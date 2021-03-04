«Я поймал молнию в пивную бутылку». Рекордный хет-трик в НХЛ за 21 секунду

Сезон НХЛ-1951/1952 близился к завершению. «Чикаго» снова занял последнее место в лиге и шестой год подряд не попал в плей-офф, так что гордиться было особо нечем. Оставалось сыграть один ничего не значащий матч с «Рейнджерс», ещё одними неудачниками сезона.



В «Мэдисон Сквер Гарден» не ожидали большого наплыва зрителей (а кому захочется смотреть на игроков, у которых нет никаких причин биться, и которые уже мечтают об отпуске?) и перекрыли верхние ярусы арены, пуская болельщиков только в нижнюю чашу. Кто бы мог подумать, что этот матч войдёт в историю?

«Уберите его с моих глаз!». Как нетрезвый вратарь стал легендой «Чикаго» Альфи Мура нашли в кабаке, привезли на арену, отпоили кофе и сунули под холодный душ. А затем он выиграл матч финала Кубка Стэнли-1938.

За пару дней до этого «Чикаго» гостил в Торонто. Накануне встречи с «Мэйпл Лифс» капитан «ястребов» Билл Мосиенко навестил старого друга. После ужина у него дома они расположились в креслах и стали перебирать хоккейные справочники.



«Мы листали книгу рекордов НХЛ, и я сказал, как было бы замечательно, если бы моё имя тоже было там, рядом с великими хоккеистами», — вспоминал Мосиенко. Он, конечно, не мог и предположить, что его желание чудесным образом сбудется, да ещё и всего через пару дней.



На следующий день нападающий дважды огорчил «Торонто», и после победы «Чикаго» тут же сели на поезд в Нью-Йорк. Состав «Рейнджерс» был выкошен травмами – ведущий защитник играл с трещиной в ноге, основной вратарь и его сменщик тоже свалились с травмами, поэтому на последние три матча сезона из фарм-клуба вызвали никому не известного молодого голкипера Лорна Андерсона. Надо думать, это обстоятельство сильно помогло Мосиенко в третьем периоде.



«Чикаго» забил уже на первой минуте, но дальше солировали «рейнджеры», доведя счёт до разгромных 6:2 в начале третьего периода. Можно было предположить, что немотивированный «Чикаго» доиграет встречу на одной ноге без особого сопротивления, но Мосиенко очень хотел добраться до отметки в 30 голов за сезон, чего не делал уже девять лет, и на 47-й минуте за одну смену перевернул ход игры.



«Я всё помню, как будто это было вчера. Внезапно Гус Боднар сделал мне передачу в центр, я объехал защитника Хая Буллера и оказался перед воротами», — вспоминал Мосиенко. Шайба залетела в правый угол на отметке 46.09.



«Это был мой 29 гол в сезоне, так что я забрал шайбу в качестве сувенира, после чего наше звено встало на вбрасывание в центре площадки. Боднар его выиграл и отдал мне пас точно в крюк, когда я доехал до синей линии. Точно так же, как в первом голе, я снова прошмыгнул мимо Буллера и выкатился на Андерсона. Это был выход один на один, и я решил, что раз в первый раз получил забить ему в правый угол, надо попробовать снова. Думаю, Андерсон был не готов к быстрому броску, и я снова пробил его на отметке 46.20».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дубль за 11 секунд, это уже интересно! Скучающие зрители оживились и сосредоточились на событиях, которые разворачивались на площадке. А там на вбрасывание снова вышло звено Боднара с Мосиенко на правом фланге и Джорджом Джи на левом.



«На следующем вбрасывании Боднар переправил шайбу Джорджи, я набрал скорость по правому флангу и получил идеальную передачу. Каким-то образом я снова умудрился проскользнуть мимо Буллера», — вспоминал герой матча. На сей раз он сменил тактику, раскачал вратаря и послал шайбу не низом, а верхом».

«Это бывает раз в 100 лет». Невероятный гол в НХЛ со вбрасывания за доли секунды до конца Идеальный розыгрыш «Лос-Анджелеса» из 2017 года. Такое вряд ли можно повторить.

Сам того не осознавая, Моисенко установил рекорд НХЛ. К нему тут же подкатился кто-то из партнёров и сказал: «Забери-ка и эту шайбу тоже. Кажется, ты установил рекорд!».



Мосиенко мог бы установить ещё одно достижение, оформив покер за 66 секунд – он снова оказался один перед воротами, снова раскачал Андерсона, но не попал в пустой угол. «Эй, Моси, в чём дело? Началась голевая засуха?» — подколол его тренер «Чикаго» Эбби Гудфеллой, когда нападающий вернулся на скамейку.

Ладно, хет-трик тоже неплохо, тем более – исторический. А начатый Мосиенко камбэк завершил Сид Финни, чей дубль принёс «Чикаго» победу на последней минуте.



Когда нападающего спросили, как ему удалось так быстро забить три гола, он ответил: «Я был так изумлён, что плохо понимал, что происходит. Можно сказать, я поймал молнию в пивную бутылку».



В раздевалке довольный Мосиенко позировал фотографу, держа в руке три шайбы. Теперь они хранятся в Зале хоккейной славы в Торонто. А его достижение в НХЛ не побито и спустя 69 лет.