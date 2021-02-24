«Не говорю, что этого не было, но я не слышал». Экс-тафгаи «Витязя» о скандале с Панариным

Бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров, рассказавший, как девять лет назад звезда «Рейнджерс» Артемий Панарин на выезде в Риге избил 18-летнюю девушку, вчера заявил, что эта история не была секретом для хоккейной страны. «Если кто-то считает, что я вру, то есть свидетели. Посмотрите, кто был тогда в команде. У хоккеистов из того состава обязательно спросите, что было в Риге. Эти ребята неподкупные, за две копейки молчать не будут», — сказал он.



Первыми хоккеистами того «Витязя», которые высказались по теме, стали канадские тафгаи Джон Мирасти и Кип Бреннан. Их слова приводит издание NY Post.

Скандал с Панариным начал сомнительный блог в США. Там впервые появилась цитата Назарова Интервью с Андреем Назаровым вышло спустя четыре дня после первого упоминания истории с избиением девушки.

«Я ничего не знал и не слышал, чтобы что-то подобное происходило. Он был отличным парнем, который всегда был на позитиве в раздевалке. Артемий много работал над своим английским с парнями из Северной Америки и был очень талантливым молодым игроком», — сказал Бренннан.



«Панарин всегда казался отличным парнем, я могу сказать о нём только хорошее, поэтому, когда я услышал об этой истории, подумал: «О, это не похоже на него». И я почти уверен, что услышал бы что-то подобное, будучи одним из игроков-ветеранов «Витязя». Я никогда не слышал ничего подобного, поэтому был просто потрясён. Я, конечно, не говорю, что этого не было, но я об этом не слышал. но даже если так, то почему это всплывает через 10 лет?

Назаров всегда хорошо ко мне относился, он раньше был тафгаем, играл на уровне НХЛ. Тот год был странный для всех нас, потому что большинство игроков «Витязя» в то время – это канадцы, и мы не говорили ни слова по-русски. Мы действительно нашли с ним общий язык, потому что он довольно хорошо говорил по-английски, и я не могу сказать о нём ничего плохого. Вот почему меня всё это действительно шокирует.



Я даже не представляю, что Панарин мог избить девушку. Он был маленьким тощим парнем, который просто всегда улыбался, заставляя людей смеяться, и он был чертовски хорошим хоккеистом… Всё это просто не укладывается у меня в голове», — заявил Мирасти.

В России Панарина «заказали», а в Америке из него слепили жертву режима? Нюансы скандала Резонансная история уже обросла политикой, а НХЛ привычно занялась лицемерием.

Ещё два хоккеиста предпочли остаться анонимными, но издание отмечает, что они согласны с позицией Мирасти и Бреннана. «Я помню Артемия весёлым и забавным парнем. Он всегда улыбался и был отличным партнёром по команде», — сказал один из них. Внимательно вчитываясь в эти слова, я не вижу, чтобы канадцы однозначно развеивали подозрения вокруг Панарина.



Они называют его отличным парнем, выражают своё удивление, говорят, что ничего подобного не слышали и что такое поведение Артемию не свойственно. Однако почему-то не спешат заявлять напрямую, что такого вопиющего случая не было.



Если предположить, что Назаров врёт, и вы точно знаете, что Панарин не виновен и на него возводят поклёп, почему так и не сказать, зачем ходить вокруг да около и говорить обтекаемыми фразами? Такую историю внутри команды замолчать невозможно, и раз они говорят, что впервые об этом слышат, следовательно, её и быть не могло. Однако Мирасти даже специально уточняет, что не берётся ничего утверждать.

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Если предположить, что Назаров говорит правду и история действительно была, то разговоры о том, что никто ничего не слышал можно воспринимать как попытку отгородиться от скандала и неудобных вопросов о том, почему они так долго молчали и сами не сообщили о преступлении.



Ситуация по-прежнему неопределённая, пока что это конкретные слова Назарова против расплывчатых формулировок канадцев, которые мало что проясняли. Нужны доказательства или хотя бы чёткие свидетельские показания больше, чем одного человека.