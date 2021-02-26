«Отличный грёбаный хит!» Малкин пошёл разбираться с Уилсоном, который «вынес» одноклубника

В матче между «Вашингтоном» и «Питтсбургом», завершившемся убедительной победой «столичных», заслуживает особенного внимания один из любопытных эпизодов. Его героем (или антигероем) стал силовик «Кэпиталз» Том Уилсон, который в первом периоде при счёте 1:0 в пользу «Вашингтона» отметился очень спорным силовым приёмом.

Ошибка Овечкина не стала роковой. «Вашингтон» дожал «Питтсбург» — спасибо клюшкам Летанга! Два сломанных орудия защитника «пингвинов» — два решающих гола «Кэпиталз».

Игрок «Пингвинз» Марк Янковски в лучших теннисных традициях попал по взмывшей шайбе клюшкой и получился точный пас, но через пару секунд оказался на льду, когда разогнавшийся Уилсон применил против него силовой приём. По всем нынешним стандартам это был «поздний хит», то есть приём, который был применён с заметным опозданием. Соперник не видел Уилсона, летевшего с перпендикулярного направления движения, а шайба находилась совсем на другом отрезке площадки.

«Я отдал передачу, попав по взмывшей шайбе. Только собирался развернуться, как меня ударили», — пояснил Янковски.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Янковски смог вернуться в игру во втором периоде и избежал травмы, а Уилсон получил за свои «художества» две минуты за атаку игрока, не владевшего шайбой. Но куда интереснее получился диалог, который произошёл между ним и Евгением Малкиным, который пошёл разбираться с Уилсоном. До драки дело не дошло, но «сообщениями» парни обменялись так, что репортёры услышали реплики во время телевизионного тайм-аута.

«Отвратительный удар! Пошёл ты!» — сказал Малкин.

«Ты клоун! Это был отличный грёбаный хит!» — ответил Уилсон и тоже указал направление путешествия для Евгения.

После матча Уилсон не был многословен, но признал, что обмен мнениями по этому вопросу у него с уральцем состоялся.

«Считаю, что силовой приём был чистым, но повтор я не смотрел. Что было с Малкиным? Ну, он просто пришёл поболтать», — сказал Уилсон, о котором, на удивление, не стал распространяться в негативном ключе наставник «Питтсбурга» Майк Салливан.

Весь оставшийся матч Уилсон был «меченым», но до драки дело не дошло, а забитый Томом гол лишь усилил обиду «Питтсбурга».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».

«Уилсон не боится никого из «Питтсбурга»

Обозреватель The Athletic Джош Йохе, работающий на матчах «Питтсбурга», был очень недоволен поступком Тома Уилсона, но признал, что хоккеисты «пингвинз» в подобном развитии событий виноваты сами — дать сдачи в команде просто некому.

«В двух словах, это был Уилсон. Грязный игрок? Ага. Хороший игрок? Ага. Но он смеялся последним. Это был ужасный удар с его стороны, он должен получить известие от лиги. Если это не пятиминутный штраф, то что? Я собираюсь дать арбитрам право сомневаться и предположить, что они не видели этого явно.

В последнее время Уилсон играет в более чистый хоккей, что доказывает, что он способен изменить свой образ игры. И с точки зрения «Вашингтона», Уилсон чертовски хороший игрок. Он был одним из лучших игроков «Кэпиталз» весь сезон и здорово действовал против «Пингвинз». Но это решение было неоправданно. И можно было слышать, как многочисленные игроки и тренеры со скамейки запасных «Вашингтона» кричали: «Давай, бей!» со скамейки запасных. Конечно, это немедленная реакция на удаление. Может быть, за закрытыми дверями тренеры ему что-то скажут совсем другое.

Когда речь идет об игроках, которые имеют заслуженную репутацию в нанесении грязных ударов, Уилсона больше всего можно сравнить с Мэттом Куком. Кук значительно изменился в свои поздние годы, и Уилсон тоже. Тем не менее, этому удару нет оправдания, и у него не должно было быть возможности забить победный гол, потому что он должен был давно провести вечер в раздевалке.

«Пингвины», как обычно, не сказали ничего особо примечательного о хите Уилсона. Гюнцель сказал, что не видел этого. За прошедшие годы «Пингвины» стали жертвами множества ударов Уилсона. Что интересно, «Пингвины» после игр всегда говорят, что не видели приёма.

Что же «пингвины» могут сделать с Уилсоном? Допустим, команды встретятся в плей-офф. Будут они ему противостоять? Или позволят продолжать атаковать лучших игроков своей команды? В прошлом году многие игроки «Питтсбурга» от него пострадали: Дюмулен, Шири, Астон-Риз. Для «Пингвинз» это настоящая проблема, потому что Уилсон не боится никого из состава «Питтсбурга». Коди Сеси, к его чести, столкнулся с Уилсоном после инцидента с Янковски. Завязалась стычка, и Уилсон крикнул Тедди Блюгеру: «Ты что, боишься?»

Кто знает, возможно, в будущем функции мстителя на себя возьмёт именно Евгений Малкин.