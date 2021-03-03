«Спартак» покусает ЦСКА, «Трактор» способен выбить «Салават». Прогнозы на плей-офф КХЛ

Завершились первые матчи стартового игрового дня Кубка Гагарина, но у нас совсем нет времени на отдых. В бой рвутся ещё восемь команд, по четыре из каждой конференции. Самое время ознакомиться с прогнозами на пары ЦСКА и «Спартака», «Локомотива» и «Йокерита», «Ак Барса» и «Торпедо», а также «Салавата Юлаева» и «Трактора»». В некоторых противостояниях, на первый взгляд, всё понятно и предсказуемо. Согласны ли с этим наши респонденты?

Запад

ЦСКА – «Спартак» — 31-1

«Локомотив» — «Йокерит» — 29-3

На протяжении шести лет ЦСКА проскакивал первый раунд плей-офф в четырёх матчах, но, по мнению наших прогнозистов, в нынешнем сезоне эта традиция будет нарушена. С какими бы проблемами не боролся «Спартак», статус дерби и репутация Олега Знарка, который никогда не сдаётся без боя, обязывает ожидать ожесточённой борьбы в этой серии. Только шестеро респондентов считают, что «армейцы» управятся со «Спартаком» в минимально короткий срок, подавляющее же большинство верит, что красно-белые способны зацепить хотя бы один, а то и два матча. Дальше всех пошёл редактор отдела «Хоккей» «Чемпионата» Александр Рожков, по его прогнозам красно-белые сотворят сенсацию и выбьют действующего обладателя Кубка Гагарина и Кубка Континента в шести встречах.

«Локомотив» и «Йокерит» заняли четвёртое и пятое места на Западе и должны зарубиться по-крупному. Вот и наши «предсказамусы» сходятся во мнении, что серия не закончится с сухим счётом. «Железнодорожники», конечно, являются фаворитами в этой паре, но никто не ждёт лёгкой прогулки, даже несмотря на то, что все игры будут проходить в Ярославле. Только 12 человек прогнозируют победу «Локомотива» в пяти играх, все остальные ставят на затяжную серию из шести или семи матчей. Нашлись и те, кто видит в команде Лаури Марьямяки потенциал обыграть ярославцев. Это Антон Руднев, Даниил Сальников и Александр Рожков. Чьи прогнозы в итоге сбудутся?

СКА проведёт блицкриг, трое смельчаков не верят в «Авангард». Прогнозы на плей-офф КХЛ «Предсказамус» возвращается! Журналисты и эксперты пробуют угадать исход серий Кубка Гагарина.

Восток

«Ак Барс» — «Торпедо» — 32-0

«Салават Юлаев» — «Трактор» — 25-7

«Ак Барс» — «Торпедо» — единственная пара на Востоке, в которой абсолютно все отдают победу одной команде, и это неудивительно. Казань мощно укомплектована, её ведут твёрдой тренерской рукой, а «Торпедо» пусть и способно удивлять и вытаскивать даже безнадёжные матчи, но не настолько, чтобы обыграть победителя конференции. Главную интригу наши прогнозисты видят лишь в том, как сильно нижегородцы готовы покусать «Ак Барс». Самый популярный счёт в этой паре – 4-1, однако семь человек ждут от «Торпедо» двух побед, а Владислав Уткин считает, что всё решится только в седьмом матче.

На десерт – самая непредсказуемая пара первого раунда. Да, мнения по ней всё равно расходятся не так сильно, но всё же ровно половина респондентов ожидает семиматчевой серии. Большинство, конечно, отдаёт предпочтение «Салавату Юлаеву», который залетает в плей-офф «горячее» некуда, но и у «Трактора» есть пара козырей в рукаве. Во-первых, это Анвар Гатиятулин, который уже однажды выводил челябинцев в финал конференции, не обладая мощным составом. Во-вторых, в этом году в его распоряжении есть качественные игроки, которые показывают отличную химию и стабильно дают результат. «Салават», без сомнений, всё равно мощнее, но, положа руку на сердце, кто сильно удивится, если «Трактор» вытащит эту серию?