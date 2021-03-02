Российские звезды месяца в НХЛ. Василевский тащил, Сергачёв и Капризов творили красоту

Представляем вашему вниманию новый спецпроект «Чемпионата» и русскоязычной версии сайта НХЛ — каждый месяц мы будем выбирать трёх звёзд лиги среди российских игроков. В феврале ярче других себя проявили вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. О подвигах каждого хоккеиста расскажем отдельно.

Первая звезда – Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

Андрей Василевский не почивает на лаврах обладателя Кубка Стэнли и одного из сильнейших вратарей мира. В прошлом сезоне он уступил в борьбе за «Везина Трофи», но по игре становится понятно, что он серьёзно намерен вернуть себе этот трофей.

Василевский одержал восемь побед в 10 матчах февраля и помог «Тампа-Бэй» (14-4-1) подняться на первое место Центрального дивизиона. С восемью победами голкипер занял первое место во всей лиге, а также стал лучшим голкипером НХЛ (минимум три сыгранных матча) по проценту отраженных бросков (94,6%) и числу шайб, пропущенных в среднем за встречу (1,51). Всего в феврале по воротам Василевского было нанесено 278 бросков, из которых он отразил 263.

Василевский не просто первая звезда февраля среди россиян, прямо сейчас он — самый «горячий» голкипер во всей НХЛ, лидируя как в месяце, так и во всём чемпионате по основным вратарским показателям (КН 1,75, (93,8 %ОБ)! В двух последних встречах февраля и вовсе оставил «Каролину» и «Даллас» на голодном пайке. Думаете ему забить? Удачи.

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«Играть за одну команду с лучшим вратарём в мире — большая роскошь. Васи — боец, он является одной из самых больших причин, почему мы та команда, какой являемся. Поразительно наблюдать, насколько он вырос в мастерстве за годы в НХЛ. Насколько он талантлив, было видно всегда, но теперь он ещё и потрясающе стабилен. Постоянно подсказывает защитникам, помогает нам, очень уверенно обращается с шайбой. Совершенно искренне считаю его лучшим вратарем в мире», — подытожил защитник «Тампы» Виктор Хедман.

«Не понимал, что тромб может дойти до сердца». Большое интервью с Андреем Василевским Голкипер «Тампы» и сборной России — о победе в Кубке Стэнли, религии, операции и временах игры за «Салават».

26-летний уроженец Тюмени завершил месяц двумя матчами на ноль и сухой серией продолжительностью 140 минут и 38 секунд. С 12 победами обладатель «Везина Трофи» сезона-2018/2019 занимает первое место в НХЛ, а также идет на второй позиции (среди вратарей, сыгравших не менее 10 матчей) по проценту отраженных бросков (93,8%) и коэффициенту надежности (1,75).

«Выбор Василевского очевиден, — сказал комментатор НХЛ в „Яндекс.Эфире“ и Wink Владимир Дехтярев. — Андрей в очередной раз показывает свой высочайший уровень мастерства и ниже этого уровня не позволяет себе играть. Не удивлюсь, если он возьмёт „Везина Трофи“ в этом сезоне».

Вторая звезда – Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй»)

22-летний уроженец Нижнекамска набирал очки в девяти играх месяца из 13, свой самый результативный матч проведя 9 февраля с «Нэшвиллом» (6:1), в котором он отметился тремя передачами. Он второй раз в НХЛ набрал три очка за игру и второй раз оформил ассистентский хет-трик (также 3 октября 2019 года в матче с «Флоридой»). А 25 февраля в игре с «Каролиной» (3:1) Сергачёв забил свой первый гол в сезоне, вдохновив «Лайтнинг» на волевую победу.

Защитник «Тампы» стал самым результативным российским игроком месяца, опередив и Александра Овечкина, и Андрея Свечникова, и Кирилла Капризова, и всех остальных. Более того, с 12 очками в феврале он стал лучшим ассистентом и бомбардиром среди защитников в НХЛ, разделив последнее звание с Хедманом. Михаил лидирует среди россиян и по показателю полезности.

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Нет, мы, конечно, и так прекрасно знали о высоченном потенциале Сергачёва, но сейчас он движется по показателю почти очко за игру. Всё дело в системе игры «Тампы» — пять в обороне, пять в атаке. Сергачёв начинал февраль в третьей паре, а заканчивал в ведущей с Хедманом. Даже перевод на позицию правого защитника не сказался на уверенности Сергачёва в себе, даже наоборот.

«Стараюсь читать его действия, мы много разговариваем в том числе вне льда, пытаемся разобраться, как играть вместе, помогать друг другу. Он лучший защитник НХЛ, играть с ним легко. Он ведёт игру, главное – вовремя отдать ему шайбу», — сказал Сергачёв.

Третья звезда – Кирилл Капризов («Миннесота»)

В восьми матчах месяца Капризов набрал 9 (4+5) очков и стал лучшим россиянином по средней результативности (минимум семь матчей) с показателем 1,13 очка за игру. В первых трех играх февраля Капризов забил один гол, а завершил месяц пятиматчевой результативной серией, в ходе которой забросил три шайбы и сделал пять передач. Капризов помог «Уайлд» продлить победную серию до шести игр и к концу месяца подняться на второе место Западного дивизиона. К концу февраля на счету 23-летнего уроженца Новокузнецка было 17 (6+11) очков, с которыми он лидировал в «Миннесоте» и среди всех новичков НХЛ.

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Что бы делала «Миннесота» без Кирилла Капризова, была бы интересна широкому кругу болельщиков, держалась бы так уверенно в зоне плей-офф? Об этом можно только догадываться, а заодно с удовольствием смотреть, как «дикарей» захватила кирилломания. Партнёры по команде в едином порыве облачаются в футболки с его изображением, придумывают ему яркие прозвища и в унисон поют дифирамбы.

«Когда только увидел Капризова на первой тренировке, понял: этот парень особенный. Не видел раньше, как играет Кирилл, и был поражён тем, как он заряжен на борьбу. Он вообще не желает в ней уступать!.. У него высокое мастерство. И при своей одаренности Капризов очень много работает. Вроде бы молодой парень, но он хорош во всех аспектах хоккея. Уже совершенный игрок», — сказал нападающий «Уайлд» Ник Бьюгстад.