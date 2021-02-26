«Что я скажу прессе? Катастрофа!» Как Босси в последний момент забил 50 голов за 50 игр

50 голов за 50 первых матчей команды – невероятное достижение. Членами элитного клуба являются всего пять игроков НХЛ, последний – Бретт Халл – выполнил этот квест 29 лет назад. Первым, конечно, был великий Морис Ришар в 1945 году, он же установил гроссмейстерскую планку в 50 голов за сезон, на которую равняются и современные снайперы.



36 лет никто не мог повторить рекорд Ришара, пока этой целью не задался Майк Босси. Ему было не привыкать давать громкие обещания и блистательно исполнять их. Нападающего сильно задело, когда на драфте НХЛ-1977 его, с 17 лет в лёгкую забивавшего в QMJHL по 70-80 голов за сезон, выбрали только под 15-м номером. Большинство клубов считало его слишком мягким для НХЛ, ведь он не любил драться и старался избегать конфликтов. «Они уязвили моё самолюбие», — говорил он.

«Где мои деньги?!». Как великий Лемье на спор забил гол прямо со вбрасывания Журналист Марк Мэдден подкалывал Супер Марио, что у того никогда не получится это сделать. И дошутился.

Босси выбрали «Айлендерс», но выбрать – ещё не значит заполучить. Серьёзные виды на нападающего имел «Квебек», выступавший в ВХА, и предложил ему солидный контракт. Гораздо более привлекательный, чем предложение «Айлендерс».



«Островитянам» надо было повышать ставку, но генменеджер клуба Билл Торри пребывал в сомнениях. Он вызвал Босси к себе и спросил: «Майк, раз тебе не нравится моё предложение, тогда скажи, сколько голов ты забьёшь за нашу команду в этом сезоне?».



Босси, не раздумывая, выпалил: «Пятьдесят!».



Торри от удивления крякнул, а потом сделал новое предложение. Всё ещё не такое жирное, как у «Квебека», но это было уже что-то. Босси рассудил, что ВХА уже дышит на ладан, а НХЛ всегда была его мечтой. К тому же, ему надо было разбиться в лепёшку, но доказать недальновидным скаутам, как сильно они ошибались на его счёт.

Фото: twitter.com/HockeyHallFame

Босси поставили в звено к Троттье и Гиллесу, и это было попадание в яблочко. С такими партнёрами дебютант принялся забивать, как заведённый, и чем дальше в сезон, тем чаще и увереннее. Он с первого матча держал в уме своё обещание и выполнил его в 76-м матче, став первым новичком в истории лиги, кому покорилась эта планка. Босси закончил регулярку с 53 голами в активе – больше него забил только Ги Лефлёр.



За первые три года в НХЛ Босси забросил 173 шайбы, выиграл Кубок Стэнли и был готов к новым подвигам. «Круто забить 50 голов, но мне было этого мало. Я сказал шурину, что хочу забить 50 за 50, чего не случалось уже 36 лет. Я жаждал это сделать», — писал Босси в своей книге.



Но сезон для действующих чемпионов и самого Босси начался довольно коряво. «Айлендерс» много проигрывали, Босси после 10 матчей отставал от намеченного графика на пять шайб. «Я был в замешательстве, но не паниковал. У меня оставалось 40 игр, самое время раскочегариться», — говорил он.



В следующих шести матчах он забросил 14 шайб, после чего стал держаться графика гол за игру. В конце декабря, когда в его активе было 37 голов в 36 матчах, Босси наконец раскрыл карты. «Знаю, что мне надо забить 13 голов в 14 матчах. Дела у команды идут хорошо, мои партнёры по звену в полном порядке, это облегчает мне задачу», — сказал он репортёрам.



Босси будто сглазил себя – в следующих девяти матчах он смог забить всего четыре гола. В это же время «Айлендерс» стали поступать пугающие анонимные звонки – неизвестный грозился убить нападающего прямо во время игры. Вскоре выяснилось, что это всего лишь проделки болельщика из Монреаля, который был ярости, что Босси покусился на святое – рекорд Ришара.

К 46 матчу Босси пришёл в себя и мигом наверстал упущенное – за покером в ворота «Питтсбурга» последовал хет-трик в игре с «Вашингтоном». Весь хоккейный мир болел за неподражаемого снайпера.



Но ни «Калгари», ни «Детройту» Босси не смог забить – мазал по пустым воротам, промахивался по шайбе. «Самое ужасное, что я сам всем растрезвонил, что иду на рекорд Ришара. У меня было три матча, чтобы забить два гола, и я почти провалился», — говорил он. Всё должно было решиться в 50-м матче, когда «Айлендерс» принимали «Квебек». «Начинаешь думать о том, что это большой вызов и как трудно это выполнить. Но также и о том, что это поставит меня в один ряд с Морисом Ришаром. В 50-м матче мне нужно было сделать дубль. Эта игра приводила меня в ужас, потому что тренером «Квебека» был Мишель Бержерон, который знал меня по юниорской лиге. И там играл Алан Котэ, который постоянно меня хитовал. Я понимал, что мне будет невероятно трудно.



Так и было. После двух периодов без гола я был выхолощен эмоционально и физически. В перерыве перед третьим периодом я думал: «Если я не доберусь хотя бы до 49 голов, то что я скажу прессе? Катастрофа!» — вспоминал Босси.

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После 40 минут счёт был 3:3, а у Босси не было даже броска по воротам. И вот, на 54-й минуте, его прорвало. «Айлендерс» играли в большинстве, Босси оказался на пятачке, когда там застряла шайба, и добил её в ворота. «К тому моменту мне уже казалось, что я вообще больше никогда не забью», — признавался он.



Нужен ещё один гол, минуты тают. Босси нервно посматривал на табло – осталось четыре минуты, три, две. Он успел в последний момент, за 89 секунд до окончания игры. Когда Троттье перехватил шайбу в зоне атаки, Босси принялся размахивать руками и орать, чтобы привлечь его внимание, а получив передачу, тут же нанёс бросок. «Я это сделал! Я сделал! Ура!», — заорал он.

«Это бывает раз в 100 лет». Невероятный гол в НХЛ со вбрасывания за доли секунды до конца Идеальный розыгрыш «Лос-Анджелеса» из 2017 года. Такое вряд ли можно повторить.

На площадке начался полный бедлам – игроки «Айлендерс», наплевав на правила, высыпали на лёд и кинулись обнимать Босси. Даже вратарь Чико Реш пересёк синюю линию и присоединился к празднованиям.



На следующий день Босси получил телеграмму с поздравлениями от Мориса Ришара. «Я знаю, что он скажет мне при встрече. Он скажет, что рекорд всё ещё его, потому что я забил 50-й гол за минуту до конца, а он – за две», — смеялся он.