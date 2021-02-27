Последний игровой день в КХЛ! Сегодня станут известны все пары плей-офф. LIVE

Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ запланирован большой игровой день, насчитывающий 11 матчей. Предлагаем в режиме онлайн проследить за всеми встречами заключительного дня регулярки и узнать, кто и с кем сыграет в первом раунде плей-офф. По итогам дня будут сформированы все пары как в Западной, так и в Восточной конференции.

Кто выиграет Кубок Континента и дивизион Чернышёва? Интриги последнего дня регулярки КХЛ 16 участников плей-офф уже определены, но на данный момент известны всего две пары первого раунда из восьми. Всё решит финал регулярки.

Сейчас пары первого раунда выглядят следующим образом (жирным курсивом выделены определившиеся пары)

Запад: ЦСКА – «Спартак», СКА – «Северсталь», «Динамо» М – «Динамо» Мн, «Локомотив» — «Йокерит».

Восток: «Ак Барс» — «Торпедо», «Авангард» — «Автомобилист», «Салават Юлаев» — «Барыс», «Металлург» — «Трактор».