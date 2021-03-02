Бедную «Кузню» снова трясёт. Арену никто не ремонтирует, перед плей-офф кончились деньги

Новокузнецкий «Металлург», проводящий уже четвёртый сезон в ВХЛ после изгнания из КХЛ, продолжают сотрясать различного рода передряги. О ситуации с многострадальной «Ареной кузнецких металлургов» я не так давно рассказывал в специальном репортаже, и по прошествии двух месяцев, увы, приходится констатировать: на главной ледовой площадке Кемеровской области ничего не сдвинулось с мёртвой точки.

«Сейчас в КХЛ нас ждут». «Кузня» готова вернуться в элиту, но мешают политические решения Большой репортаж о том, что сейчас происходит в новокузнецком хоккее.

В феврале заказчик работ — Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка — провёл обещанный тендер, победителем которого оказался «Сибшахтострой». Это местный подрядчик, в выходе которого на строительную площадку арены были напрямую заинтересованы городские власти и представители новокузнецкого бизнеса. Стоит отметить, что глава «Сибшахтостроя» и владелец дворца «Кузнецкий лёд», на котором вопреки логическим и финансовым соображениям местные политики принудили играть «Металлург» в нынешнем сезоне — это одно и то же лицо. Факт, во многом объясняющий ситуацию вокруг главного хоккейного клуба Кемеровской области.

Впрочем, барнаульский подрядчик ООО «Арена», занимавшийся первым этапом капитального ремонта в новокузнецком дворце, подал жалобу на итоги тендера. Это предприятие было недовольно тем, что решение по аукциону на 660 миллионов рублей оказалось не в его пользу — несмотря на то, что предложение по цене контракта оказалось ниже, чем у «Сибшахтостроя», победу одержал последний. По той причине, что в протоколе подведения итогов отмечено, что информация о барнаульском участнике аукциона указана недостоверная, а сам он не соответствует требованиям. Что странно, ибо первый этап капремонта осуществляло то же ООО «Арена», и тогда всё было в порядке.

Жалоба эта была удовлетворена — управление ФАС по Кемеровской области предписало отменить итоги аукциона. Афера муниципальных властей, планировавших вывести на подконтрольный им объект «своих» людей, провалилась, а барнаульцы добились справедливости. Однако из-за всей этой возни сильнее всех пострадал «Металлург», продолжающий оставаться без нормальной домашней арены (сейчас продолжение ремонта вновь «заморожено» на неопределённый срок), да местные болельщики, чей любимый клуб такими действиями попросту выдавливают из города.

Фото: metallurg-nk.ru

Под конец регулярки сезона-2020/2021 на «Металлург» свалилась и другая беда: у клуба буквально закончились деньги на аренду временного домашнего стадиона («Кузнецкий лёд»), и пошли разговоры о том, что плей-офф «Кузня» целиком проведёт на выезде. Как это случилось?

Начать нужно с того, что непосредственное руководство клуба ещё перед сезоном предлагало региональным и муниципальным властям (их представители входят в попечительский совет клуба и имеют там решающее слово при принятии решений) «омский сценарий»: перевезти «Металлург» в другой город, пока восстанавливается арена. Нашли даже отличный вариант с Саранском, но на политическом уровне он был отметён. Власти из псевдопатриотических побуждений оставили «Кузню» в родном городе, загнав её в маленький, не приспособленный толком к проведению профессиональных хоккейных матчей, зато дорогущий частный стадион «Кузнецкий лёд».

Клуб и его генеральный спонсор «Евраз» вынуждены были согласиться на эту авантюру, но с условием: на деньги компании «Металлург» живёт до конца регулярки, а под плей-офф регион изыскивает других спонсоров и инвесторов. Этот момент был запротоколирован, у властей было пять месяцев, чтобы привести в клуб новые источники финансирования, которые бы помогли тянуть дорогую аренду частного льда, раз уж «Кузню» во что бы то ни стало требовалось оставить дома…

Но ничего сделано не было, и «Металлург» оказался в дурацком положении перед решающей частью сезона. Кто в этом виноват? Генеральный спонсор, выполнивший все свои обязательства, да ещё и взявший на себя все дополнительные коронавирусные расходы во время сезона? Или же местные чиновники, которые, похоже, как всегда понадеялись, что генеральный спонсор вытянет «Металлург» в одиночку?

По моей информации, до верхушки правительства Кузбасса лишь перед самым плей-офф дошла информация об истинном положении дел в «Металлурге». И вопрос, который предполагалось прорабатывать в течение нескольких месяцев, был решён оперативно — нашлись деньги на первый раунд плей-офф. Почему люди, ответственные за поиск спонсоров и инвесторов, бездействовали весь сезон и для чего вообще тогда нужно было заключать договор со спонсором о разделе финансирования? Вопросы, на которые трудно дать ответ.

Итак, Новокузнецк увидел-таки старт плей-офф. Точнее, увидели его 25% от вместимости 300-местного «Кузнецкого льда» — 75 человек. Смешно, но сейчас не об этом. «Металлург» сыграл два домашних матча с московской «Звездой», а сегодня проведёт пятый матч серии. Если понадобится, то здесь же состоится и решающая седьмая встреча.

Но что будет дальше? Изначально предполагалось, что если «Кузня» пройдёт фарм-клуб ЦСКА, то вопрос о дальнейшем поступлении средств будет решаться по ходу дела. Но сейчас «Металлург» уже одной ногой в следующем раунде плей-офф, а денег на дальнейшую аренду домашней арены всё ещё нет.

Всё идёт к тому, что, в случае прохода «Звезды», «Металлург» весь следующий раунд проведёт на арене в Пензе. Местный «Дизель» — наиболее вероятный соперник «Кузни» в четвертьфинале. За аренду номинально домашних матчей заплатит спонсор, и это будет гораздо дешевле, чем оплачивать «Кузнецкий лёд». Да ещё и совершенно логично: в Новокузнецке вновь планируют запретить посещение массовых мероприятий (то есть лишить «Кузню» поддержки даже тех самых 75 человек), а просто так набивать карманы владельца стадиона, завязанного с местными властями, в «Евразе» точно не намерены.

Более того, генеральный спонсор «Металлурга» рассматривает и запасной вариант с доигрыванием сезона в Барнауле. В столице Алтайского края есть дворец, соответствующий требованиям ВХЛ. Кстати, строила его та самая ООО «Арена», которую по не самым понятным причинам в разгар ремонтных работ прогнали со строительной площадки стадиона в Новокузнецке.

Разумеется, этот чемпионат «Металлург» в любом случае доиграет нормально. Но сами собой возникают вопросы. В каком настроении будут играть хоккеисты плей-офф в условиях такой жуткой неопределённости? Они ведь живут не в панцире, и знают о всей ситуации. Но самое главное — как долго ещё «Металлургу» будут вставлять различной длины палки в колёса региональные и муниципальные чиновники? То есть те люди, которые публично называют «Кузню» гордостью Кузбасса, а на деле создают клубу максимальный дискомфорт. Положение дел таково, что без помощи от властей генеральному спонсору просто не вытянуть «Металлург» в долгосрочной перспективе, не отремонтировать арену и не вернуть клуб в КХЛ. Или же такая цель вовсе не ставится в высоких кабинетах?

Фото: metallurg-nk.ru

Но не управленческим кризисом единым… В спортивной сфере у «Металлурга» перед плей-офф тоже произошёл любопытный зигзаг — был уволен главный тренер Леонид Тамбиев. Двукратный победитель чемпионата ВХЛ ещё в январе, после крайне неудачной выездной серии «Кузни», на время покинул пост наставника «Металлурга» — якобы по семейным обстоятельствам. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Евгений Попихин, только что пришедший в клуб, но затем Тамбиев вернулся. С прежним наставником у руля «Кузня» доиграла регулярку, но тут уже Леонид Григорьевич ушёл из «Металлурга» окончательно. И снова с формулировкой «по семейным обстоятельствам».

Что стоит за этой историей? Нельзя утверждать что-то наверняка, но есть основания полагать, что пресловутые «обстоятельства» — просто нейтральная ширма, за которой прячутся реальные причины.

Пожалуй, у руководства «Металлурга» был весомый повод сменить тренера перед самым плей-офф. Во-первых, перед стартом сезона «Кузне» была поставлена вполне реальная задача — занять место в топ-3 по итогам регулярки. «Металлург» остановился на шестой позиции, стало быть Тамбиев задачу эту не выполнил.

Впрочем, до третьего места «Кузне» не хватило лишь трёх набранных очков — только из-за такой незначительной разницы никто бы увольнять тренера, конечно, не стал. Главная проблема в том, что руководство «Металлурга», мягко говоря, пребывало не в восторге от методов работы Тамбиева и посчитало, что наставник не только упустил нити управления, но и поспособствовал отравлению атмосферы в коллективе.

Команда, в раздевалке которой запрещены улыбки и музыка, где игроки не слушаются тренера и в пику ему нарушают спортивный режим, обречена на провал в плей-офф. Впервые в «Металлурге» поняли, что казарменные методы работы Тамбиева не работают, а коллектив становится неуправляемым, как раз во время серии поражений в начале января. Именно тогда Леонида Григорьевича отстранили на время от работы, дав «порулить» либералу Попихину. Результат превзошёл все ожидания — «Кузня» выдала серию из семи побед подряд.

Фото: metallurg-nk.ru

До конца регулярки в руководстве «Металлурга» сомневались, взвешивали все «за» и «против». Всё-таки увольнение одного из самых дорогостоящих и титулованных тренеров ВХЛ в канун плей-офф — серьёзнейший шаг. Но в результате всё же было принято смелое, достаточно рискованное решение — «Кузню» в кубковую часть сезона повёл Евгений Попихин.

Пока этот риск оправдывается. На фоне организационного бардака «Металлург» вполне успешно играет в плей-офф и ведёт у «Звезды» со счётом 3-1 в серии до четырёх побед. Уже сегодня «Кузня» сможет оформить выход в следующий раунд, вот только радость от спортивных успехов новокузнецким болельщикам отравляет только усиливающаяся тревога за будущее их любимого клуба.