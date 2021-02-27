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Пары первого раунда плей-офф КХЛ, кто и с кем сыграет в Кубке Гагарина

Последний игровой день в КХЛ
Павел Панышев
Последний игровой день в КХЛ! Сегодня станут известны все пары плей-офф. LIVE
Следим за матчами и подводим итоги регулярного чемпионата сезона-2020/2021.
Хоккей / КХЛ 0
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Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ запланирован большой игровой день, насчитывающий 11 матчей. Предлагаем в режиме онлайн проследить за всеми встречами заключительного дня регулярки и узнать, кто и с кем сыграет в первом раунде плей-офф. По итогам дня будут сформированы все пары как в Западной, так и в Восточной конференции.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021
Кто выиграет Кубок Континента и дивизион Чернышёва? Интриги последнего дня регулярки КХЛ
16 участников плей-офф уже определены, но на данный момент известны всего две пары первого раунда из восьми. Всё решит финал регулярки.

Сейчас пары первого раунда выглядят следующим образом (жирным курсивом выделены определившиеся пары)

Запад: ЦСКА – «Спартак», СКА – «Северсталь», «Динамо» М – «Динамо» Мн, «Локомотив» — «Йокерит».

Восток: «Ак Барс» — «Торпедо», «Авангард» — «Автомобилист», «Салават Юлаев» — «Барыс», «Металлург» — «Трактор».

Live Павел Панышев

После первого периода «Металлург» выигрывает у «Трактора» — 1:0. «Трактор» дважды в сезоне обыграл «Металлург» (2:1 ОТ, 4:3 ОТ) и один раз уступил (1:4).

КХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 12:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2-й период
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Кошелев (Коробкин, Швырёв) – 15:42' (5x5)   1:1 Полыгалов (Шолохов) – 24:24' (5x4)   2:1 Мозякин – 29:37' (5x4)
12:08 Павел Панышев

Начался матч в Магнитогорске между «Металлургом» и «Трактором». Перед встречей под своды арены торжественно подняли стяг с фамилией и номером легенды «Магнитки» Виталия Атюшова.

12:07 Павел Панышев

Полный расклад по главным интригам дня.

«Ак Барс» может выиграть Кубок Континента, если обыграет ЦСКА любым способом. ЦСКА может выиграть Кубок Континента, если обыграет «Ак Барс» любым способом.

«Авангард» может выиграть дивизион Чернышёва, если наберёт хотя бы одно с «Барысом» или «Салават Юлаев» не обыграет «Локомотив». «Салават Юлаев» может выиграть дивизион Чернышева, если обыграет «Локомотив» и «Авангард» проиграет в основное время «Барысу».

12:04 Павел Панышев

Что наиболее важно, помимо того, что ЦСКА и «Спартак», а также «Ак Барс» и «Торпедо» уже точно сыграют друг с другом? Например, в казанском противостоянии между «Ак Барсом» и ЦСКА определится обладатель Кубка Континента. Интересно понять, сможет ли «Салават Юлаев» опередить «Авангард» в дивизионе Чернышёва.

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