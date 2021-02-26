Загидулин сыграл в НХЛ! Его конкурент Риттих бился головой о стену, пропустив с центра

«Калгари» нынче лихорадит. Симпатичная команда, которая считалась одним из крепких претендентов на попадание в плей-офф, потерпела четыре поражения в шести преддущих матчах, удостоившись критики со стороны высшего руководства клуба. Генеральный менеджер «Флэймз» Брэд Треливинг недвусмысленно заявил, что каждому в команде необходимо прибавлять, а главный тренер Джефф Уорд явно сидит «на горячем стуле», и может в любую минуту ждать увольнения.

Визит в Оттаву в гости к «сенаторам», которые замыкают турнирную таблицу, мог бы стать глотком свежего воздуха для «огоньков», но вместо этого «Калгари» продолжил свои приключения, а одним из антигероев стал вратарь «Флэймз» Давид Риттих. Чех и раньше не был образцом надёжности, но во встрече с «Сенаторз» превзошёл себя.

В матче с «Калгари» Риттих пропустил четыре гола после 20 бросков, но самым интересным стал последний, двадцатый выстрел по его воротам. Защитник «Оттавы» Эрик Бреннстрём бросил наудачу, получив шайбу за красной линией, и смог максимально обескуражить чеха. Риттих неловко попытался сомкнуть щитки, но вместо этого запустил снаряд в «домик».



Счёт после этого стал 4:1 в пользу хозяев, а Риттих уступил место в воротах новичку Артёму Загидулину. Уходя в подтрибунное помещение чех в отчаянии ударился головой стену, будучи явно расстроенным своей игрой.



«Риттих ушёл в подтрибунку, чтобы биться головой о стену. Две недели назад это делали только болельщики «Оттавы», — отметил обозреватель TSN Стив Уорн.

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Загидулин отыграл 28 минут, пропустил два гола после 11 бросков, и для новичка смотрелся вполне приемлемо: к моменту его появления на льду у «Калгари» уже кончились моральные силы к сопротивлению. Артём стал вторым российским вратарём в истории «Калгари»: первым был Андрей Трефилов, сыгравший за эту команду 22 матча, выступая с 1992 по 1995 годы и в сезоне-1998/1999.



«У «Калгари» как у коллектива почти нет времени, чтобы раскачиваться. Марку Джиордано 37 лет, Мэтью Ткачук и Джонни Годро нуждаются в новых контрактах после нынешнего сезона. Были предположения, что «огоньки» хотя бы приблизятся к Кубку Стэнли, но что будет, если у этой команды вообще не будет плей-офф? Должно ли это стоить работы Джеффу Уорду? После того, как команда смогла положить в копилку всего 2 победы в 8 матчах, надежды на плей-офф почти угасли. Пришло время провести душевный анализ, потому что такое поражение от таких «сенаторов» может стоить очень дорого», — отметил обозреватель NBC Sports Джефф О’Брайен.



«Вся вина на нас, на игроках. Нам нужно быть намного лучше», — признал после матча Милан Лучич. «Наверное, каждый раз, когда мы теряли шайбу, соперник получал преимущество по количеству человек в атаке и реализовывал момент», — посетовал Расмус Андерссон.



«А знаете что? Году в 1988 я был фронтменом группы, которая называлась «Загидулин». Мы играли по небольшим кафе и пабам», — пошутил в твиттере всё тот же Стив Уорн, но не уточнил, с чем было связано такое название.