Хартикайнен и другие уфимские лидеры безуспешно бились в стену челябинской обороны. А победный гол игрок «Трактора» забил спиной!

У «Салавата» уже проблемы в плей-офф КХЛ. Главная звезда нервничает, Метсола не тащит

«Салават Юлаев» — «Трактор» — это, пожалуй, самое интригующее противостояние в первом раунде плей-офф на Востоке. Уфа, безусловно, сильна, её неудержимые лидеры находятся в потрясающей форме, но «Трактор» — это та команда, которая умеет терпеть, вязко обороняться и больно бить. В таких условиях творческие хоккеисты иногда теряют весь свой лоск.

У «Трактора» есть всё, чтобы пройти Уфу? Козыри и проблемы клубов Востока в плей-офф КХЛ В других парах конференции сенсации ждать сложнее.

Сумеет «Трактор» совершить мини-сенсацию, или нет, узнаем ближе к середине марта, а сегодня уфимцы и челябинцы открыли долгожданную серию первым матчем в столице Башкортостана.



Битва «Салавата» и «Трактора» началась достаточно неожиданно — с обмена быстрыми, похожими друг на друга голами. Сначала Виталий Кравцов продрался к воротам Юхи Метсолы по левому флангу и кистевым броском переиграл финна.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

Через минуту на выпад Кравцова ответил Владислав Картаев, который с того же левого фланга прошил Ивана Федотова, только сделал это уфимский форвард броском с неудобной руки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В обоих эпизодах неудачно сыграли голкиперы, пустившие в ближний угол, и у кого-то могло возникнуть ощущение, что на «Уфа-Арене» в этот вечер состоится голевое пиршество, подобное тому, что вчера устроили «Магнитка» и «Барыс».

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Но ничего подобного. Хоккей на площадке пошёл тот, что и ожидали:



«Салават» владел преимуществом, много бросал и оказывал перманентное давление, а «Трактор» терпеливо защищался и жалил хозяев льда острыми контратаками.



Хартикайнен, Гранлунд и Маннинен, разумеется, были очень активны, пытались прорвать эту оборону, но «Трактор», как и ожидалось, умело «накидывал пиджаки» на плечи уфимским лидерам, а когда финны всё же уходили из-под опеки, то челябинцев выручал поймавший кураж Иван Федотов.

Звёзды «Салавата» не могли забить, и это их нервировало. Так, во втором периоде главный бомбардир «юлаевцев» Теэму Хартикайнен на пятачке обменялся тычками с Даниилом Ильиным, который без уважения отнёсся к одному из лучших легионеров КХЛ на своём пятачке, а затем, уже уезжая на скамейку, финн принялся что-то высказывать челябинскому форварду, указывая на него пальцем.



Ильин, кстати, к тому моменту уже являлся автором курьёзной и немного спорной шайбы. На 30-й минуте Даниил и его партнёр по команде Вячеслав Основин вдвоём устроили небольшой навал на ворота Метсолы и буквально занесли шайбу за ленточку. Судьи дважды просматривали этот эпизод — сначала на предмет гола рукой, затем на помеху голкиперу, но оба раза признали легитимность взятия ворот. На телевизионных же повторах удалось разглядеть, что Ильин (или всё-таки Основин?) забросил эту шайбу… спиной.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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Позволить сопернику вновь выйти вперёд, когда у самих шайба никак не идёт в ворота — это худшее, что могло случиться с «Салаватом». Уфимцы, правда, с удвоенной энергией принялись штурмовать владения «Трактора», но лишь нарвались на новые спасения от Федотова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В предсказуемом ещё до начала серии ключе эта игра продолжилась и в третьем периоде, но на 44-й минуте челябинцы забили важнейший гол. Снова резкая контратака в исполнении Гики и Основина, элегантный скрест, одурачивший Григория Панина, и бросок с неудобной руки — Метсола второй раз за матч пропускает в ближний угол! Правда, в этом случае финна смутил рикошет от клюшки Александра Кадейкина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

Этот гол ещё больше укрепил уверенность игроков «Трактора» в своих силах, и до конца основного времени они дожили при комфортном счёте без какой-либо драмы. Да, несколько раз выручил Федотов, но сейвы Ивана к этому моменту уже воспринимались как что-то обыденное.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

За две с небольшим минуты до сирены Пётр Хохряков схватил удаление, и это был окончательный приговор для «Салавата» в этой встрече. Забить четвёртый гол «Трактор» не сумел, зато избежал нервной концовки. А вот Хартикайнен под занавес основного времени вновь продемонстрировал, что находится не в своей тарелке. После толкотни у борта в чужой зоне финн, проезжая мимо челябинской скамейки, бросил пару ласковых в сторону игроков «Трактора».

3:1! Челябинцы побеждают в Уфе и открывают счёт в этой серии. У «Салавата» с первого же матча возникают проблемы с крепким уральским коллективом. Но стоило ли ждать чего-то иного?