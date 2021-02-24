«Уберите его с моих глаз!». Как нетрезвый вратарь стал легендой «Чикаго»

Альфи Мура нашли в кабаке, привезли на арену, отпоили кофе и сунули под холодный душ. А затем он выиграл матч финала Кубка Стэнли-1938.

Тренер «Чикаго» Билл Стюарт с ужасом смотрел на пошатывающегося человека и тихо закипал от злости. И этому парню, от которого за версту разит спиртным, через пару часов придётся доверить место в воротах в финале Кубка Стэнли? «Уберите его с моих глаз! Он за нас сегодня играть не будет», — в сердцах воскликнул он. Но ситуация была безвыходная.

«Я услышал треск кости». Легендарный гол защитника «Торонто» в финале Кубка Стэнли Сломал ногу, вернулся и забил в овертайме. В Канаде мужество Боба Бауна до сих пор ставят в пример молодым игрокам.

Патриотически настроенный владелец «Чикаго» Фредерик Маклафлин в сезоне-1937/1938 пошёл на беспрецедентный эксперимент – выставить команду из одних американцев! Все в НХЛ только покрутили у виска – что за безумная прихоть, он что, не знает, что хоккей – это игра канадцев? Конечно, американцам никто не запрещал играть в НХЛ, но тогда их можно было пересчитать по пальцам.

Эксперимент признали проваленным после пяти поражений в первых шести матчах сезона, и руководство нехотя добавило в состав канадских игроков, но на «Чикаго» всё равно смотрели, как на второсортную команду. Она именно так и выступала в регулярном чемпионате, в итоге заняв третье место с конца турнирной таблицы. Но так как команд в НХЛ было всего восемь, этого хватило, чтобы попасть в плей-офф. Шансы на успех, конечно, поначалу казались призрачными – очковое отставание от пятого места было огромным, отношение к команде – предвзятым, и букмекеры принимали ставки с коэффициентом 100 к 1.

Но «Чикаго», к полной неожиданности для всех начал одним за другим выбивать фаворитов. Сначала в отпуск отправился «Монреаль», следующими пали «Нью-Йорк Американс», которых общественность видела в финале. Причём оба раза «ястребам» пришлось отыгрывать отставание в серии. «Блэкхоукс», которые в регулярке проигрывали всем подряд, в плей-офф преобразились, но, к несчастью, в последней игре с «Американс» Майк Каракас получил досадную травму.

Каракас весь плей-офф стоял на голове, но когда «Чикаго» приехал в Торонто, стало ясно, что играть он не сможет из-за сломанного большого пальца на ноге. И как теперь тягаться с могучими «Мэйпл Лифс»? В те времена клубы не брали запасных вратарей на выезды, так что бэкап «Чикаго» Пол Гудман к первому матчу приехать не успевал.

Фото: nhl.com

Искать замену по правилам должна была принимающая команда, но у «Чикаго» возникла другая идея. Почему бы не позвать великолепного голкипера «Рейнджерс» Дэйва Керра? Его команда вылетела из плей-офф в первом раунде, а сам он проживал в пригороде Торонто и мог быстро приехать на арену.

Конечно, такой вариант не понравился владельцу «Торонто» Конну Смайту, а одолжить вратаря у другой команды НХЛ без разрешения соперника было нельзя. Взамен «Чикаго» предложили Альфи Мура, голкипера фарм-клуба «Мэйпл Лифс». Услышав это, Стюарт пришёл в ярость и бросился на Смайта с кулаками. Но затем поубавил пыл и согласился на то, что дают. Особого выбора у него всё равно не было.

На поиски Мура отправили капитана «Чикаго» и его давнего приятеля Джонни Гоцелига. «Я пошёл к Альфи домой, но застал там только его жену Агнес, которая сказала, что он в пивнушке. Я заглянул в один кабак, потом в другой, где и нашёл его», — вспоминал Гоцелиг.

Едва завидев старого друга, Мур расплылся в широкой улыбке и кинулся его обнимать: «Джонни, дружище, как же я рад тебя видеть! Не подгонишь парочку билетов на сегодняшнюю игру?».

Услышав, что для него приготовлено лучшее место на арене, Мур посерьёзнел: «Давно пора! Конн Смайт пожалеет о дне, когда сплавил меня в «Питтсбург». Это я должен был играть за «Торонто», а не Турк Брода. Ну, сегодня-то я ему покажу!».

«Четыре раза выносило с дороги в снежную бурю». Игрок «Бостона» рисковал жизнью ради игры По дороге машина улетела в кювет, лицо Эдди Шора было обморожено, а пальцы похожи на клешни. Но он приехал на матч и забил единственный гол.

Была одна малюсенькая проблемка. Энтузиазм Мура, конечно, впечатлял, а вот его общее состояние – не очень. Он был талантливым вратарём, карьеру которого сгубило пристрастие к выпивке, вот и в тот день он успел пропустить с десяток кружек пива, а на дорожку махнул ещё одну. Когда полчаса спустя он предстал перед глазами Стюарта (между прочим, убеждённого трезвенника), тот сразу представил, какой катастрофой может рискует обернуться матч.

«Я сказал: «Билл, у нас нет другого выбора, кто-то же должен играть в воротах. Я не смогу, других добровольцев тоже нет. Альфи неплохой вратарь, всё будет в порядке», — вспоминал Гоцелиг.

Другого вратаря за два часа до игры всё равно было не найти, и Смит сдался. Первым делом в Мура влили несколько кружек крепкого кофе, а затем засунули под холодный душ, и к началу игры он выглядел уже гораздо лучше. Уверенно вышел на раскатку, парировал броски, улыбался и весело махал болельщикам на трибунах, наслаждаясь моментом. Но когда лучший бомбардир НХЛ Горди Диллон пробил его первым же броском на второй минуте встрече, Стюарту на скамейке было не до веселья – да он дымился от ярости!

Но то, что начиналось как катастрофа, имело сказочную концовку. Мур быстро взял себя в руки и принялся отражать один бросок за другим, а воодушевлённый «Чикаго» отыгрался и победил со счётом 3:1. «После первого гола соперник больше не смог его пробить, так что, полагаю, в тот вечер он действительно показал Конну Смайту», — смеялся Гоцелиг.

На следующий день в Торонто приехал запасной вратарь «Чикаго», и руководство лиги запретило клубу и дальше использовать Мура. «Блэкхоукс» проиграли 1:5, но за эти пару дней нашли способ вернуть на лёд Каракаса. Специально для него изготовили стальной ботинок для защиты сломанного пальца.

Серия переехала в Чикаго, но Кубок Стэнли остался в Торонто. Никто в лиге не мог представить, что «Блэкхоукс» возьмут следующие два матча (серия шла до трёх побед), поэтому и не стали утруждаться с перевозкой трофея. Каракас в двух играх пропустил только дважды, и «Чикаго» сенсационно стал чемпионом. Два дня пришлось праздновать без Кубка Стэнли, но какая разница, когда они всем утёрли нос?

Альфи Мур одним матчем отомстил Конну Смайту, стал легендой «Чикаго» и помог им взять титул. Владелец «Блэкхоукс», хоть и был скопидомом, на радостях расщедрился и преподнёс ему щедрый подарок – золотые часы и чек на 300 долларов.

Много позже Мура спросили, насколько он был пьян в тот знаменательный день. Он почесал затылок и ответил: «Перед матчем я выпил немало пива, поэтому не могу сказать. Просто не помню».