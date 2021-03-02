«Как вам такой плей-офф?» Эффектный силовой на Мозякине открыл матч-концерт в КХЛ!

Плей-офф — 2021 в КХЛ стартовал матчем в Магнитогорске. Здесь сошлись «Металлург» и «Барыс», чьё соперничество обещало стать одним из самых интригуюших в первом раунде Востока.

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Подопечные Ильи Воробьёва, конечно, шли фаворитами в этой серии, и с первых же секунд дебютной встречи «Магнитка» бросилась подтверждать этот статус. В стартовых сменах хозяева значительно превосходили гостей и в скоростях, и в контроле шайбы, и в давлении, а открыть счёт уральцам удалось уже на 37-й секунде. Автором первого гола в этом плей-офф стал Егор Коробкин, воспользовавшийся необычным отскоком шайбы от от лицевого борта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

В начале матча «Барыс» выглядел подавленным, но уже на 6-й минуте свою команду разбудил Мэтт Фрэттин. Канадский нападающий эффектным силовым в нейтральной зоне отбросил в сторону Сергея Мозякина, шайба в результате этого действия отошла к «Барысу», а Кирилл Панюков точным броском завершил контратаку гостей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

«Барыс» проснулся, завёлся. На 12-й минуте у ворот Василия Кошечкина возникла заварушка, по итогам которой нурсултанцы получили большинство. Арбитры совершенно справедливо оставили хозяев вчетвером, так как герой первой смены матча Коробкин выступил провокатором в этом эпизоде — уже после свистка Егор приехал на пятачок и толкнул в спину Павла Акользина.



«Металлург» отбивался уверенно, но вскоре Андрей Нестрашил опасно сыграл высоко поднятой клюшкой и оставил свою команду втроём. Такое солидное преимущество «Барыс» реализовал, благодаря броску Романа Старченко.

А через 104 секунды счёт был уже 3:1 в пользу гостей! Это Даррен Диц после скидки Панюкова на входе в зону расчехлил свою пушку и буквально прошил Кошечкина. Василий, пропустивший уже вторую дешёвую шайбу за матч, моментально отправился на скамейку запасных.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

Первый период магнитогорского матча поставил ребром вопрос: неужели звёздные ветераны «Металлурга», Сергей Мозякин и Василий Кошечкин, не готовы к плей-офф?



Однако во втором отрезке «Магнитка» убедительно доказала, что уже не зависит только лишь от настроения своих главных старожилов. Юхо Олкинуора удачно вошёл в игру, сразу же сделав несколько сейвов, а полевые хоккеисты быстро сообразили крутой камбэк. За неполные семь минут уральцы забросили в ворота Хенрика Карлссона три шайбы: сначала Егор Яковлев с близкой дистанции «расстрелял» шведа кистевым, затем забил Мозякин, исправившись за эпизод в начале встречи, а вперёд «Металлург» вывел Николай Голдобин, завёзший шайбу за ленточку после изящного проката за воротами.

На 34-й минуте «Магнитка» подкрепила сверхудачный отрезок голом в большинстве (дубль оформил Голдобин) и, казалось бы, окончательно поставила «Барыс» на место в этом матче. Однако гости не собирались сдаваться! Ещё до перерыва Фил Вароне в быстром отрыве сократил разницу в счёте, а через несколько минут партнёры вывели Никиту Михайлиса на пустой угол, но здесь уже Олкинуора совершил великолепное спасение.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Как это часто бывает в хоккее, после двух огненных отрезков третий период получился аккуратным, тягучим, безголевым. «Барыс», конечно, пытался сравнять счёт, но «Магнитка» добавила в строгости у своих ворот. Правда, у гостей был отличный момент (Фрэттин не забил в быстром отрыве из убойной позиции), но все надежды «Барыса» рухнули на 53-й минуте, когда грубые ошибки обороны казахстанской команды и вратаря Карлссона привели ко второму голу Яковлева в матче.



После этого Юрий Михайлис, наконец, заменил шведа на Йони Ортио, но «Магнитка» распечатала того первым же броском! Постарался Николай Прохоркин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

7:4! С таким счётом завершился этот матч-концерт в Магнитогорске, а «Металлург» повёл в серии 1-0. Ещё после второго периода этой чумовой игры КХЛ в своём «твиттере» написала: «Как вам такой плей-офф?». Отвечаем: нам такой плей-офф однозначно по душе!



Теперь хочется только одного — чтобы и дальше все матчи Кубка Гагарина дарили нам подобное яркое зрелище.