Знарок готовится к ЦСКА, на Востоке ждём дуэль тренеров-канадцев? Расклады на плей-офф КХЛ

После очередного большого игрового дня КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов и прикидываем, какие пары будут в первом раунде плей-офф. Вчера, 23 февраля, определился последний участник Кубка Гагарина — 2021.

Московское дерби украсит четвертьфинал Запада?

Этим участником стал московский «Спартак». Красно-белые, вдохновившись волевым успехом в Казани, разнесли дома «Сочи» со счётом 6:1. Подопечным Олега Знарка удалось сыграть результативно в атаке и надёжно в обороне, что должно внушать определённый оптимизм в сердца их болельщиков перед решающей частью сезона.



«Витязь», как и ожидалось, пал жертвой сложного календаря в конце регулярки и не сдюжил в заочной гонке со «Спартаком». Подольчане проиграли в основное время оба важнейших матча в Хельсинки, а всего в их пассиве уже четыре поражения подряд. Мечты Каспарса Даугавиньша, жаждавшего лишить красно-белых плей-офф, не сбылись, и теперь даже очный поединок между «Витязем» и «Спартаком» в последнем туре будет лишён турнирного значения. Что это значит для подмосковной команды? Вероятно, главному тренеру Михаилу Кравецу не будет предложен новый контракт, ну а в целом будущее клуба вряд ли зависело от итогов сезона. Если «Газпром» продолжит спонсировать «Витязь» на прежнем уровне, то всё у подольчан останется по-старому — клуб сможет набирать крепкий состав и бороться за плей-офф. Возникнут проблемы с деньгами (по типу тех, что едва не убили «Витязь» прошлым летом) — и тогда возможны разные, даже самые печальные варианты.



Итак, «Спартак» уже точно в плей-офф. Вероятнее всего, красно-белым в первом раунде играть с ЦСКА, который не так давно окончательно забронировал первую строчку Запада. Московское дерби может стать украшением четвертьфинала конференции, однако красно-белые ещё могут уйти с восьмой строчки и подвинуть «Северсталь» (7-е место) или даже минское «Динамо» (6-я позиция). Для этого подопечным Знарка нужно в оставшихся встречах обыгрывать дома «Сибирь» и «Витязь» (что вполне реально), а череповчанам и белорусам — заваливать финиш регулярки. Но второе условие выполнить гораздо сложнее, так как у «зубров» ближайший матч с главным аутсайдером КХЛ из Риги, а «Северстали» предстоит сыграть с давно потерявшими всякую мотивацию «Нефтехимиком» и «Сочи».



Так что уверен — дерби ЦСКА — «Спартак» в плей-офф быть. И, хочется надеяться, в этой паре всё-таки будет интрига.

Московское «Динамо» влетает в плей-офф в сумасшедшей форме. И ждёт в гости «Северсталь»?

Бело-голубые в конце регулярки набрали потрясающий ход. Подопечные Владимира Крикунова одержали 10 побед в последних одиннадцати встречах, а вчера разгромили дома «Автомобилист» со счётом 6:0. И это, кажется, «Динамо» ещё пощадило уральский клуб, притормозив на старте второго периода.

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У москвичей всё летает, в команде потрясающая атмосфера, и, наверное, говорить о борьбе с «Локомотивом» за третье место Запада уже не приходится. Разница между клубами в таблице сейчас составляет два очка, но у бело-голубых преимущество ещё и по дополнительным показателям, так что чтобы забронировать третью позицию, «Динамо» нужно просто обыграть «Куньлунь» в последний день регулярки. Впрочем, интрига может окончательно умереть уже завтра, если ярославцы проиграют в основное время ЦСКА.



Думаю, что никаких чудес не случится, и «Динамо» будет третьим на Западе. С кем тогда предстоит сыграть бело-голубым в первом раунде? На сегодняшний день на команду Крикунова выходит минское «Динамо», однако есть все основания полагать, что регулярку на шестом месте всё-таки завершит «Северсталь». Череповчане отстают от «зубров» на одно очко, но имеют преимущество по победам в основное время. При этом в конце февраля команде Андрея Разина, как уже писал, играть с «Нефтехимиком» и ХК «Сочи», а минчанам, помимо рижского «Динамо», предстоит сыграть со СКА в гостях в последнем туре. Если «Северсталь» выиграет оба своих матча, а «зубры» хоть раз оступятся, то в таблице команды поменяются местами. Мне кажется, что этот расклад вполне реальный, и белорусы после финиша регулярки останутся в Санкт-Петербурге, чтобы готовиться к битве с «армейцами» уже в плей-офф.

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«Локомотив» будет брать реванш у «Йокерита»?

Если ярославцы остаются на четвёртой позиции, то в первом раунде им гарантированно играть с «Йокеритом», который после победного «двойника» с «Витязем» забронировал за собой пятую строчку.



«Локомотив» набрал неплохой ход после Шведских игр и одержал уже четыре победы подряд, да и в целом по сезону команда Андрея Скабелки смотрится отлично, на пару с московским «Динамо» намекая на то, что гегемония СКА и ЦСКА в финалах конференции будет нарушена. Вчера «железнодорожники» уверенно обыграли крепкое «Торпедо», но до плей-офф им предстоит пройти ещё две серьёзные проверки — «Локомотив» примет на «Арене-2000» ЦСКА и «Салават Юлаев».



«Йокерит» дважды выиграл «Витязь», но вряд ли этот факт говорит о том, что у «шутов» всё наладилось. Подопечные Лаури Марьямяки — очень нестабильная команда, лидеры которой зачастую прячут головы в песок в важных матчах. Думаю, что встреча в плей-офф с «Локомотивом» не сулит финнам ничего хорошего (тем более что все матчи серии «Йокериту» предстоит провести в гостях), и ярославцы сумеют взять реванш за безоговорочное поражение на этой же стадии годичной давности.

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Предполагаемые пары плей-офф, Западная конференция

ЦСКА — «Спартак»

СКА — «Динамо» Мн

«Динамо» М — «Северсталь»

«Локомотив» — «Йокерит»

На старте плей-офф Востока ожидается уральская битва

«Металлург» вчера провёл крайне невнятный матч в Нижнекамске, умудрился ни разу не забить худшей обороне КХЛ, уступил в основное время и упал на четвёртую строчку Востока. В предыдущей встрече с «Витязем» подопечные Ильи Воробьёва, кстати, тоже мучились в нападении, забросив лишь одну шайбу на исходе основного времени. Кризис атаки — тревожный сигнал для «Магнитки» перед плей-офф, клуб словно вернулся в начало сезона, когда голы давались если не со скрипом, то с большим трудом. С другой стороны — может «Металлург» просто не хочет проявлять рвение в борьбе за третье место на Востоке?



Сейчас всё идёт к тому, что в первом раунде Восточного плей-офф нас ждёт дерби Челябинской области. «Трактору», чтобы забронировать пятое место, нужно набрать всего лишь одно очко в двух встречах, и мне кажется, что эта задача будет решена уже завтра, когда подопечные Анвара Гатиятулина дома сыграют с «Торпедо». Что касается «Магнитки», то у неё, конечно, ещё есть все шансы подняться на третье место, но на финише регулярки «Металлургу» играть в гостях с «Ак Барсом» и дома с «Трактором» — учитывая странное текущее состояние магнитогорцев, легко можно ожидать двух поражений. У оппонента «Магнитки» — «Салавата Юлаева» — календарь тоже не сахар (выездные поединки в Балашихе и Ярославле), но у уфимцев сейчас чуть лучше диспозиция, они на ходу, плюс ещё сохраняется возможность обогнать-таки «Авангард» и забраться на второе место в конференции.



Поэтому спрогнозирую, что игра «Магнитки» и «Трактора» в последнем туре регулярки плавно перетечёт в серию четвертьфинала Востока.

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«Торпедо» поедет на плей-офф в Казань?

«Торпедо» без шансов уступило вчера в Ярославле, это поражение стало для нижегородцев уже третьим подряд, однако вчера же, ещё до игры с «Локомотивом», пришла новость о продлении контракта с главным тренером клуба Дэвидом Немировски и всем его штабом. С одной стороны, это говорит о том, что «Торпедо» выполнило задачу на сезон, и цели клуба на плей-офф факультативны. С другой — почему бы не рассматривать этот момент так же, как уфимский сценарий? Новое соглашение с Немировски должно положительно сказаться и на настроении, и на мотивации наставника, это показатель признания его заслуг и веры в него не только в следующем сезоне, но и в ближайшем плей-офф. Другими словами, «Торпедо» будет полностью расковано в кубковой части сезона, команде совершенно нечего терять (в этом главное отличие от «Салавата», тоже продлившего контракт с тренером перед плей-офф), и это делает «автозаводцев» едва ли не самым опасным соперником по первому раунду для топ-клубов, над которыми как раз будет довлеть колоссальная ответственность за результат.

Кому достанется такой «подарок»? Спрогнозирую, что «Торпедо» останется на восьмой строчке и на первый раунд поедет в Казань. Нижегородцы могут ещё подвинуть «Барыс» (опережает «Торпедо» на один балл) и «Автомобилист» (опережает «Торпедо» по дополнительным показателям), но у казахстанской команды в календаре ещё запланирована встреча с «Куньлунем», уральцам играть с «Сочи» и «Сибирью» — я намекаю на то, что оппоненты «Торпедо» должны гарантированно разжиться очками. У нижегородцев же запланировано две выездные игры: в Челябинске, где «Трактор» будет извиняться перед болельщиками за матч с «Сибирью», и в Нижнекамске, где «Нефтехимик» наверняка захочет, простите за штамп, громко хлопнуть дверью в последней игре сезона.



Разумеется, на восточном финише регулярки море раскладов, и всё может обернуться совсем не так, как я расписал, но всё же считаю, что на восьмой позиции гладкий чемпионат закончит именно «Торпедо».

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Канадская дуэль Хартли и Питерса, «Салават» сыграет с «Барысом»?

«Авангарду», чтобы официально занять вторую строчку, надо набрать лишь одно очко в двух домашних матчах. Но соперники в этих матчах — «Салават», конкурирующий с «ястребами» за победу в дивизионе Чернышёва, и крепкий «Барыс», решающий свои задачи в нижней кубковой четвёрке. Допускаю, что омичи могут и вовсе проиграть обе встречи, но хоть раз до овертайма точно доберутся и свою главную задачу на регулярку решат.



«Салават», не проигрывающий в основное время с 16 января, должен, по моему мнению, зацепиться за очки и в Балашихе, и в Ярославле, что поможет уфимцам занять третью строчку на Востоке.



Вероятно, до последнего тура регулярки в этой конференции не сложится ещё ни одной пары. Допустим, в своём прогнозе я расставил по местам все команды из топ-4, определил на пятую строчку «Трактор», а на восьмую — «Торпедо», но кто тогда займёт шестую и седьмую позицию? Мои рассуждения привели к тому, что за неё поборются «Барыс» и «Автомобилист». Подопечные Юрия Михайлиса опережают сейчас уральцев на одно очко (при этом уступая по дополнительным показателям), а играть им ещё с «Куньлунем» и «Авангардом» в гостях. У «Автомобилиста» календарь выглядит попроще (гостевая встреча с «Сочи», домашняя с «Сибирью»), но команда Билла Питерса выглядит сейчас очень слабо, в то время как те же новосибирцы вдохновенно играют «на расслабоне» и легко могут обыграть разобранный «Автомобилист» в последнем туре.

Предполагаемые пары плей-офф, Восточная конференция

«Ак Барс» — «Торпедо»

«Авангард» — «Автомобилист»

«Салават Юлаев» — «Барыс»

«Металлург» — «Трактор»

Таким образом, полагаю, что, несмотря на множество раскладов и вариантов, ситуация в таблице Востока к вечеру субботы останется точно такой же, как и сейчас. Это будет означать, помимо того, что уже описано, что «Авангард» в первом раунде сыграет с «Автомобилистом» (дуэль канадских тренеров Хартли и Питерса), а «Салават» встретится с «Барысом», и это будет самое яркое и результативное противостояние в первом раунде.