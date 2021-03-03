«Вот что бывает, когда русские покатят». Золотой Баффало голосом Розанова

Не стало Юрия Альбертовича Розанова. Последние два года он боролся с раком, который застал его врасплох – всё работа, работа, а заботы о здоровье откладывал в долгий ящик. Да и после, когда стал известен диагноз, не падал духом, шутил, рвался работать, когда позволяли силы, всё так же следил за футбольными и хоккейными турнирами, всё так же искренне переживал.

«Либо помру, либо буду работать». Юрий Розанов рассказал о борьбе с раком

И вот его не стало, в 59 лет. От этой новости сердце сжимается в маленький комок, а на глаза наворачиваются слёзы. Ушла целая эпоха. Ушёл человек, чьим голосом звучали для нас все последние победы молодёжки – Пардубице-2002, Галифакс-2003 и, конечно, самый памятный, Баффало-2011. Потому что это последнее наше золото, потому что оно было таким долгожданным, потому что оно ознаменовало начало эры Валерия Брагина, потому что всю финальную часть турнира наша сборная совершала одно чудо за другим.

В память о Юрии Альбертовиче «Чемпионат» вспоминает фантастический камбэк в том финале с Канадой. Вспоминает его словами, потому что никто лучше него не смог бы провести нас через эту игру. Он, как заботливый отец, брал зрителя за руку и вёл за собой, успокаивая и подбадривая, а затем, когда «русские покатили», уговаривал потерпеть ещё чуть-чуть и не кричать «Ура», пока не отгремит последняя секунда великого финала.

«Никита, а если положим корпус?» Гол, после которого канадцы бросили свою сборную Сольный проход Двуреченского развеял все надежды «кленовых листьев» на камбэк.

Первый период

00:00 «Мы не рвали всех в клочья, но зато характер мужской эта команда уже показала в полной мере. Здесь уже к нашей команде не может быть претензий при любом исходе поединка, ну а дальше – поглядим. Русские запрягают долго, но быстро едут».

00:54 «Звено, которого я боюсь больше всего, в котором собрались очень сильные, умеющие продавить ребята – Фолиньо, Кассиан и особенно Джохансен, он на пятачке просто страшен. Мы пока играем осторожно».

2:40 «В этом году подопечные Брагина серию с канадскими лигами выиграли. Говорить о том, что мы канадцев побаиваемся, по меньшей мере неверно. Канадцы пока выглядят более монолитно, но это команда не без слабых мест».

04:50 — 0:1 – Эллис. «Гол. Эту комбинацию канадцы готовили, они её провели. Разыграли они блестяще, тут претензий не предъявишь. Мы переживаем за своих, поэтому, отдав должное канадской сборной, скажем нашим ребятам: «Не всё потеряно». Когда играешь с Канадой, первый период надо вытерпеть, а дальше будет видно».

06:55 «Не переживайте, что мы не кружим по зоне соперника. Не обещаю, что мы будем там кружить, но наша игра во многом построена на том, чтобы вгрызться в эпизод, провести две-три минуты активно, а дальше играть в свою игру, не контратакующую. Надо играть аккуратно. Канадцы шанс забить нам дадут, никуда они, голубчики, не денутся».

Фото: photo.khl.ru

08:05 «Игра всё больше проходит в нашей зоне, мы играем внимательно, сами моментов не привозим, а всё остальное потихонечку доберём».

10:10 «Большими силами пытаемся атаковать, завязаем в чужой зоне, и тут же они отвечают контратакой. Атаковать сборную Канады всей пятёркой имеет смысл, только когда деваться некуда. Надо спокойненько играть».

14:10 «Тарасенко делает паузу, бросок по воротам! В штангу попадает шайба, обидно!».

14:52 «Кузнецов положил корпус, но здорово играет Тайсон Бэрри. Двумя звеньями мы играем минимум на равных, и самое главное – Канада тех же американцев в полуфинале вообще мариновала в своей зоне, не давая поднять головы. Мы же выходим через пас, имеем чистый лёд, бросаем по воротам. Канадцы осторожничают, они побаиваются».

19:46 – 0:2 – Эштон. «Сейчас очень опасно, последняя минута периода, канадцы в зоне, давно они там, кстати, не были. Последние пять-шесть минут игра с перевесом России. 18 секунд – я стучу по столу не для того, чтобы не сглазить. Мы поймали эту шайбу совершенно не нужную. Всё было ничего, 1:0, самый страшный период для канадской сборной – первый. Проиграли игру в углу площадки, это типичная канадская шайба.

20:00 «0:2 горим, но нас не сбили с ног. 0:2 это плохо, но играли мы очень прилично».

Как Россия взяла последнее золото на МЧМ. Канадцы не понимали, что происходит В финале МЧМ-2011 сборная России без шансов «горела» Канаде 0:3. Спустя девять лет мы помним каждое мгновение того матча.

Второй период

20:00 «Никуда не денешься, пропустили сами, отыгрывать должны тоже сами».

20:46 «Опасно – Пивцакин! Можно было попадать, хорошо, а главное правильно Никита атаку продолжал. Зону дали канадцы, прокатиться дали, а дальше с кистей атаковал, пытался попасть в верхний угол. Не попал».

21:10 «Продолжаем атаковать – бросок Бурдасова. Добить! По моментам-то не уступаем. И всё это во время проведения смены, и опять с шайбой, и опять опасно! Двуреченский не попадает по шайбе. Сколько ж моментов уже было».

Фото: photo.khl.ru

26:27 – 0:3 — Шенн. «Вот гол третий канадцы забивают, ну что тут поделаешь… Опять двое пошли на одного, а Брэйдена Шенна оставили без присмотра. У нас было три шанса, у них первый, и пожалуйста вам.

Шикин заменил Бобкова после матча с канадцами, Бобков заменил Шикина по ходу матча с канадцами. 3:0 – не приговор, но это неприятно уже крайне. Тем более что моменты создавали, хотя бы одну забить, зацепиться за счёт. Теперь это будет сделать гораздо труднее, но возможно пока ещё».

26:54 «Это нас простили просто, Бобков уже ничем не мог помочь. Полетели канадцы добивать, вратаря «пощупать», пока он не успел толком размяться и войти в игру. Эллис – передача на пятак, и штанга спасает наши ворота! Ну это момент роскошный. У нас их было несколько штук, но такого мы не создавали во втором периоде, надо признать».

27:47 – удаление Воронина. «Я думаю, телезрители уже поняли, что если мы играем в меньшинстве, то как минимум очень опасно у наших ворот будет. Один раз забили канадцы, второй раз мы даже организовали выход к чужим воротам, но, по сути, отскочили еле-еле».

28:30 «Собченко забивает, по-моему. Нет? Чистая, красивая, быстрая атака. Да… Да нет, время-то есть ещё, и моменты есть».

29:37 «Это что, не подножка была, не задержка со стороны Эштона? Ровно под нами зацепил соперник нашего защитника».

30:33 — удаление Гудбрансона. «А сейчас никуда не денешься, там чуть ли не удар в голову на самом деле».

31:35 «Чуть посильнее бы, легковатый пас получился. Попытка играть в пас всё равно присутствует, комбинации проходят некоторые. Но после той бури, которую устроили канадцы после третьей шайбы, так и не скажешь, что мы второй период играем с преимуществом. Да, играли до определённого предела, пока не пропустили третий гол. Игра в большинстве мне не очень нравится пока. Одну комбинацию спроворили, но едва не пропустили контратаку, два раза потеряли шайбу на ровном месте».

32:10 «Мы вот ругаем канадского вратаря, а Визентин всё тащит пока. Именно от этой штанги, от этих самых ворот Кузнецов и начал свои подвиги с финнами».

32:29 «И опять мимо, в сантиметре от стойки проходит шайба! Ну хоть бы свезло немножко нам».

33:42 «И опять Визентин. Слушай, как играет канадский вратарь сегодня».

34:28 «Пока что объективно, три, не три шайбы, но канадцы играют. Концовка периода у нас просела».

Ностальгия, радость и грусть. 10 самых памятных фотографий с МЧМ-2011 Последнее на сегодняшний момент российское золото МЧМ.

35:31 – травма Тарасенко. «Наш капитан мужественный парень, в матче со шведами в группе ему на последней минуте снесли ползуба, но здесь-то дело посерьёзнее, то ли ботинком, то ли коньком в голову попал Фолиньо. У меня вопросы по этому поводу, и ничего, нормально. Оказывается, можно так играть».

35:51 «Я не хочу к этому сводить, но им позволяется больше, чем другим. Сейчас вышел шестой канадец, на глазах у арбитра. Покатался, посмотрел: «Я шестой, да?». И поехал назад».

38:46 «Получаем перевес за нарушение состава. Урычева нет, Тарасенко нет, состав у нас вынужденно секвестирован».

39:58 «Ровно позавчера мы с Сергеем Крабу смотрели полуфинал между Канадой и США. Динамика изменения счёта была такой же – 2:0 после первого, 3:0 после второго. Но я вас уверяю, американцы бродили по рингу в состоянии грогги, закрыв лицо руками. Мы огрызаемся. Я продолжаю считать, что три шайбы перевеса – это много, но то, что Канада выигрывает после двух периодов – это закономерно».

Третий период

40:00 «Второй период лишил нас Тарасенко, в стартовом составе на третий период его нет. И не играет с середины второго периода Юрий Урычев. Пока же играем таким составом, но это лучшее, что у нас есть сейчас».

41:18 «Опять была подножка на глазах у арбитра, подножки нет. Не будем мы цепляться к каждому судейскому решению, вполне правомочно предположить, что болея за наших, мы где-то ситуацию прокачиваем излишне в пользу сборной России. Но и шведские коллеги признают, что канадцам позволяется больше. И канадцы сами улыбаются и извиняющеся разводят руками. На самом деле, не нуждается канадская сборная в этих самых больше».

42:33 — 1:3 – Панарин. «Бросок по воротам, промах, к сожалению… Пас на пятак, ещё один! Отыгрываем одну шайбу, Артемий Панарин, 3:1. Володя вышел Тарасенко в этой смене, слава богу, обошлось. Расставлялись, ровно в большинстве играем, хотя на самом деле «пять на пять».

42:46 – 2:3 – Кицин. «Перетряхнул все звенья Брагин, Кузнецов набирает скорость, лезет на пятак, выкидывает шайбу, гол! 3:2 дуплетом! Она вползла между щитков Визентина, но мы вам говорили никуда не уходить. Канадцы лучше играли два периода, но не на 3:0. На две забитых шайбы мы наиграли, вот они уже лежат, хорошие.

И проиграем или выиграем, интригу матча мы вернули. Характер. Мы вам пели с Сергеем Санычем с самого начала про характер. Пели, что мы себя считаем народом талантливым, но безалаберным, где-то витающим в эмпиреях, где-то любящим полежать на диване, помыслить о вечном, а на рынок сходить забывающим. Вот эта команда точно не такая. Это мужики, и если сейчас они пропустят пару и проиграют, скажите мне, кто бросит в них камень».

43:40 «Сейчас тот эпизод, когда я бы не удивился удалению с нашей стороны».

43:54 «И полезли мы снова вперёд, Кузнецов – ловит шайбу Визентин. Что по бросочкам? 22-30, не так уж и плохо. Сидящих на нашей лавке нет ни одного».

44:56 «Сейчас бы не заиграться. Является медицинским фактом: Россия покатила. Кто играл в хоккей, знает, что это такое. И знает, что порой это иррациональное, и ты сам толком не понимаешь, покатишь ты или нет. Катим, всё по лекалу. Не то, что мы их обыгрываем, возим, запираем в зоне. Но мы сами намного красивее работаем с шайбой, намного больше чистого льда и вариантов, чем когда счёт стал 3:0 и мы начали немножечко валиться».

46:46 «Набирает скорость Сергей Калинин, немного в одиночку, но это горят глаза. Ищем прямую трассу, ищем прямой путь, стремимся, чтобы быстрее. Вводим шайбу в зону и полетели. Можем провалиться, можем, да. Втроём канадцы организуют контрвыпад, пас не точен, и уже мы катим три в два. Попробовать, не очень устали, смена была всё-таки большая. Бросает Кузнецов! Какая незадача, проходила шайба».

Фото: photo.khl.ru

47:29 — 3:3 – Тарасенко. «Кузнецов, пас на Тарасенко – ГОЛ! ГОООЛ! Теперь может кончиться как угодно, господа. Но я думаю, и в России, и во всех городах, включив телевизор в эту ночь, вы разбудите тех соседей, которые плюнули и ушли спать в середине второго периода. Вы уже знаете, что делали это не зря.

Мы с Сергеем Крабу рассказывали вам, что из себя представляет сборная России на этом турнире. Она сказала вам, она вам показала, мы могли молчать два с половиной периода, вы бы всё поняли сами. С финнами, со шведами было очень похоже.

Это то, что канадцы придумали величать камбэком, иначе говоря, возвращение в игру из безнадёжной ситуации. Мы вернулись в эту игру, когда нас хоронили после двух поражений от канадцев и шведов. Мы вернулись, проигрывая финнам 1:3 за три с половиной минуты до конца. Мы вернулись, практически уже обессилев. Я лично помогал Диме Орлову перелезать через какую-то перекладинку, которую он бы из полного приседа преодолел с закрытыми глазами. Все силы отданы были, и сегодня с 0:3, скажите мне, пожалуйста».

47:48 «Продолжаем атаковать, Панарин Артемий! Эх, не прошло, теперь не зарваться бы. Вот теперь игра пойдёт такая, когда зарваться и привезти себе шайбу может быть подобно смерти».

49:26 «Пять таких передач должны проходить мимо, чтобы с шестой чисто убежать один на один. Риск был очень большой, на тоненького играли, и правильно. Пока раскуражились, пока оно идёт, надо рисковать. Вперёд можно играть с риском, главное риск избежать сзади. И не дать канадцам прокатить нас по средней зоне, не дать атаки с численным превосходством. Они сами нервничают, у них тоже поджилочки трясутся не хуже, чем у нас».

50:37 «Не так, не так!!! Что ж такое-то, неужели такая степень усталости? Хэмилтон, еле накрываем его. Очень плохую смену мы проводим, куча ошибок. А если будет куча ошибок, то они быстрее нас накажут, они к этому приучены. Мы придумистее, а они более целенаправленные, они действительно спят в коньках».

52:10 «Я хотел бесшабашной игры, но то, что происходит в последние две смены, мне не нравится. Мы зарываемся совсем, осторожности не вижу. Не призываю к ней, но в обороне надо сторожить».

53:22 «Это звено я боюсь. Джохансен и Фолиньо, их очень трудно сдвинуть с пятачка. Отбрасывать куда угодно, идти на проброс, здесь не до жиру. В этой смене надо выжить».

55:22 — 4:3 – Панарин. «Ой-ёй-ёй, Панарин, забивай! Как вывел Тарасенко, и казалось, времени много, но канадец съел. Тарасенко, пас, гол, нет… ГОООЛ!

Они себе забили, по-моему. Они забили в свои ворота, 4:3 мы ведём! И сейчас самое страшное начнётся, потому что они полетят. Четыре минуты, опасно».

56:00 «У нас характер, у нас команда. Мы не говорим, что у канадцев нет того и другого, но в третьем периоде пока мы лучше».

56:22 «Давайте себя спросим, уважаемые зрители, когда мы уходили на второй перерыв, кто взбадриваться кофейком, кто сигареточку передёрнуть, а кто и рюмашку опрокинуть от расстройства и всё остальное. Мы согласны были на такую картину, как сейчас? То-то же».

56:05 «Не надо, Женя, не надо! Выброси попроще. Он не может уже попроще, потому что он в кураже. Не было бы этих двух пасов, если бы он играл попроще, я всё понимаю».

Фото: photo.khl.ru

58:44 — 5:3 – Двуреченский. «Минута двадцать шесть. Держаться, держаться! Выходит шайба из зоны, а если покатим, Никита? А если положим корпус, Никита? А если забьём, Никита! Никита Двуреченский! Мы с Сергеем Алексанычем смотрим молодёжные чемпионаты давно, и есть у нас друзья, первая пара комментаторов канала TSN Горд Миллер и Пьер Макгуайр. И вот они перед чемпионатом нас пытали, как же Двуреченский, не могут они выговорить. Говорили, что долгие годы чемпионом по труднопроизносимости был Лутченко. Потом мучились с Терещенкой, вот дальше Двуручинского они не кинулись. Ну что, Никита Двуреченский, спасибо тебе!».

58:44 «Минута 16 осталась, я сразу не кричу «Победа». Мы смотрим великий финал, это вопросов нет. Но давайте всё-таки пока кто кулаки будет держать, кто положит лишнюю таблетку валидола под язык, кто не будет – потерпите звонить соседям, будить и кричать «С победой». Ребят, давайте сделаем это для них. Они ведут себя как мужчины, давайте и мы будем вести себя как мужчины и не будем торопиться. Не потому, что мы боимся, а потому что 60 минут надо отыграть до конца».

59:32 «Я пока молчу про Бобкова, сглазить не хочу. Всё помню, ребята. Двадцать секунд, ребята, эту атаку отбить, на вторую у них не останется времени».

59:51 «Бобков играет насухую, теперь можно об этом говорить, потому что мы – ЧЕМ-ПИ-О-НЫ! Мы смотрим великий финал, за девять секунд две шайбы даже не долетят до центра поля. Игра длится 60 минут и ни копейки меньше, об этом говорил Валерий Брагин весь турнир, когда его спрашивали, почему так плохо начинали со шведами, почему у вас ничего не получалось с финнами. Он говорил, что смысл игры в хоккей – битва все 60 минут и поиск собственной игры, поиск этого самого вдохновения.

Вот что бывает, когда русские покатят. Я не устану говорить, мы, может, сами не знаем, когда мы покатим, а когда нет».

59:58 «Не сломайте борт, мужчины, не сломайте борт!»

60:00 «Они пели этот гимн с финнами, пели этот гимн со шведами, и канадцы, не склонные к показу никого, кроме своих, канадцы передавали этот гимн полностью. Потому что это не музыкально, там есть выбитые зубы, там есть смешные лица, мальчишеские вполне. Но там есть русский настоящий мужской характер. Вы поняли это сегодня, если кто-то ещё сомневался. С победой, Россия!».