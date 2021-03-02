Смогут ли фавориты избежать проблем в первом раунде? Разбор пар плей-офф на Востоке

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2020/2021 завершён. Времени на раскачку у команд нет, уже сегодня стартует плей-офф. После разговора о командах Западной конференции, все пары на Востоке в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» обсудил и разобрал недавно официально завершивший карьеру защитник Сергей Гимаев-младший, который теперь стал хоккейным экспертом «Матч ТВ» и КХЛ ТВ.
Восточная конференция
«Ак Барс» – «Торпедо»
«Для «Торпедо» это худший вариант развития событий. С другим соперником команда Дэвида Немировски могла бы побороться, но с «Ак Барсом», на мой взгляд, шансов у нижегородцев практически нет. В обороне у «Торпедо» заметны проблемы, пара голкиперов Серебряков – Тихомиров не до такой степени опытная, чтобы вытащить серию со столь грозным соперником. Но не могу не отметить атакующую связку Жафяров – Чехович, которая может доставить проблем любому сопернику.
«Ак Барс» — один из главных претендентов на Кубок Гагарина, победитель Восточной конференции в регулярном чемпионате. В Казани единственная в КХЛ команда, не ставшая слабее по сравнению с прошлым чемпионатом. Ещё и такой мастер, как Найджел Доус в составе появился. У «барсов» укомплектованы все линии. У Дмитрия Квартальнова есть, из кого выбирать и проводить ротацию состава».
Прогноз: победа «Ак Барса» в пяти матчах.
Когда пройдут матчи: 3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта 2021 года. *в случае необходимости
«Авангард» – «Автомобилист»
«Автомобилист» в нынешнем сезон лихорадит. Пару матчей команда из Екатеринбурга может сыграть здорово, а затем проваливается. В последние годы дела в плей-офф у уральцев и их вратаря Якуба Коваржа не идут, вспомните хотя бы прошлогоднюю серию с «Сибирью». Посмотрим, как канадский тренер Билл Питерс подготовил команду к решающим матчам и встрече со своим соотечественником Бобом Хартли.
Конечно, фаворитом в этой паре является «Авангард». Важной частью коллектива стал нападающий Илья Ковальчук. Он – незаменимая часть команды в раздевалке, победитель по духу, человек, завоёвывавший Кубок Гагарина. Отмечу и опытного защитника Алексея Емелина, финскую пару игроков обороны Каски – Покка, конкуренцию среди вратарей. Плей-офф, как сказал Хартли, начнёт Игорь Бобков, но Грубец в случае надобности может помочь».
Прогноз: победа «Авангарда» в пяти матчах.
Когда пройдут матчи: 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта 2021 года.
«Металлург» — «Барыс»
«Металлург» фаворит в этой паре. Команда Ильи Воробьёва серьёзно добавила во второй половине чемпионата, лидеры набрали ход, мне понравилась игра магнитогорцев и их настрой. «Барыс» отдельными отрезками выглядел здорово, но провалы в обороне случались.
У «барсов» первый сезон в качестве главного тренера КХЛ работает известный специалист Юрий Михайлис, а вот у наставника «Металлурга» Ильи Воробьёва опыта, в том числе и победного, гораздо больше. Теперь в штабе есть давний помощник Ильи Петровича – Майкл Пелино. Не стоит забывать про фактор Сергея Мозякина, способного решить судьбу каждого эпизода в самый нужный момент. Есть ещё один лидер на льду и в раздевалке – Сергей Плотников. Достойно выглядит пара вратарей Кошечкин – Олкинуора. У Магнитогорска мощная команда, готовая к победам».
Прогноз: победа «Металлурга» в пяти матчах.
Когда пройдут матчи: 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта 2021 года.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
«Салават Юлаев» — «Трактор»
«Самая интересная пара в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина. Считаю, что «Трактор» стал бы неудобным соперником для любой команды из топ-4 Востока. Фаворит здесь Уфа, но противостояние может растянуться на семь матчей. У «Салавата» всё будет зависеть от того, как сыграет вратарь Метсола и первая тройка нападения Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен. Важную роль играет второе звено Кадейкина, способное как отобороняться, так и сыграть в большинстве.
У Челябинска универсальная команда. «Трактор» способен подстроиться под любого соперника. По мастерству челябинцы могут уступать, но системный главный тренер Анвар Гатиятулин реанимировал команду после провального прошлого сезона и сделал её узнаваемой. У «Трактора», кстати, тоже сильные легионеры. Мне понравилась игра Вилла, Пилута, Оберга, Гики, Седлака. Все они приносили результат. Есть опытный и харизматичный капитан Сергей Калинин. Повторюсь, «Салавату» придётся очень непросто».
Прогноз: победа «Салавата Юлаева» в семи матчах.
Когда пройдут матчи: 3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта 2021 года.
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