Ошибка Овечкина не стала роковой. «Вашингтон» дожал «Питтсбург» — спасибо клюшкам Летанга!

В новом сезоне НХЛ «Питтсбург» для «Вашингтона» не только традиционно принципиальный, но и неожиданно неудобный соперник. До сегодняшнего дня в пассиве «столичных» было 9 поражений в чемпионате и четыре из них — от «пингвинов». Пикантности ситуации придавал тот факт, что во всех проигранных матчах «Вашингтон» вёл в счёте, но неизменно позволял оппоненту одерживать волевые победы.

Малкин наказал Овечкина за сомнительное удаление, а Кузнецов не добежал в овертайме «Питтсбург» обыграл «столичных» в четвёртый раз за сезон, уступая по ходу каждой встречи.

Сегодня, в ночь с 25 на 26 февраля по московскому времени, команда Александра Овечкина приступила к пятой попытке взятия крепости «Питтсбурга». Кстати, своего капитана Питер Лавиолетт в этот раз решил убрать из тройки с Никласом Бэкстрёмом и Томом Уилсоном и поставить в звено с соотечественником Евгением Кузнецовым и Конором Шири.

Счёт в матче на 12-й минуте открыл Бэкстрём. Швед и Никлас Дженсен амплитудной «стеночкой» растянули всю оборону «пингвинов», и ведущий центрфорвард «Вашингтона» без проблем переиграл Тристана Джерри с пятачка.

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Дальше в матче наступила длинная безголевая пауза, а все главные события оказались припасены на третий период. В самом его начале «Вашингтон» отличился во второй раз — шикарнейший голешник положил Ти Джей Оши! Американец зашёл в чужую зону, издевательски «раздел» Майка Мэтисона и в падении проткнул шайбу мимо Джерри.

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Через 14 секунд после этого гола Крис Летанг схватил удаление, но вместо того, чтобы делать 3:0, «Вашингтон» пропустил в меньшинстве. Овечкин в чужой зоне ошибся с передачей, отдав точно на клюшку Брэндону Таневу, тот спокойно проехал половину площадки, заложил небольшой вираж и несильным броском пробил Витека Ванечека.

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А ровно через 5 минут гол организовали уже лидеры «Питтсбурга». Сидни Кросби и Крис Летанг довели шайбу до Джейка Гюнцеля, тот изящно ушёл на развороте от Брендена Диллона, затем проскочил на пятак и в ближнем бою переиграл Ванечека. Красивый гол!

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«Питтсбург» опять сумел отыграться у «Вашингтона». Неужели ещё одна волевая победа «пингвинов»? Возможно, к этому всё и пришло, если бы не удаление Дрю О'Коннора на 51-й минуте. Уже на исходе большинства Овечкин отдал пас в левый круг вбрасывания на Джона Карлсона, а тот выполнил аккуратный перевод на пятачок, где Том Уилсон мастерски переправил шайбу в ворота. Помешать форварду «Вашингтона» мог Летанг, но у защитника «Питтсбурга» несколькими секундами ранее сломалась клюшка.

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И кто бы мог подумать, что в этой встрече ещё раз придётся вспомнить про хрупкость главного орудия Летанга? На 59-й минуте «Питтсбург» уже заменил голкипера шестым полевым игроком и разыгрывал позиционную атаку, но она прервалась после того, как у новой клюшки канадского защитника с треском отлетел крюк после несильной передачи Евгения Малкина! На обезоруженного Летанга тут же налетел Карл Хагелин, отобрал шайбу и довёз её до пустых ворот.

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Две сломанные клюшки Летанга — два решающих гола «Вашингтона». Пожалуй, у защитника «пингвинов» должны возникнуть вопросы к своему поставщику хоккейного оборудования.

«Кэпиталз» в оставшееся время матча без проблем довели встречу до победы, да ещё и забили пятый гол в пустые ворота. 5:2 — долгожданная победа «столичных» над «Питтсбургом», а ошибка Овечкина в том большинстве не стала для команды Александра роковой.