных звёзд Континентальной хоккейной лиги. Нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин раздали автографы, сфотографировались со всеми желающими и выступили с напутственным словом для участников финала. Корреспондент «Чемпионата» посетил мероприятие и поговорил с лидерами бело-голубых о выступлении команды в нынешнем сезоне.
«В детстве играл при температуре "-25" градусов. Нормально было»
— Вы сегодня посетили турнир любительских команд по уличному хоккею. Какие впечатления остались от увиденного?
Вадим Шипачёв: Здорово, что проводятся подобные турниры. Погода сегодня хорошая, морозная. На таком поле ребятам было прикольно и весело двигаться.
— Если говорить о вашем детстве, то насколько часто самим удавалось поиграть на открытом воздухе?
Дмитрий Яшкин: Очень часто. В Чехии постоянно ездили на различные турниры, где играли на улице.
В. Ш.: В детстве всё время играл на открытом воздухе. В Череповце рядом с моим домом был каток. Мы с друзьями в свободное время по вечерам ходили гулять, выходили на каток и бросали шайбы по воротам.
— При какой самой низкой температуре доводилось играть?
В. Ш.: Детьми же по-другому всё переносится. Думаю, что минус 25 градусов было. Выйдешь на 30-40 минут, побегаешь в коньках. Нормально было.
Д. Я.: Сложно сказать, какая температура была минимальной. Но точно скажу, что не такая, как в России.
Фото: Пресс-служба московского «Динамо»
«Очень сильно хочу попасть на чемпионат мира, но жизнь покажет»
— В последней выездной серии «Динамо» набрало шесть очков в трёх матчах. Во встрече с «Йокеритом» удалось сначала отыграться со счёта 1:3 и 3:4, а затем и победить в овертайме. Насколько это добавляет позитива?
В.Ш.: Приятная победа. После второго периода в раздевалке обсуждали с ребятами, что всё можно исправить. Перед плей-офф было важно выиграть такой матч, потому что не всегда всё складывается идеальным образом, и нужно вытаскивать такие встречи. Команда очень хорошо всё восприняла и показала, что мы способны побеждать и со счёта 1:3.
Д.Я.: Нам было очень нелегко играть с «Йокеритом», и это очень позитивная победа. Как-то так получается, что каждый раз мы играем в Хельсинки уже на финише выездной серии. Сил остаётся гораздо меньше, чем в начале поездки, поэтому такие матчи получаются. Горжусь ребятами, что мы сумели выкарабкаться в такой встрече.
— Расскажите об условиях жизни в Хельсинки. Я слышал, что ваш путь состоял из трёх точек: аэропорт – отель – стадион. Это как-то мешало привычной подготовке к матчу?
В.Ш.: В принципе, вы всё правильно говорите. Мы прилетели в Финляндию, нас провели через отдельный терминал, запустили в автобус, и мы поехали в гостиницу. В принципе на этом всё. Из отеля на стадион, сыграли матч, улетели обратно в Россию. Попутно прошли тест на коронавирус.
— Вы прожили в таких условиях один день, но есть высокая вероятность, что во время чемпионата мира так придётся жить около месяца. Тяжело будет?
В.Ш.: Думаю, да. Потому что, даже если попадаешь на условный «Йокерит» в плей-офф и едешь в Хельсинки на два матча, то в общей сложности получается три дня. Это ничего, а месяц – это уже намного тяжелее. Наверное, будут организованы какие-то развлечения, чем-то мы будем заниматься. А в принципе это наша любимая работа, и подстроимся под условия, если я вообще попаду на чемпионат мира. Конечно, я очень сильно хочу туда попасть, но жизнь покажет.
Д.Я.: Я уже жил в таких условиях, причём здесь в России, во время Кубка Первого канала. Жили в отеле на Павелецкой. Надо справляться с такими условиями. Всё зависит от ребят, а у нас всегда хороший коллектив, поэтому проблем не будет.
«Три дня подряд работали по программе Крикунова. Сейчас команда ещё не достигла пика»
— В течение последнего месяца «Динамо» обыгрывало прямых конкурентов по Западной конференции – СКА, ЦСКА, «Йокерит». Это добавляет уверенности перед плей-офф?
В.Ш.: На самом деле, в начале сезона в «Динамо» было большое количество травм, шла активная ротация. Иностранцы не играли, было много молодых. Сейчас все ребята вышли, набираем игровые кондиции. Я очень рад, что мы побеждаем таких соперников. Разумеется, это придаёт команде уверенности перед плей-офф.
Д.Я.: Конечно. Это очень важно, что мы выигрываем эти матчи. В том сезоне мы получили 0:4 со СКА, 0:4 с «Йокеритом», а сейчас 4:0 и 3:1 соответственно. Поэтому это очень приятно для команды.
— В последних 10 матчах «Динамо» одержало 9 побед. Многие задаются вопросом, не рано ли «Динамо» набрало оптимальные кондиции. Но действительно ли это пик формы или есть куда расти?
В.Ш.: Уверен, что команда не достигла своего пика. В тренерском штабе есть обученные люди, которые помогают нам набирать форму. Иван Скобрев – хороший специалист. Он всегда держит нас в тонусе.
— Вопрос в продолжение предыдущей темы. Главный тренер Владимир Крикунов перед паузой говорил, что в перерыве на Евротур будет акцентированно готовить команду именно на плей-офф. Сейчас вы играете под нагрузками?
В.Ш.: Конечно. Мы три дня подряд работали по программе Владимира Васильевича. Понимали, что легко точно не будет. После паузы особенно тяжело было начинать первый период в Минске. Сейчас мы потихоньку вкатываемся. Повторюсь, у тренерского штаба есть план нашей подготовки к плей-офф. Они придерживаются его, а нам остаётся только слушать, что выполнять.
«Сегодня посмотрим, сумею ли догнать Мальцева»
— Вадим, всего одного очка не хватает, чтобы превзойти результат Алексея Морозова по очкам в чемпионатах России. Как думаешь, президент КХЛ поздравит тебя лично с этим достижением?
В.Ш.: Даже не знаю. Это настолько известный мастер. Его тройка с Зиновьевым и Зариповым так здорово играла в «Ак Барсе» и в сборной России, они творили настоящие шедевры. Приятно повторить результат легенды российского хоккея. Наверное, он будет продолжать приходить на матчи, как-нибудь увидимся.
— Дмитрий, о чём вам говорит имя Александра Мальцева?
Д.Я.: Да-да, понимаю о чём речь. Сегодня посмотрим, сумею ли догнать его (Дмитрий Яшкин находится в одной заброшенной шайбе от рекорда московского «Динамо» 50-летней давности, принадлежащего Александру Мальцеву, по голам в одном сезоне за клуб. – Прим. «Чемпионата»).
Дмитрий Яшкин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
— В любом случае 50 лет никто не мог даже приблизиться к такой вехе.
Д.Я.: Конечно, очень приятно, что мне это удалось. Благодарен всем ребятам, с которыми мы продолжаем идти к новым победам и рекордам.
— В этом сезоне ты уже забросил шайб больше, чем в прошлом сезоне с учётом плей-офф. Что помогло поднять свою игру на ещё более высокий уровень?
Д.Я.: Я думаю, что улучшилось понимание игры в лиге. Я нахожу места, в которых могу быть полезен, и откуда у меня получается забрасывать шайбы. Наверное, 30 из 36 голов я забил, располагаясь на пятаке. В этом и есть залог успеха.
«Смотрю за игрой Линдберга на вбрасываниях»
— Дмитрий Кагарлицкий довольно тяжело входил в нынешний сезон, но в последних матчах играет всё лучше и лучше. На твой взгляд, он вернулся на прежний уровень?
В.Ш.: В принципе начало сезона у всех не особо получилось. Это связано с предсезонкой, где мы переболели. Получилось, что мы пропустили три недели и не успели набрать форму. Ничего страшного. Сейчас Димка находится в хорошем тонусе, забивает нужные голы, здорово играет. Желаю, чтобы каждый игрок из нашего звена ещё сильнее добавил перед стартом плей-офф.
— Дмитрий, насколько быстро удалось сыграться с Кагарлицким, ведь вы с ним раньше не играли в одном звене, в отличие от Вадима?
Д.Я.: Это было не сложно. Главное, чтобы все игроки понимали друг друга на площадке, а не только мы вдвоём. Вроде маленько сыгрались.
— Оскар Линдберг проводит первый сезон в КХЛ. Он забил очень много важных голов для «Динамо», но что бросается в глаза – лучший с отрывом результат в команде по игре на вбрасываниях. Это нарабатывается исключительно на тренировках или здесь нужен особый талант?
В.Ш.: Оскар действительно здорово играет на точке, у него хороший процент. Рад, что в нашей команде есть такой игрок. Смотрю за ним. Также у нас есть тренер Юрий Иванович Бабенко, который тоже подсказывает, как лучше действовать на вбрасываниях. И в целом я скажу, что «Динамо» добавляет в этом компоненте.
— Часто говорят, что российский хоккей испытывает большой дефицит центральных нападающих. Согласны с этой позицией?
В.Ш.: Не сказал бы. Есть много молодых игроков, которые хорошо себя проявляют. Тот же Денис Зернов здорово играет за «Авангард», в ЦСКА есть Максим Шалунов. Если посмотреть на все команды, то можно найти много хороших центров. У нас всё будет хорошо и в сборной и вообще в российском хоккее.
Вадим Шипачёв
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Не мне судить, вписался Пулккинен в «Динамо» или нет»
— Владимир Крикунов остался последним тренером в КХЛ из старожилов тренерского цеха. В чём его главное достоинство?
В.Ш.: Наверное, у него есть огромное желание работать. Он уже не молодой парнишка, в взрослый человек, который очень многое повидал. В этом плане ему легче работать с ребятами, потому что он знает наперёд, кто и что будет делать. Вот я иногда от баллонов кошу, а он говорит: «Я знал, что ты не будешь бегать».
— Дмитрий, тренера Крикунова не нужно представлять никому из российских игроков, а вы что-то узнавали о его тренировках перед переходом в «Динамо»?
Д.Я.: Да я и сейчас ежедневно навожу эти справки. Что тут сказать – он тренирует как тренирует. Это приносит успех московскому «Динамо». Дай бог, чтобы так было и дальше.
— Голкипер Александр Ерёменко в 40 лет проводит один из лучших сезонов в карьере с точки зрения статистики. Не удивлён его феномену?
В.Ш.: Вообще не удивлён. Санька здорово работает на тренировках. В принципе это залог его успеха. Он очень трудолюбивый хоккеист и показывает пример всем остальным игроком команды. Все смотрят, что он первый приходит в зал, и начинают тоже раньше приходить и больше работать, видя, как он здорово играет.
— В середине этого сезона «Динамо» обменяло Пулккинена в «Локомотив» на Пяаярви. Владимир Крикунов говорил, что обмен продиктован тем обстоятельством, что Теэму не смог влиться в команду. На ваш взгляд, как капитана команды, такая проблема действительно была?
В.Ш.: Теэму нормально общался в коллективе. А в остальном, наверное, не мне судить, вписался игрок в команду или нет.
— В частности говорилось, что Теэму не делился шайбой с партнёрами и с ним было очень сложно наладить взаимопонимание на льду.
В.Ш.: Пулккинен забросил больше 20 шайб за минское «Динамо» и у нас забивал голы. Это его хорошая сторона, которой он старался придерживаться. Я считаю, если крайний нападающий не бросает по воротам, значит он не крайний нападающий. От него должна исходить угроза, и она от него исходила. В «Локомотиве» он продолжает показывать себя, забрасывая шайбы.
Повторюсь, не моё дело говорить о причинах произошедшего обмена. Моё видение, что любому игроку нужно доверие, и просто необходимо найти общий язык в звене. Это здорово, когда все партнёры понимают, что ты делаешь на льду.
— Вместо Пулккинена пришёл Пяаярви, который активно старается учить русский язык. Это добавляет ему уважения в команде?
В.Ш.: В принципе, Пулкки не учил русский язык, но это не сильно ему мешало. Конечно, Мага – молодец, что старается учить. Если говорить о других ребятах, то Юси (Юусо Хиетанен. – Прим. «Чемпионата») тоже понимает язык. Это ребятам только на пользу.
Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Мне нравится играть за московское «Динамо»
— С вашей точки зрения, потолок зарплат – это полезный инструмент для КХЛ? С одной стороны, интересных матчей становится больше, с другой, лично вы теряете большие деньги.
В.Ш.: Если судить по таблице, то уровень действительно подравнялся. Тем не менее не все клубы лиги могут набирать игроков под верхнюю планку потолка. Этой возможностью пользуются восемь-девять клубов. Остальные всё равно имеют меньше денег. Наверное, надо больше у зрителей спрашивать, стало ли им интереснее смотреть за матчами КХЛ.
— Вадим, ваш контракт с «Динамо» истекает в конце сезона. Много слухов в прессе по этому поводу. Важно определиться со своим будущим до начала плей-офф?
В.Ш.: Мы общаемся с руководством клуба относительно данного вопроса. Обсудили, что контракт будет рассчитан на «2+1» сезона. Сейчас агент решает финансовые условия соглашения. Но я хочу сказать, что хочу остаться в московском «Динамо». Я хочу выиграть с клубом Кубок Гагарина. Мне нравится играть за эту команду. Посмотрим, как всё будет.
- 23 февраля 2021
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