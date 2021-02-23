Яшкин повторил рекорд великого Мальцева! Он держался целых 50 лет

«Автомобилист» станет самым лакомым кусочком в плей-офф от Восточной конференции. Ставка на тренера-канадца Билла Питерса не сработала, а на уральский клуб в преддверии ключевых матчей больно смотреть.



Сегодня екатеринбуржцы попали под динамовский каток. Причём, гости проиграли встречу за 22 минуты, что по хоккейным меркам мало. Однако бело-голубым хватило этого времени, чтобы буквально смести соперника со льда. Не остались без очков все лидеры москвичей: у Кагарлицкого две передачи, у Яшкина гол + пас, один результативный балл в активе Шипачёва.

Благодаря результативному пасу капитан «Динамо» достиг отметки в 733 очка за карьеру в чемпионатах России. 33-летний форвард вышел на четвёртое место в списке бомбардиров в истории отечественных чемпионатов, превзойдя результат президента КХЛ Алексея Морозова (732).



У его партнёра по тройке – Дмитрия Яшкина – ещё более крутое достижение. Благодаря своему голу чешский форвард достиг отметки в 37 голов в нынешней регулярке. Таким образом Яшкин повторил клубный рекорд московского «Динамо» по заброшенным шайбам в одном сезоне чемпионата страны. Прежнее достижение принадлежало легендарному нападающему Александру Мальцеву и было установлено в сезоне-1970/1971. Мощно, не правда ли? Думается, что великий Александр Николаевич только порадуется за Дмитрия.

«Хочу остаться в «Динамо» и выиграть Кубок. Мне всё нравится». Шипачёв – о новом контракте Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин – о форме «Динамо» перед стартом плей-офф, игре в нынешнем сезоне КХЛ и своём будущем в московском клубе.

«Они дважды реализовали двойное большинство в начале матча, после этого всё пошло под откос. Сегодня проблема команды была в общей игре, а не в действиях голкиперов. Решение по смене Гросса принял тренер вратарей, который хорошо знает ребят и много с ними работает. Повторюсь, я не считаю, что проблема была в голкиперах. Тренер вратарей принял такое решение, мы его поддержали», — прокомментировал исход разгромной (0:6) для «Автомобилиста» встречи главный тренер гостей Билл Питерс.



И он прав. Проблема действительно не в Гроссе, которого бросили на растерзание. И даже не столько в бездарно сыгравших защитниках и нападающих. Проблема в самом Питерсе, который оказался не готов работать в КХЛ. А ведь у североамериканца ещё год действующего контракта. По всей видимости, руководству «Автомобилиста» придётся всерьёз задуматься, что делать с соглашением Питерса на следующий сезон. Конечно, решение будет приниматься после плей-офф, но получится ли он для уральцев длинным? Очень сомнительно.



В свою очередь у «Динамо», отлично сыгравшем и в защите, и в атаке (а вратарь Александр Ерёменко отыграл на ноль, но в створ его ворот бросили всего лишь 15 раз за матч), всё идёт своим чередом.



«Яшкин – прирождённый бомбардир. Он играет на острие атаки, играет с таким центральным нападающим, как Шипачёв. Он ещё много моментов сегодня не использовал, хотя бы когда выходили «два в один» с Шипачёвым, и не забил.

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В принципе я скажу, что мы начали загодя готовиться к плей-офф, поэтому ребята находятся в хорошем физическом состоянии. А чтобы эта форма не упала, надо продолжать работать. Я бы не сказал, что мы с такой игрой хорошо сыграем в плей-офф», — говорил после встречи рулевой бело-голубых Владимир Крикунов.



Конечно, к тройке Шипачёва в плей-офф (собственно, как и в регулярке) будет приковано особое внимание. На травмах у бело-голубых только Алексеев и Кучерявенко, все лидеры в строю, поэтому пошуметь в розыгрыше Кубка Гагарина динамовцы вполне способны. Главное, чтобы тот же Яшкин, воодушевлённый очередным достижением, не сбавлял оборотов, но зная Владимира Васильевича Крикунова, спуску и послаблений в команде не дадут никому.