Последний игровой день в КХЛ! Сегодня станут известны все пары плей-офф. LIVE

Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ запланирован большой игровой день, насчитывающий 11 матчей. Предлагаем в режиме онлайн проследить за всеми встречами заключительного дня регулярки и узнать, кто и с кем сыграет в первом раунде плей-офф. По итогам дня будут сформированы все пары как в Западной, так и в Восточной конференции.
Сейчас пары первого раунда выглядят следующим образом (жирным курсивом выделены определившиеся пары)
Запад: ЦСКА – «Спартак», СКА – «Северсталь», «Динамо» М – «Динамо» Мн, «Локомотив» — «Йокерит».
Восток: «Ак Барс» — «Торпедо», «Авангард» — «Автомобилист», «Салават Юлаев» — «Барыс», «Металлург» — «Трактор».
После первого периода «Металлург» выигрывает у «Трактора» — 1:0. «Трактор» дважды в сезоне обыграл «Металлург» (2:1 ОТ, 4:3 ОТ) и один раз уступил (1:4).
Начался матч в Магнитогорске между «Металлургом» и «Трактором». Перед встречей под своды арены торжественно подняли стяг с фамилией и номером легенды «Магнитки» Виталия Атюшова.
Полный расклад по главным интригам дня.
«Ак Барс» может выиграть Кубок Континента, если обыграет ЦСКА любым способом. ЦСКА может выиграть Кубок Континента, если обыграет «Ак Барс» любым способом.
«Авангард» может выиграть дивизион Чернышёва, если наберёт хотя бы одно с «Барысом» или «Салават Юлаев» не обыграет «Локомотив». «Салават Юлаев» может выиграть дивизион Чернышева, если обыграет «Локомотив» и «Авангард» проиграет в основное время «Барысу».
Что наиболее важно, помимо того, что ЦСКА и «Спартак», а также «Ак Барс» и «Торпедо» уже точно сыграют друг с другом? Например, в казанском противостоянии между «Ак Барсом» и ЦСКА определится обладатель Кубка Континента. Интересно понять, сможет ли «Салават Юлаев» опередить «Авангард» в дивизионе Чернышёва.
- 27 февраля 2021
-
13:03
-
12:42
-
11:52
-
11:01
-
10:56
-
09:52
-
09:30
-
08:56
-
08:38
-
08:20
-
07:43
-
06:37
-
05:48
-
04:48
-
04:42
-
01:17
- 26 февраля 2021
-
23:42
-
23:27
-
22:36
-
22:06
-
21:26
-
21:02
-
20:41
-
19:51
-
19:28
-
18:50
-
18:14
-
17:46
-
17:18
-
16:50
-
16:40
-
15:55
-
15:05
-
14:19
-
14:04