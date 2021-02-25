Кто провалился, а кто сотворил сенсацию. Вайсфельд – об итогах регулярки КХЛ на Западе

Известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» подвёл итоги завершающегося регулярного чемпионата КХЛ. Начинаем с Западной конференции, где состав участников плей-офф официально определён. За Кубок Гагарина поборются ЦСКА, СКА, московское «Динамо», «Локомотив», «Йокерит», минское «Динамо», «Северсталь» и «Спартак».

Знарок готовится к ЦСКА, на Востоке ждём дуэль тренеров-канадцев? Расклады на плей-офф КХЛ «Локомотиву» повезёт провести все матчи серии дома, «Металлург» выйдет на «Трактор» и другие вероятные пары первого раунда Кубка Гагарина.

Очередное лидерство ЦСКА и СКА

«Мы снова видим ЦСКА на первых местах, но, например, у московских «армейцев» нет такого доминирования, как в прошлом году. У обеих команд очень длинные «скамейки». В СКА, наверное, собран весь генофонд страны. У ЦСКА и СКА много талантливых ребят в составе, но непонятно, удастся ли их всех удержать и «переварить». Ведь всем нужно давать игровое время.



Потенциал у «армейских» команд высокий, даже несмотря на прошлогодний отъезд за океан многих ведущих игроков. Единственное, у меня есть сомнения по поводу вратарской бригады в ЦСКА, а в остальном всё хорошо. У СКА голкиперы посильнее, однако, как я понимаю, там другая проблема: не могут определиться с первым номером. А так, конечно, здорово, когда есть три сильных вратаря».

Работа Валерия Брагина в СКА

«Сейчас такой сезон, что сложно оценивать тренерские качества. Много всяких нюансов вроде пандемии и так далее. У Питера сильна команда, поэтому занять второе место на Западе с таким составом не является сенсацией. Не говорю, что это легко, но для них это не самая сложная задача. Оценим работу Валерия Брагина после плей-офф. Сейчас кто-то удивлён, что СКА занял второе место на Западе? Никто».

Секреты мощной концовки московского «Динамо»

«Главная ударная мощь «Динамо» — первое звено Вадима Шипачёва, но и остальные ребята подтянулись. Здорово прибавил Муранов, стабильнее начал играть защитник Сергеев, как и его партнёр Миронов. Сильно выглядит Чайковски. Наконец-то ожил Дмитрий Кагарлицкий. Проблема, на мой взгляд, в том, что вратарь Ерёменко переиграл Бочарова и Гарипова. Это делает честь Александру, но те-то ребята что? Вы перспективны, на вас возлагают надежды, а вас переигрывает 40-летний спортсмен. Теперь нужно понять, сможет ли Ерёменко отыграть весь плей-офф. Риск в этом плане серьёзный. Это может стать некой проблемой для Владимира Крикунова».

«Хочу остаться в «Динамо» и выиграть Кубок. Мне всё нравится». Шипачёв – о новом контракте Вадим Шипачёв и Дмитрий Яшкин – о форме «Динамо» перед стартом плей-офф, игре в нынешнем сезоне КХЛ и своём будущем в московском клубе.

«Локомотив» при Скабелке

«Команда выглядит мощно, но играет сериями. То сильно, то слабо. И у меня всё-таки вызывает большие сомнения вратарь Паскуале. Он играет очень хорошо, но порой авантюрно. В моём понимании, это нестабильная игра голкипера. Может, конечно, в плей-офф североамериканец покажет что-то невероятное, но может случиться и противоположная ситуация. Вообще же, при Андрее Скабелке у руля в «Локомотиве» появилась философия. Мне понятно, во что играет команда. Тренер навёл порядок. Раньше ярославцы играли ниже своих возможностей при хороших хоккеистах в составе. Это говорит о том, что были проблемы в управлении тренерским штабом».

Странный сезон «Йокерита»

«Йокерит» — такая команда, которую надо вынести за скобки. В моём понимании финнов, по-хорошему, надо было снять с чемпионата за все их дела. Просто нельзя было портить соревнование, поэтому лига сделала всё возможное и даже невозможное, чтобы «джокеры» чемпионат доиграли. Посмотрите, теперь вот мы узнаём, что «Йокерит» будет играть все матчи плей-офф на выезде, включая домашние встречи. Это абсурдная ситуация, но другого выхода нет».

Финский «Йокерит» проведёт все матчи плей-офф КХЛ на аренах соперников

Знарок в регулярке разочаровал?

«Не скажу, что меня разочаровал именно Олег Знарок. Скажу, что вся организация сработала ниже своих возможностей. У красно-белых был гораздо более серьёзный потенциал. Не могу сказать, что у «Спартака» сильный состав. Скорее, он разбалансированный, много возрастных игроков. Не думаю, что борьба за попадание в плей-офф была пределом мечтаний для спартаковцев. Причём это продолжается уже не первый год. Но, несмотря на эту ситуацию, «Спартак» может дать бой в плей-офф любому сопернику. Тренерский штаб москвичей очень опытный. И хоккеистов, повидавших многое, хватает».

Олег Знарок Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Северсталь» и минское «Динамо» удивили?

«Череповец меня точно порадовал. Что касается минского «Динамо», то у клуба в составе качественные легионеры. Плюс хороший возраст у ребят, которые делали результат в первой половине чемпионата. Возьмите того же Егора Шаранговича, который улетел выступать за «Нью-Джерси». В контексте минского «Динамо» отмечу один момент, который меня очень веселит. Помните, когда в клуб хотели назначить Александра Андриевского? Тогда минчане не смогли договориться с тренером, так как заявили, что в команде не будет иностранцев. А теперь при Крэйге Вудкрофте их половина команды. Состав у минского «Динамо» укомплектованный».

Плюсы и минусы Разина

«Результат «Северстали» — это на 99% работа Андрея Разина. Минусы заключаются в том, что ему нужно убрать все эпатажные вещи, перестать делать громкие заявления в социальных сетях и так далее. И ещё. Разин совмещает две должности: главный тренер и генеральный менеджер. Считаю, что один человек не может выполнять эти два вида работы качественно. Бывает такой момент, когда генменеджер должен спорить с игроками и их агентами, но это ведь не тренерское дело. Разину надо отдать должное как тренеру, он показал хороший результат. Но лучше всё же целиком сконцентрироваться на тренерской работе. Вспомните хотя бы скандал с участием нападающего Зака Митчелла. Будь Разин только тренером, его можно было избежать».

Заслужил ли Кравец ещё один шанс в «Витязе»

«В этом сезоне всё было в руках «Витязя», однако команда своими же руками упустила возможность попасть в плей-офф. Никто, кроме самого клуба, в этом не виноват. У подольской команды была возможность, но в итоге «Витязь» сработал слабо. Как я понимаю, там ещё не очень хорошая финансовая ситуация. Главный вопрос, что теперь будет с клубом. Надо определиться, какие ресурсы будут на следующий сезон, а затем решать, оставлять ли главного тренера или нет. Но Михаил Кравец, считаю, стал тренером уровня КХЛ».

Михаил Кравец Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что делать с главными аутсайдерами – ХК «Сочи» и рижским «Динамо»

«Денег им дать (смеётся). Здесь вопрос простой: если ресурсов нет, то что ты можешь сделать? Ещё, считаю, ведётся не очень грамотная кадровая политика. В Риге просто анекдот: у главного тренера вратаря по ходу сезона поменялось просто уйма голкиперов. Я даже сбился со счёта, сколько их было. Но в концовке регулярки сочинцы и рижане бьются в каждом матче».