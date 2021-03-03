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Как проходит первый раунд розыгрыша Кубка Гагарина, плей-офф КХЛ сезона-2020/2021

Что происходит в плей-офф КХЛ
Павел Панышев
К грандам хватает вопросов, ждать ли сенсаций? Что происходит в плей-офф КХЛ
Неожиданный результат в Уфе, голевая феерия в Магнитогорске и победа ЦСКА в дерби.
Хоккей / КХЛ 0
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В Континентальной лиге прошли первые матчи стартового раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Нельзя сказать, что заведомые фавориты выиграли на одном дыхании, проблем у грандов хватало. Рассказываем о самом главном в сыгранных встречах.

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Западная конференция

СКА – «Динамо» (Минск) – 4:2

Счёт в серии: 1-0

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
02 марта 2021, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Варфоломеев (Демков, Усов) – 04:53' (5x5)   1:1 Кузьменко – 26:06' (5x5)   2:1 Кузьменко (Морозов) – 27:53' (5x4)   3:1 Подколзин (Морозов, Галимов) – 32:06' (5x5)   3:2 Воронин (Демков, Усов) – 50:08' (5x5)   4:2 Кемппайнен (Ожиганов, Кетов) – 58:14' (5x5)

Минское «Динамо» провело неплохой матч в Санкт-Петербурге. Конечно, фаворит в этом противостоянии был известен заранее, но стоит отдать должное команде Крэйга Вудкрофта, не побоявшегося сыграть со СКА в атакующий хоккей. В итоге после гола Варфоломеева гости даже вышли вперёд, но Питер сильно прибавил во втором периоде, а форвард Андрей Кузьменко провёл матч, близкий к идеальному. Динамовцев подвели частые удаления и слабая дисциплина. Над этими компонентами «зубрам» нужно серьёзно поработать.

«Динамо» (Москва) – Северсталь – 1:0

Счёт в серии: 1-0

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
02 марта 2021, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Яшкин (Шипачёв, Волков) – 22:17' (5x5)

Как и ожидалось, «Северсталь» с Андреем Разиным во главе дала бой московскому «Динамо» в первом матче. Если бы не гол великолепно проводящего сезон Дмитрия Яшкина и уверенная игра голкипера Александра Ерёменко, неизвестно, как бы всё закончилось. Нет сомнений, что Череповец будет продолжать гнуть свою линию, но на стороне коллектива Владимира Крикунова гораздо больший опыт и высокое исполнительское мастерство отдельно взятых хоккеистов.

ЦСКА – «Спартак» – 1:0 (ОТ)

Счёт в серии: 1-0

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
03 марта 2021, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Шалунов (Окулов) – 68:51' (5x5)

Московское дерби получилось скупым на голы. И если в обороне ЦСКА никогда не было сомнений, то надёжная игра красно-белых стала приятным удивлением. В начале второго периода серьёзно подвёл команду Лукаш Радил, схлопотавший удаление до конца матча, но команда Олега Знарка сумела отбиться. Вообще же Ларс Юханссон и Юлиус Гудачек провели сильный матч и явно поймали кураж. Во

многом благодаря голкиперам игра перешла в овертайм, где сильнее оказался ЦСКА. После выигранного вбрасывания и отличного паса от партнёра судьбу встречи решил форвард Максим Шалунов, с близкого расстояния переигравший словацкого вратаря. Даже несмотря на поражение спартаковцы понравились своим характером. Главное, не рассыпаться в следующих играх.

«Локомотив» – «Йокерит» – 1:0

Счёт в серии: 1-0

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
03 марта 2021, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Йокерит
Хельсинки
1:0 Осипов (Пулккинен, Ткачёв) – 45:41' (5x5)

В этой серии у «Локомотива» изначально было преимущество, так как все матчи команда Андрея Скабелки проведёт дома. «Йокерит» в первой игре упирался и старался навязать сопернику силовой хоккей, но у «железнодорожников» шикарную игру провёл голкипер Эдди Паскуале. В результате для победы хватило одной заброшенной шайбы, автором которой стал защитник Максим Осипов. Уже сейчас понятно, что града заброшенных шайб в этой серии не будет.

Восточная конференция

«Металлург» – «Барыс» – 7:4

Счёт в серии: 1-0

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2021, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 4
Барыс
Нур-Султан
1:0 Коробкин (Кошелев, Голдобин) – 00:37' (5x5)   1:1 Панюков (Орехов) – 05:26' (5x5)   1:2 Старченко (Панюков) – 13:33' (5x3)   1:3 Диц (Панюков) – 15:17' (5x5)   2:3 Яковлев (Прохоркин, Плотников) – 21:33' (5x4)   3:3 Мозякин (Нестрашил, Минулин) – 26:44' (5x5)   4:3 Голдобин (Кошелев) – 28:03' (5x5)   5:3 Голдобин (Плотников, Яковлев) – 33:24' (5x4)   5:4 Вароне (Карлссон, Диц) – 36:22' (5x5)   6:4 Яковлев – 52:54' (5x5)   7:4 Прохоркин (Плотников, Пашнин) – 53:09' (5x5)

Самый зрелищный матч прошёл в Магнитогорске. Это был явно не день голкиперов. И Василий Кошечкин, и Хенрик Карлссон сыграли слабо, в результате чего обоих логично заменили. Но у «Металлурга» видна тренерская рука опытного Ильи Воробьёва, а вот Юрий Михайлис проводит всего лишь первый сезон в качестве главного тренера клуба КХЛ. Не хватило «Барысу» травмированных Блэкера и Сведберга, а «Металлург» очень мощно сыграл в атаке. Особенно порадовал Голдобин, на которого во время регулярки выливалось много критики. Отлично сыграл защитник Яковлев.

«Авангард» – «Автомобилист» – 3:0

Счёт в серии: 1-0

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2021, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Толчинский (Зернов, Емелин) – 06:02' (5x5)   2:0 Каски (Толчинский) – 40:56' (5x4)   3:0 Семёнов (Береглазов, Ковальчук) – 43:52' (5x4)

Боб Хартли буквально по мельчайшим деталям разобрал игру «Автомобилиста» и главного тренера уральцев Билла Питерса. Пока в североамериканском противостоянии тренеров есть явный фаворит. «Авангард» снова доказал, что является лучшей командой КХЛ по игре в большинстве. Кроме того, сработала ставка на Игоря Бобкова качестве первого номера среди вратарей. Нападение гостей выглядело беззубо, с такой игрой никаких шансов у команды из Екатеринбурга не будет.

«Салават Юлаев» – «Трактор» – 1:3

Счёт в серии: 0-1

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
03 марта 2021, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов – 04:06' (5x5)   1:1 Картаев (Лисовец, Науменков) – 05:04' (5x5)   1:2 Основин (Ильин) – 29:07' (5x5)   1:3 Основин (Гика) – 43:49' (5x5)

Не зря многие эксперты говорили, что «Трактор» — самый серьёзный соперник для команд из топ-4. Так оно и получилось. Уже в первой игре «Салават Юлаев» прочувствовал на себе, что значит системный хоккей Анвара Гатиятулина. И дело даже не в курьёзной шайбе Основина и слабой игре финского голкипера Юхи Метсолы, который просто обязан играть сильнее. Сложилось впечатление, что юлаевцы просто не понимали, как играть с таким «Трактором» и что ему противопоставить. Не получился матч и у финской тройки уфимцев, которая делает для команды результат. Выводы ко второму матчу наверняка будут сделаны.

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«Ак Барс» – «Торпедо» – 2:1 (ОТ)

Счёт в серии: 1-0

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
03 марта 2021, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Галимов (Мёрфи, Лукоянов) – 04:22' (5x5)   1:1 Уайдман (Терри, Жафяров) – 50:12' (5x4)   2:1 Мёрфи (Да Коста) – 71:56' (5x4)

Изначально думалось, что у «Ак Барса» не возникнет никаких проблем в серии с «Торпедо». Команда Дмитрия Квартальнова провела регулярный чемпионат на одном дыхании, да и мастеров в составе «барсов» гораздо больше. Но «Торпедо» и Дэвид Немировски в очередной раз показали, что списывать со счетов их рано. Ответить на быстрый гол Артёма Галимова гости смогли в третьем периоде, когда атакующий защитник Уайдман реализовал большинство. В основное время выявить сильнейшего не получилось, а в овертайме всё решил гол защитника Тревора Мёрфи. Непростая, но важная победа казанцев.

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