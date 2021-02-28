У «Трактора» есть всё, чтобы пройти Уфу? Козыри и проблемы клубов Востока в плей-офф КХЛ

В КХЛ завершился очередной регулярный чемпионат, а впереди нас ждёт самая ожидаемая и интригующая часть сезона — плей-офф. Пары соперников определены, календарь первого раунда опубликован. Сейчас самое время поговорить о сильных и слабых сторонах каждых команд в преддверии старта Кубка Гагарина и попытаться спрогнозировать исходы серий. Начинаем с Восточной конференции.

Все пары первого раунда плей-офф КХЛ. На Западе явные фавориты, на Востоке будет жарко Знарок против Никитина, возможный реванш «Магнитки» и битва «Салавата» с «Трактором».

«Ак Барс»

Козыри: системность, длинная скамейка, мощные лидеры. «Ак Барс» ещё летом ходил в фаворитах всего чемпионата, и прошедшая регулярка лишь подтвердила, что казанская команда прекрасно готова к походу за кубком. Хоккей Квартальнова немного простоват и прямолинеен и не до конца раскрывает креативный потенциал нападения «Ак Барса» (я не раз писал об этом ранее), но на ранних стадиях плей-офф это точно не помешает казанцам добиваться результата. С перманентным давлением «барсов» (особенно на домашней площадке) справляются немногие клубы КХЛ: у лучшей атаки Востока точно будет достаточно моментов, чтобы забить, при этом модель игры в обороне позволила «Ак Барсу» даже без по-настоящему топовых вратарей стать наименее пропускающим клубом конференции.



Проблемы: дисциплина. Пожалуй, всерьёз беспокоиться в первом раунде казанцам придётся только за этот компонент. Квартальнов проповедует физический хоккей с большим количеством стыков и единоборств, и статистика утверждает, что хоккеисты «Ак Барса» чаще игроков других клубов КХЛ переходят грань и больше всех играют в меньшинстве.

«Торпедо»

Козыри: свой стиль игры, первое звено, отсутствие какого-либо давления в плей-офф. «Торпедо» — это команда с быстрыми, подвижными, компактными игроками, проповедующая атакующий, комбинационный, скоростной хоккей. Думаю, что и против «Ак Барса» подопечные Дэвида Немировски не будут отсиживаться у своих ворот, а постараются навязать фавориту свою игру, вскрыть плотную и жёсткую оборону казанцев большим количеством передач и юрким движением — эту модель «Торпедо» отрабатывало весь регулярный чемпионат.



Разумеется, нижегородцы будут главным образом рассчитывать на огненную тройку Жафяров — Миле — Чехович при поддержке защитника Криса Уайдмана. Особенно в большинстве, которого у «Торпедо» может быть немало из-за слабой дисциплины соперника. Важный плюс для «автозаводцев» — на них никак не будет давить результат. Свою задачу на сезон подопечные Немировски уже выполнили, а потому подходят к плей-офф в полностью раскрепощённом состоянии.



Проблемы: текущая форма, игра в обороне, вратари. Выше я описал идеальное «Торпедо» в этом сезоне, но перед плей-офф пугает, что на финише регулярки нижегородцы потерпели пять поражений подряд. Может быть, это связано как раз с тем, что цель выйти в кубковую часть турнира была выполнена ещё в середине февраля, и на «ненужный» отрезок регулярки у «Торпедо» просто не хватило мотивации. Но будет хуже, если игроки нижегородцев, добившись цели, стали думать уже об отпуске и своих новых командах в следующем сезоне. С таким настроем у «автозаводцев», конечно, не будет против «Ак Барса» ни единого шанса.



Безотносительно текущих проблем «Торпедо», отмечаем так же слабость вратарской и оборонительной линий клуба. На последнем рубеже у нижегородцев нет ни одного стабильного и надёжного кипера, а повышенная пропускная способность защиты — это неизбежное следствие открытого хоккея впереди.



Прогноз Лукина на серию «Ак Барс» — «Торпедо»: даже если «Торпедо» покажет в первом раунде свой лучший хоккей, «Ак Барс» уверенно пройдёт своего соперника. Казанцы просто сильнее «автозаводцев», и они будут готовы доказывать это в каждой игре, даже если подопечные Немировски где-то сумеют зацепиться за счёт. Лёгкой прогулки у «Ак Барса» не будет, но он выиграет серию 4-0.

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«Авангард»

Козыри: давно отшлифованная система игры, спецбригады, сбалансированный состав. «Авангард» провёл не самую яркую регулярку, иногда даже были провалы, но к финишу омский клуб подошёл на высоком втором месте в конференции — это показатель того, что система Хартли вполне себе работает, позволяя «ястребам» набирать очки и добиваться результата, не сильно обращая внимание на какие-то текущие проблемы и трудности. Что входит в эту пресловутую систему? Тотальный хоккей (пять впереди, пять сзади), агрессивный форчек, огромный объём катания, строгое следование тренерской установке (вплоть до расположения игроков на льду в каждой конкретной ситуации), высокая бросковая активность и многие другие мелочи, как, например, приоритет блокировкам бросков, а не перехватам в позиционной обороне — особенно в меньшинстве.



Система Хартли шлифуется уже третий сезон, а в этом чемпионате под неё ещё и подобраны прекрасные исполнители, что намекает на недопущение прошлогоднего конфуза «Авангарда» в плей-офф, плюс с «физикой», на которой всё держится, сейчас у омичей вроде бы всё в порядке. Настоящим козырем «ястребов» в плей-офф должна стать игра спецбригад — в регулярке омичи стали лучшими и по большинству, и по меньшинству.



Проблемы: слабая гибкость игровой модели, травма лучшего форварда. У «Авангарда» старт плей-офф пропустит Рид Буше — лучший снайпер и бомбардир команды в регулярке. Американец принимает не такое деятельное участие в конструировании атак, но в их завершающей стадии Рид просто бесценен. Отсутствие Буше может серьёзно сказаться и на результативности звена с Найтом и Костиным, и на продуктивности первой бригады большинства. Во всяком случае, в конце регулярки у Чинахова не очень получалось замещать травмированного легионера.



Отсутствие гибкости — это давняя проблема «Авангарда». Омичи далеко не всегда могут перестроиться по ходу матча, если что-то пошло не так, и вытянуть игру на жилах. Надо ли говорить о том, что в плей-офф это важнейшее качество? Обычно «ястребы», несмотря ни на что, катят по проложенным рельсам, и упрямство Хартли в этом контексте иногда удивляет. При этом в конце регулярки «Авангард» несколько раз сумел перевернуть игру в третьем периоде, что вселяет в болельщиков омичей определённый оптимизм.

«Авангард» Хартли впервые выиграл дивизион. Теперь в плей-офф КХЛ сойдутся тренеры-канадцы «Ястребы» сыграют с «Автомобилистом» Билла Питерса, которого уже называют главным разочарованием сезона.

«Автомобилист»

Козыри: состав. После такого финиша регулярки ничего больше выделить и не получается. Если в начале сезона у «Автомобилиста» просматривалась определённая модель игры, команда сверкала в атаке и имела лучшее большинство КХЛ, то затем всё исчезло. Билл Питерс, как кажется, совершенно потерял нити управления командой, «Автомобилист» развалился и, похоже, так и не сумел собраться заново к плей-офф. Единственная надежда екатеринбуржцев — на достаточно сильных индивидуально исполнителей, которые вдруг проснутся к кубковым матчам.



Проблемы: разобранное состояние, оборона, Коварж. С защитой у уральцев всё было не очень хорошо даже во время ударного осеннего отрезка, тогда же стало понятно, что сдал всегда надёжный Коварж. По ходу чемпионата чешский голкипер, очевидно, потерял ещё и душевное равновесие, что для вратаря весьма критично. Не исключаю, что Якуб, как и вся команда, соберётся на плей-офф, однако ходят слухи, что из-за проблем со здоровьем Коварж и вовсе пропустит старт первого раунда. Правда, никакого подтверждения этой информации у меня нет.

Но главная проблема «Автомобилиста», конечно, в том, что команда уже давно играет непонятно во что, и никаких объективных предпосылок к чудесному преображению в плей-офф нет. Хоккей Питерса во второй половине регулярки — это сумбур, хаос, полное отсутствие мысли. Самое печальное, что вместе с влиянием тренера у «Автомобилиста» куда-то пропало и индивидуальное мастерство исполнителей. А ведь осенью, делая подборку лучших троек атаки КХЛ, я включал в неё сразу два сочетания из уральского клуба! Но с тех пор утёк целый океан воды, и сейчас «Автомобилист» подходит к плей-офф в совершенно разобранном состоянии.



Прогноз Лукина на серию «Авангард» — «Автомобилист»: полагаю, что совсем уж унылым «Автомобилист» в плей-офф не предстанет, и на каких-то кубковых эмоциях уральская команда зацепит одну встречу. Но вряд ли стоит ждать чего-то большего. Поставленный хоккей «Авангарда» позволит «ястребам» переработать разболтанного соперника с минимальными затратами, мой прогноз — 4-1 в серии в пользу омичей.



Календарь плей-офф КХЛ.

«Металлург»

Козыри: опытный состав и тренерский штаб, физическое состояние. Пул лидеров в «Магнитке» составляют хоккеисты в самом соку, готовые побеждать здесь и сейчас, есть много чего выигравшие ветераны, а у руля команды стоит дуэт Воробьёв — Пелино, в котором специалисты отлично дополняют друг друга. Илья Петрович ставит вязкую, плотную игру в обороне, канадский тренер отвечает за раскрытие атакующего потенциала и мысль в атаке. Вся эта конструкция не всегда идеально работала на протяжении регулярки, но в целом «Металлург» прошёл турнир достаточно ровно. Это управляемая команда, в которой и близко нет прошлогоднего раздрая, имеющая право на что-то рассчитывать в плей-офф.



Кроме того, у «Магнитки» ближе к концу гладкого чемпионата, проявилось умение добавлять по ходу матчей и вытаскивать концовки игр. Это говорит и о хорошей физической форме, и о командном характере.



Проблемы: текущая форма, слабое большинство. Все мы прекрасно помним впечатляющую победную серию уральцев в январе-феврале, но нельзя не отметить, что после Шведских игр «Металлург» проиграл 4 матча из шести и при этом столкнулся с определёнными трудностями в создании голевых моментов и их реализации. Что это было? Опасная тенденция или всего лишь небольшая «яма» перед плей-офф, связанная, в том числе, и с решением конкретных турнирных задач? Покажет весна.



Ну и большинство уральцев, при таком-то подборе исполнителей, не впечатляет воображение. Лишь 18,9% реализации по регулярке — это не тот показатель, с которым можно уверенно идти в плей-офф, где игра в неравных составах традиционно будет иметь огромное значение.

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«Барыс»

Козыри: игра лидеров, раскрепощённость, возвращение зрителей на трибуны. «Барыс», как и «Торпедо», решил задачу на сезон, выйдя в плей-офф. Об этом прямо заявил рулевой казахстанцев Юрий Михайлис. В кубковых матчах «Барыс» будет так же раскрепощён, при этом, на мой взгляд, амбиции этого клуба простираются дальше, чем первый раунд. У «Барыса» есть сильные лидеры, способные решить момент, да и Михайлис-старший за регулярку показал себя вполне требовательным, системным тренером, поставив симпатичный, быстрый и неглупый хоккей. Клуб из Нур-Султана по ходу сезона рос вместе со своим наставником, традиционно укреплял состав сильными легионерами, и вряд ли «Барыс» собирается удовлетворятся лишь фактом попадания в плей-офф.



Важный момент для казахстанского клуба — возвращение зрителей на трибуны домашнего стадиона. «Барыс» — одна из тех команд КХЛ, которая находится в сильной эмоциональной зависимости от своих болельщиков, и регулярка без фанатов стала для клуба испытанием. В плей-офф нурсултанцы, на мой взгляд, способны взять как минимум одну игру за счёт фактора трибун, пусть они и будут заполнены всего на 30%.

Ю. Михайлис: на плей-офф «Барысу» разрешили пускать болельщиков — будем выходить и биться

Проблемы: вратари, оборона, плохое меньшинство. «Барыс» Андрея Скабелки славился умением сыграть «от печки» когда нужно и заблокировать все атакующие потуги соперника. В этом плане «Барыс» Юрия Михайлиса, конечно, до предыдущего образца не дотягивает: защита казахстанцев не представляет собой проходной двор, но выигрывать матчи с её помощью клубу будет тяжеловато. Вратари — не то чтобы слабое, но нестабильное место команды. Ортио пока ещё не оправился от травмы, а Хенрик Карлссон легко чередует уверенные матчи с провальными. Как пойдут у шведа дела в этом плей-офф? Никто не знает.

Игра в меньшинстве — ещё одна ахиллесова пята команды. В регулярке «Барыс» нейтрализовывал лишь 79% большинства соперников.



Прогноз Лукина на серию «Металлург» — «Барыс»: «Барыс» точно доставит трудности «Магнитке», выиграет несколько матчей, но итоговая победа достанется уральцам. «Металлург» сильнее и по составу, и в противостоянии тренеров, и это будет доказано в шести матчах. Мой прогноз — 4-2 в серии в пользу команды Ильи Воробьёва.

«Салават Юлаев»

Козыри: классная атмосфера в команде, огненное финское звено, большинство. У «Салавата», как всегда, в порядке Хартикайнен и Ко, но к концу регулярки уфимцы в этот раз подошли не с таким скупым резюме. У команды прекрасное взаимодействие с главным тренером Томи Лямся, который сумел, не утратив фирменный разудалый стиль, привить «Салавату» элементы системности и игровой дисциплины. Конечно, финские лидеры всё так же проводят по 20 минут за матч и являются главной надеждой «юлаевцев», но за их спинами есть ещё три звена, способных играть в хоккей и помогать добиваться результата, а не просто давать отдохнуть главным звёздам клуба.



В этом «Салавате» много ребят второго плана, давно идущих бок о бок в Уфе и составляющих костяк команды. Панин, Кадейкин, Жарков, Хохряков, Кугрышев. Эти игроки, в сочетании с усилившими клуб по ходу сезона Науменковым и Плэттом — те элементы, которые в плей-офф превращают весёлый «Салават» в серьёзного претендента на Кубок.

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Проблемы: Метсола, зависимость от лидеров, слабое меньшинство. Основной вратарь «Салавата» — всё ещё топовый голкипер, но уже не божество. Ещё в прошлом сезоне статистика Юхи ухудшилась, и это связано с тем, что его слабыми местами научились пользоваться мастеровитые соперники. Пропущенные «между ушей» и над плечами голы — это карма миниатюрного вратаря.



Можно сколько угодно расписывать, что в «Салавате» значительно улучшился баланс состава, но факт остаётся фактом — победы для уфимцев по-прежнему добывают три человека, остальные лишь дополняют (пусть и весьма успешно) общую картину. Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд двужильны и не подвержены травмам, однако закрыть или, по крайней мере, минимизировать опасность одной тройки можно всегда, и такая зависимость от нескольких лидеров вряд ли играет на руку команде, претендующей на Кубок. Думаю, подтверждение моих слов мы ещё увидим этой весной на примере «Салавата» и «Динамо».

«Трактор»

Козыри: свой стиль игры, сильные лидеры в атаке, системность. «Трактор» — управляемая команда со своим уникальным стилем. Анвар Гатиятулин ставит челябинцам жёсткий, вязкий, плотный хоккей, при этом у лидеров нападения развязаны руки для творчества. «Трактор» — конечно, не теневой фаворит Востока, но это тот клуб, который, на мой взгляд, просто обязан лучше выступить на короткой кубковой дистанции, чем на длинном этапе регулярки.



Челябинцы не гнушаются играть в тело, порой весьма жёстко, умеют «накидывать рюкзаки» на плечи самым опасным форвардам соперникам, да и в целом преуспевают в разрушении. В нападении же у «Трактора» есть такие люди, как Томаш Гика, Лукаш Седлак, Виталий Кравцов — проверенные хоккеисты, умеющие делать результат для команды.



Проблемы: слабое большинство, медлительная оборона. Исполнители у «Трактора» есть, а вот большинства — нет. 16,5% реализации по регулярке — это явная недоработка тренерского штаба. Что касается защиты челябинцев, то она берёт своё габаритами, тактической выучкой и выполнением тренерского задания, но не скоростью.



Прогноз Лукина на серию «Салават Юлаев» — «Трактор»: думаю, что «Салавату» очень не повезло с соперником по первому раунду. «Трактор» — единственная команда из нижней части кубковой восьмёрки, в чьей обороне уфимские лидеры могут серьёзно увязнуть. Кроме того, против Хартикайнена и Ко челябинцы точно будут играть жёстко, не проявляя к ним излишнего уважения (как тот же «Авангард»), и это может стать для «Салавата» большой проблемой. Рискну предположить, что «Трактор» утянет «юлаевцев» в длинную серию и возьмёт решающий матч. Мой прогноз — 4-3 в пользу команды Анвара Гатиятулина.