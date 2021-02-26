Кто выиграет Кубок Континента и дивизион Чернышёва? Интриги последнего дня регулярки КХЛ

16 участников плей-офф уже определены, но на данный момент известны всего две пары первого раунда из восьми. Всё решит финал регулярки.

Завтра, 27 февраля, в Континентальной хоккейной лиги будет завершён регулярный чемпионат. 16 участников плей-офф уже определены, но на данный момент известны всего две пары первого раунда. На Востоке «Ак Барс» сыграет с «Торпедо», а на Западе мы станем свидетелями московского дерби – ЦСКА встретится со «Спартаком». Остальные пары будут определены по итогам финального дня регулярки. Рассказываем об этих и других интригах насыщенной субботы в КХЛ.

Дерби ЦСКА – «Спартак» в первом раунде! Все расклады на плей-офф КХЛ «Ак Барс» сыграет с «Торпедо», а остальные шесть пар расставит последний день регулярки.

«Ак Барс» или ЦСКА — кто выиграет Кубок Континента?

Судьба главного трофея, вручаемого по итогам регулярного чемпионата КХЛ, решится в очной встрече лучших команд Запада и Востока. 27 февраля в Казани «Ак Барс» примет ЦСКА в матче за Кубок Континента. Перед заключительной встречей гладкого чемпионата команда Дмитрия Квартальнова опережает подопечных Игоря Никитина всего на одно очко. При этом в случае победы «армейцев» Москвы за пределами основного времени именно они и станут обладателями кубка.

Всё дело в том, что ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне одержали по 33 победы в основное время. Следующим критерием для расстановки команд при равенстве очков является число побед в овертаймах. Их больше у столичного коллектива – пять против трёх. Таким образом, обоих соперников в завтрашнем матче устроит только победа, причём добытая любым способом.

В минувшем сезоне «Ак Барс» упустил Кубок Континента в последний день регулярки, проиграв «Автомобилисту» (0:3). Осечкой конкурента сполна воспользовался ЦСКА, забрав Кубок в Москву. Спустя год команда из Казани имеет возможность взять реванш в очном матче.

Кто и с кем сыграет в плей-офф? По одной паре на Западе и Востоке уже известно! В первом раунде болельщиков ожидает московское дерби, а также противостояние «Ак Барса» с «Торпедо».

Кто выиграет дивизион Чернышёва — «Авангард» или «Салават Юлаев»?

Вчера омский клуб упустил прекрасную возможность снять все вопросы о судьбе победителя дивизиона. Команда Боба Хартли проиграла подопечным Томи Лямся в основное время. Исход встречи решил набравший сумасшедшую форму Теэму Хартикайнен. Финский форвард оформил дубль, продлив личную серию с набранными очками до восьми матчей. Что же касается «Салавата», то уфимский клуб одержал девятую победу кряду и сохранил шансы на второе место на Востоке.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Салават Юлаев» в Ярославле — с местным «Локомотивом». «Ястребы» опережают юлаевцев на одно очко и имеют приоритет по дополнительным показателям на случай равенства очков. Во встрече с «Барысом» омичам достаточно уйти в овертайм, чтобы застолбить за собой победу в дивизионе Чернышёва.

Кто станет третьим на Западе и сыграет с «Йокеритом» — «Динамо» М или «Локомотив»?

Заочная борьба московского «Динамо» и «Локомотива» за третье место в Западной конференции держала в напряжении болельщиков обоих клубов на протяжении последних двух месяцев. Расклады постоянно менялись в зависимости от форм команд на каждом конкретном этапе регулярки. К заключительному дню гладкого чемпионата бело-голубые подошли с минимальным преимуществом относительного ярославского коллектива. Соперников разделяет всего одно очко в турнирной таблице, при этом динамовцы имеют преимущество по дополнительным показателям.

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В субботу подопечные Крикунова сыграют на выезде с давно бросившим играть «Куньлунем», а «Локомотив» на домашнем льду примет «Салават». Москвичей устроит одно очко, чтобы гарантировать себе третье место в Западной конференции. И можно не сомневаться, что тренерский штаб бело-голубых настроит свою команду на матч в Мытищах.

Уже известно, что четвёртая команда Запада в первом раунде встретится с «Йокеритом». На этой неделе КХЛ сообщила, что после консультаций с финским правительством и КХЛ «Йокерит» принял решение провести домашние матчи плей-офф на аренах соперников. И в этой связи кому-то может показаться, что занять четвёртое место на Западе и получить право проведения всех матчей серии на домашнем льду – не так и плохо для старта плей-офф. Но вряд ли подобные мысли посетят динамовцев, прилично намучившихся с финской командой в этом сезоне.

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Кто займёт шестое место на Западе — «Динамо» Мн или «Северсталь»?

Последней интригой Западной конференции является спор минского «Динамо» и «Северстали» за шестую строчку в таблице. Подопечные Крэйга Вудкрофта опережают команду Андрея Разина на одно очко, но впереди белорусский клуб ожидает гостевая встреча со СКА. В свою очередь череповецкие хоккеисты также завершат регулярку выездным матчем – вот только их соперником станет абсолютно немотивированный «Сочи».

С высокой долей вероятности можно предположить, что по итогам завтрашнего дня соперники поменяются местами в Западной конференции. Примечательно, что данный вариант развития событий может оказаться выгодным для белорусов с экономической точки зрения. Можно будет сэкономить на перелётах, ведь седьмая команда Запада в первом раунде плей-офф сыграет со СКА, а первые матчи противостояния пройдут в Санкт-Петербурге.

Сумеет ли «Магнитка» ворваться в топ-3 Восточной конференции и чем закончится дуэль «Барыса» и «Автомобилиста»?

Несмотря на то что все участники плей-офф от Восточной конференции были определены ещё в начале февраля, интриги в турнирной таблице остаются в большом количестве. Выше мы описывали расклады в борьбе «Авангарда» и «Салавата Юлаева» за второе место в конференции. Но не стоит забывать и о магнитогорском «Металлурге», который висит на колесе уфимского клуба, отставая от него всего на одно очко.

Завтра «Магнитка» в первом матче игрового дня примет «Трактор» и в случае набора хотя бы одного очка на время опередит «Салават» в таблице. Тогда вечером субботы уфимский клуб будет играть с «Локомотивом», одновременно решая две турнирные задачи – борьба с «Авангардом» за второе место в конференции, а с «Магниткой» – за третье место.

Знарок готовится к ЦСКА, на Востоке ждём дуэль тренеров-канадцев? Расклады на плей-офф КХЛ «Локомотиву» повезёт провести все матчи серии дома, «Металлург» выйдет на «Трактор» и другие вероятные пары первого раунда Кубка Гагарина.

Не всё понятно и во второй четвёрке конференции. «Трактор» уже застолбил за собой пятое место, а «Торпедо» не поднимется выше восьмого, но «Барыс» и «Автомобилист» ещё могут изменить свои позиции. В финальный день регулярки команда из Казахстана сыграет с «Авангардом», а «Автомобилист» примет «Сибирь». На данный момент «Барыс» опережает преследователя на одно очко, но в случае равенства баллов екатеринбургский коллектив окажется выше в таблице.

Сейчас пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом:

Запад: ЦСКА – «Спартак», СКА – «Северсталь», «Динамо» М – «Динамо» Мн, «Локомотив» — «Йокерит».

Восток: «Ак Барс» — «Торпедо», «Авангард» — «Автомобилист», «Салават Юлаев» — «Барыс», «Металлург» — «Трактор».

Прогноз «Чемпионата»:

Запад: ЦСКА – «Спартак», СКА – «Динамо» Мн, «Динамо» М – «Северсталь», «Локомотив» — «Йокерит».

Восток: «Ак Барс» — «Торпедо», «Авангард» — «Барыс», «Салават Юлаев» — «Автомобилист», «Металлург» — «Трактор».