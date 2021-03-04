Смешное удаление в Казани не сломало игру, «Спартак» удивил терпением. Что творится в КХЛ

После первых игровых дней плей-офф КХЛ настало время поделиться новой порцией наблюдений и выводов. Поговорим о старте каждой серии на Западе и Востоке.

«Спартак» удивил терпением, но дальше команде Знарка будет гораздо сложнее

Красно-белые приятно поразили в первой встрече с ЦСКА. Оказывается, команда Олега Знарка прекрасно умеет терпеть и отбиваться от наседающего соперника! В регулярке-то мы видели разнузданный и неуправляемый «Спартак», и казалось, что единственный его шанс в том, чтобы втянуть «армейцев» в бессистемную игру-балаган, расстроить (хотя бы на один матч) тот порядок, что выпестовал в своём клубе Игорь Никитин. Но вчера ЦСКА вёл игру, а «Спартак» — не рассыпался. Для меня это откровение, и будет здорово, если красно-белые смогут держать эту планку и дальше.

Конечно, «Спартак» мог победить. Когда в матче плей-офф долго держится 0:0, то равные шансы есть у обоих соперников, вне зависимости от их исходного статуса. У красно-белых были моменты, было неплохое большинство, но забить не получилось. Не хватило инстинкта убийцы (две минуты реализации лишнего под занавес основного времени прошли вхолостую), не хватило последнего броска. Вероятно, не хватило Лукаша Радила, получившего «5+20» на старте второго периода. Кстати, к арбитрам есть вопросы по этому эпизоду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Пункт 2 правила 143 Руководства по судейству гласит: «На хоккеиста, который случайно наносит ущерб сопернику высоко поднятой клюшкой, будет наложен двойной малый штраф». Кажется, это как раз случай Радила. Но чеха выгнали до конца игры, а эту санкцию предусматривает пункт 3 того же правила: «На хоккеиста, который безответственно подвергает опасности соперника в связи с игрой высоко поднятой клюшкой, будет наложен Большой плюс автоматически Дисциплинарный до конца матча штраф». Была ли со стороны Радила безответственность? И как, кстати, вообще определять её степень? В очередной раз убеждаюсь, что в своде правил КХЛ слишком много отдано на откуп субъективного восприятия ситуации судьями.



Ладно, глупо говорить, что «Спартак» не выиграл из-за этого удаления. ЦСКА победил заслуженно, дождавшись своего удачного момента. Лидеры «армейцев» — Шалунов, Мамин и Окулов — планомерно шли к нему почти весь матч и всё-таки дожали красно-белых. Характер первой игры серии как бы намекает, что и дальше в ней всё будет упорно, вязко и на тоненького. Но это если «Спартак» выдержит подобный накал и будет так же невозмутим в обороне, в чём я сильно сомневаюсь. А вот ЦСКА дальше будет попроще. Сложный первый шаг в новом турнире они сделали, теперь наверняка покатят веселее.

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У СКА не должно быть проблем

Минское «Динамо» неплохо повоевало в первом матче в Санкт-Петербурге, но не нужно никаких иллюзий. СКА хватило включиться по-настоящему на небольшой отрезок во втором периоде, чтобы забить несколько шайб и обеспечить себе победу. Как только «армейцы» добавили в скоростях и напоре, так сразу у «зубров» пошли ошибки, за которые тут же последовало наказание. Здорово, что «Динамо» намерено сражаться, но нужно понимать, что СКА провёл первый матч в энергосберегающем режиме, и в других встречах петербуржцы, обладающие огромными ресурсами, при необходимости сыграют более собранно. Удивлюсь, если у красно-синих даже в гостевых матчах что-то пойдёт не по плану.

После первой игры в Санкт-Петербурге были какие-то разговоры о судействе, Крэйг Вудкрофт на пресс-конференции намекнул на эту тему. Но Минск проиграл точно не из-за арбитров. Впрочем, надо признать, что фактор «домашнего судейства», который до сих пор работает во многих городах КХЛ (вы их все прекрасно знаете) — это отвратительный пережиток прошлого, и от него необходимо избавляться как можно скорее.

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«Северсталь» — красавцы, но сказалась очевидная проблема

Череповчане с минимальным счётом проиграли в гостях «Динамо», при этом единственный гол пропустили не в результате какой-то системной ошибки, а из-за потрясающих действий одного хоккеиста — Дмитрий Яшкин просто взял и решил момент в пользу своей команды. Хотя с Макара Хабарова, конечно, нужно спросить за этот эпизод.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но по игре «Северсталь» не уступила «Динамо». Более того, череповчане порой возили хозяев площадки по их зоне, подопечные Андрея Разина больше владели шайбой, часто выигрывали конёк, а в третьем периоде, когда надо было отыгрываться, «Северсталь» в два раза перебросала бело-голубых. То есть, череповчане делали всё правильно, всё для победы, но сказалась проблема, которую я обрисовал ещё в превью к западному плей-офф — у череповчан нет в составе тех ребят, которые умеют на стабильной основе «нажимать на курок», преобразовывать преимущество в голы. Это тот случай, когда у ровного, сбалансированного состава есть минусы.

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В «Динамо» же нашёлся Яшкин, способный превращать в голы даже полумоменты — лучший снайпер регулярки просто сделал разницу в этом матче. Дальше бело-голубым будет легче, так как начало положено, однако и «Северсталь» не сдастся. В продолжение упорной борьбы в этой паре мне верится больше, чем в остальных, где «аутсайдер» смог дать бой в стартовой встрече.

«Локомотив» выиграл в стиле плей-офф, «Йокерит» показал зубы

«Локомотив» в стартовой встрече серии с «Йокеритом» одержал победу с минимальным счётом, и очевидно, что в этой игре «железнодорожники» выступили не совсем так, как планировали. Победили ярославцы за счёт терпения, обороны и надёжных действий вратаря, а не благодаря системному хоккею Андрея Скабелки, которым «Локомотив» радовал болельщиков большую часть регулярки. Но — это плей-офф, и здесь нужно уметь добиваться успеха разными способами.



На самом деле, «Йокерит» провёл очень сильную встречу. «Шуты» не проигрывали хозяевам ни в одном из важных компонентов и не позволяли опасным ярославским форвардам находить реальные моменты для взятия ворот. Впрочем, и сами финны забить не смогли, а в начале третьего периода не доработали на пятачке. Одна ошибка — и вынимайте решающий гол. Это и есть плей-офф!

«Торпедо» в Казани сгубило удаление. Но не то, которое придумали судьи

«Торпедо» здорово выглядело в столице Татарстана против одного из фаворитов Кубка Гагарина. Опасения, что нижегородцы, выполнив задачу на сезон, бросят играть всерьёз (они возникли после концовки регулярки) не подтвердились, и «Ак Барсу» вчера пришлось тяжело. Ещё неизвестно, как бы всё повернулось, если бы не очередной шедевр от Артёма Галимова в дебюте встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» лиги.

Но этот гол «автозаводцев» не смутил, они смогли добавить по ходу встречи, сравняли счёт в третьем периоде и реально могли выигрывать матч. Да хотя бы в том же овертайме, где «Ак Барс» дважды выручил каркас ворот. Сгубило же «Торпедо» глупейшее удаление ведущего защитника Криса Уайдмана, который в овертайме в средней зоне зачем-то схватил шайбу крагой и просто понёс её.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Казанцы это удаление реализовали, а на выходящего из штрафного бокса Уайдмана было больно смотреть. Но винить ему, кроме себя, просто некого. Посмотрим, как будет развиваться дальше эта серия. Может, всё тут и не так однозначно, как мне казалось изначально.



А отдельного упоминания из первой игры заслуживает, конечно же, матч-штраф Михаила Орлова. К счастью, это смешное удаление никак не повлияло на исход матча, но сколько можно-то? Когда уже КХЛ обяжет (или хотя бы разрешит) арбитрам просматривать подобные моменты на повторе? Судьи ведь, если прозевали эпизод, ведутся на реакцию хоккеистов, и многие игроки этим пользуются в своих целях. Если бы вчера Виктор Бирин и Павел Овчинников посмотрели видео «столкновения» Орлова и Глухова, то они бы рассмеялись над своим первоначальным вердиктом.

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«Авангард» укатал «Автомобилист», но уральцам есть за что зацепиться

«Авангард» обыграл своего соперника в первой встрече в типичной манере: мощное начало, отличное большинство, убойное меньшинство, плюс ещё и вратарь Бобков провёл прекрасный матч, избавив омичей от каких-то дополнительных нервов. «Авангард» системно укатал «Автомобилист», и это было достаточно предсказуемо.



Думаю, что сегодня характер игры изменится не сильно, а вот в Екатеринбурге мы увидим другой хоккей. Но «Автомобилисту» есть что взять с собой и из первого поединка. Уральцы уступили омичам вчистую только в третьем периоде (очевидно, сказалась разница в физической подготовке), а вот на протяжении остального времени я увидел отдалённые очертания того «Автомобилиста», который осенью шёл в лидерах КХЛ. Классный контроль шайбы, длинные позиционные атаки, умные комбинации с выводом на бросок. Проблема в том, что у екатеринбуржцев почему-то не нашлось людей, способных грамотно завершить моменты, и в результате «Автомобилист» остался совсем без голов. Но по движению и объёму катанию уральцы «Авангард» на этих отрезках переигрывали, и за это подопечным Билла Питерса можно зацепиться.



Впрочем, если и дальше будет хромать реализация (или Бобков не перестанет тащить), то «Автомобилисту» лучше отказаться от такой тактики. Измором «Авангард» не взять — «ястребы» в нынешнем сезоне привыкли к тому, что соперники значительно превосходят их по времени в атаке, и отлично себя чувствуют в позиционной обороне.



А вот нарваться на контратаки — гораздо проще. «Автомобилист» идёт в чужую зону большими силами, забывая о тыле, а с возвращением «домой» у уральцев беда. У «Авангарда» же контратаки разжимаются, как пружины, и разрывами в построениях соперника «ястребы» пользуются на раз. Возможно, «Автомобилисту» логичнее будет сыграть от обороны (благодаря такому хоккею уральцы в декабре выползли из тяжелейшего кризиса) и посмотреть, как на это отреагирует «Авангард».

«Металлург» и «Барыс» ещё не начали плей-офф

Весёлый матч в Магнитогорске с одиннадцатью заброшенными шайбами — это показатель того, что настоящий плей-офф для «Магнитки» и «Барыса» ещё не наступил. Если бы не ошибки Василия Кошечкина на старте матча, то «Металлург», вероятно, сыграл бы так, как планировал Илья Воробьёв. Но команда завершила период 1:3 и пришлось играть в открытый хоккей.

«Как вам такой плей-офф?» Эффектный силовой на Мозякине открыл матч-концерт в КХЛ! «Магнитка» и «Барыс» забили 11 голов на двоих, уральцы повели в серии четвертьфинала Востока.

«Магнитка» показала, что она готова к такому развитию событий, но вообще бесшабашная игра — это шанс в серии для «Барыса». «Металлургу» же сподручнее навязать сопернику вязкий, плотный хоккей, чтобы нивелировать угрозу от скоростной, но быстро устающей команды Юрия Михайлиса. Ну а в атаке у «Магнитки» при любом стиле будут возникать моменты, и исполнители, способные их решить, у «Металлурга» тоже найдутся.



Что касается «Барыса», то у казахстанцев видны всё те же проблемы, что были и в регулярке. Команда теряется под организованным давлением и «встаёт» в третьих периодах. В домашних матчах при поддержке трибун «Барысу» будет проще бороться с недостатками системы и физиологией, но в гостях, боюсь, у подопечных Михайлиса шансов мало.

Серия «Салават» — «Трактор» — украшение первого раунда

Про первый матч в Уфе между «Салаватом» и «Трактором» я уже писал, но повторюсь: ничего другого в плане хоккея от этой серии ждать не стоит. «Юлаевцы» будут давить и владеть перманентным преимуществом, челябинцы — терпеть, вязать по рукам и ногам и опираться на контратаки. И даже на площадке «Трактора» ситуация вряд ли сильно изменится.

У «Салавата» уже проблемы в плей-офф КХЛ. Главная звезда нервничает, Метсола не тащит Хартикайнен и другие уфимские лидеры безуспешно бились в стену челябинской обороны. А победный гол игрок «Трактора» забил спиной!

Самое замечательное для нейтральных болельщиков этой серии, что при таком хоккее стоит ждать самых разных результатов. Получится у «Салавата» прорвать-таки оборону или вратарь «Трактора» перестанет выручать — будет праздник на уфимской улице. Сыграют челябинцы, как в первом матче — радость придёт на Южный Урал.



Думаю, что эти сценарии будут чередоваться и в итоге мы увидим длинную серию, которая украсит первый раунд плей-офф КХЛ.