«Один из величайших голов в истории НХЛ». Шедевр от Лемье в финале Кубка Стэнли

«Я знал, что если моя передача окажется в радиусе полутора метров от него, он её получит и сотворит нечто невероятное. Думаю, шайба оказалась в метре за ним, и он её подхватил», — такими словами вспоминал Фил Бурк завязку шедевра в исполнении Марио Лемье.

Это был второй матч финала Кубка Стэнли, в который «Питтсбург» вышел впервые в своей истории. И седьмой сезон для Супермарио – человека, на которого сразу же после драфта возложили миссию по спасению команды, находившейся в трудном финансовом положении. К тому времени ему даже приходилось отбиваться от мнений, что он вечный лузер и не способен привести «Питтсбург» к чемпионству. «Это его немного задевало, но было бы хуже, если бы он думал, что его партнёры по команде согласны с этим мнением. Эти разговоры не прекращались, пока он не выиграл Кубок Стэнли. Это было несправедливо, но такова жизнь», — вспоминал Пол Коффи.

Повторить невозможно? Как великий Марио Лемье трижды за сезон набирал 8 очков за матч Три матча за сезон с восемью очками, один из них — решающий матч в плей-офф. Последний раз 8 очков за матч в НХЛ набирали в 2012 году.

«Питтсбург» серьёзно усилился в сезоне-1990/1991, но на долгое время потерял своего капитана. Лемье не первый год мучился проблемами со спиной – боль была такая невыносимая, что он не мог сам завязать себе коньки. В межсезонье он лёг на операцию по удалению грыжи и восстановлению межпозвоночных дисков. Во время операции ему занесли инфекцию, и он оказался прикован к постели. Поползли слухи, что его карьере конец.



В конце января Лемье вернулся в состав. Он сходу сделал ассистентский хет-трик, хотя был не в лучшей форме. «Нужно время, чтобы он вернул свою игру, но когда это произойдёт, вам станет страшно», — говорил Марк Рекки.

Лемье понимал, что для него наступил час икс. Спина продолжала болеть, но он должен был сделать всё возможное и невозможное, чтобы победить. В первых трёх раундах он набрал 32 очка, доминируя в каждой игре. В первом матче финала с «Миннесотой» забил в меньшинстве, но его команда проиграла. Ещё одно поражение, тем более на домашней площадке, и все старания могли пойти прахом. «Мы были обязаны выигрывать этот матч», — говорил тренер «Питтсбурга» Боб Джонсон.



Во втором матче «Питтсбург» вёл 2:0, но «Миннесота» давила с невероятной силой и отыграла одну шайбу в начале второго периода. У гостей открылось второе дыхание, и «пингвинам» было всё сложнее сдерживать их атаки. За пять минут до перерыва Том Барассо сделал очередной из 39 сейвов, шайба отскочила к Бурку, и тот услышал окрик Лемье.



Супермарио, предугадав развитие событий, уже начал ускоряться, когда получил передачу «в недодачу», но это его не остановило. Зацепив шайбу своей длиннющей клюшкой, он побежал вперёд через всю площадку. Его великолепный проход – классика магического Марио.

Ему предстояло обыграть двух защитников. Да хоть пятерых! «Как только он подхватил шайбу, была видна его решимость», — говорил нападающий Боб Эрри. Лемье пропустил шайбу между ног у одного из соперников, оставил в изумлении второго и выскочил один на один с вратарём Джоном Кейси. Тот попытался выбить шайбу клюшкой, но Лемье перевёл на неудобную и в падении забил. В этот момент все на скамейке «Питтсбурга» поняли, что уже не отдадут матч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Я бежал на смену, когда увидел один из величайших голов в истории НХЛ. Я знал, что если вратарь попытается выбить шайбу клюшкой, то Марио его раскачает и опозорит» — вспоминал Бурк.



«Один из лучших голов, что я видел. А ведь я играл с Уэйном Гретцки», — сказал защитник Пол Коффи.



«Будто взрослый мужик против детей. Настолько невероятно, будто он прошёлся по воде, один из лучших голов, что я когда-либо видел. В тот момент он мог обыграть любого», — вспоминал Эрри.



«Это же Марио, нет никого лучше него. На такое способен только Лемье», — восхищался нападающий Кевин Стивенс.

25 лет назад Марио Лемье был болен. Люди не верили, что он вернётся в НХЛ Супермарио подолгу не мог снять с себя форму, а потом нашёл комок под кожей шеи. В 28 лет он решил полностью пропустить сезон.

На следующую игру Лемье не вышел – снова эти треклятые боли в спине. «Питтсбург» без него проиграл, но взял следующие три матча, а вернувшийся Марио набрал в них девять очков.



С едкими подколами о некубковости Супермарио было покончено. Он привёл «Питтсбург» к первому Кубку Стэнли и стал обладателем «Конн Смайт Трофи». Его 44 очка в том плей-офф до сих пор являются вторым результатом в истории лиги.