Первая большая сенсация в плей-офф КХЛ! «Северсталь» разделалась с «Динамо»

Никто, конечно, не думал, что «Северстали» в плей-офф будет легко, но шестое место на Западе уводило их от «армейских» грандов и привело на московское «Динамо». Задача, безусловно, легче от этого не стала, разве что психологически. Со СКА и ЦСКА череповчане в этом году сыграли шесть раз и в четырёх встречах не забили ни одного гола. А бело-голубых разок, да обыграли.

В первом матче серии «Северсталь» дала настоящий бой самой забивающей команде лиги, держала удар, когда было тяжело, встрепенулась, наседала сама, лезла на ворота. Даже удивительно, что всё решил один-единственный гол Дмитрия Яшкина на старте второго периода. И, конечно, 27 сейвов Александра Ерёменко. В общем, игра показала, что для «Северстали» не всё потеряно, и играть с «Динамо» можно и нужно, что и хотел донести до своих игроков Андрей Разин:

«Для 80% команды сегодня был дебютный матч в плей-офф. Первая игра получилась, как говорят — первый блин комом. Особенно в первом периоде нас потряхивало. Хорошо, что его отыграли 0:0. Второй отрезок был ровным, в третьем периоде владели преимуществом. Жалко, что не забили. Результат достойный, но всё равно отрицательный. Против таких хоккеистов, как Шипачёв и Яшкин, можно сказать, отыграли достойно. Нам нужно поверить, что мы можем. Я считаю, что третий период доказал, что «Северсталь» ещё может зацепиться в этой серии».

И вот вторая игра. Воду, что называется, уже пощупали, пора нырять в эту битву с головой. И «Северсталь» нырнула! Уже без всякой дрожи в коленках череповчане выдержали натиск на старте игры, безупречно действовал в воротах Владислав Подъяпольский, а затем сама пошла в атаку и открыла счёт. Сделал это Никита Гуслистов – 18-летний нападающий, начинавший сезон в МХЛ, а зимой пробившийся в основную команду.

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Конечно, с одним голом у «Динамо» не выиграть, но хозяева предоставили сопернику два шанса подряд уйти в отрыв в большинстве. Но «Северсталь» не забила, а динамовцы реализовали лишнего с первой же попытки. Тройку Вадима Шипачёва, в которой играют сразу и лучший бомбардир, и лучший снайпер КХЛ, сдержать практически невозможно. Капитан бело-голубых из правого круга вбрасывания пробил Подъяпольского, сравняв счёт.

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Что предложит «Спартак» Знарка чемпиону? Козыри и проблемы клубов Запада в плей-офф КХЛ Кажется, по итоговому результату первый раунд станет лёгкой прогулкой для фаворитов конференции.

Не получается в большинстве, надо забивать в равных составах, чем «Северсталь» и занялась. Александр Петунин создавал хаос на пятачке перед Ерёменко, влетел в ворота сам, встал, отряхнулся и с того же пятачка, никем не прикрытый, подправил шайбу в сетку.

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И тут же, пока соперник не опомнился, ещё один гол. И снова «Северсталь» выигрывает у «Динамо» пятачок, а Шон Лалонд мощным броском прошивает Ерёменко, который не имел никаких шансов разглядеть шайбу. Владимир Крикунов только в замешательстве пожимал плечами – как же так?

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Конечно, это был ещё не конец. Во-первых, под занавес второго периода Кагарлицкий в быстрой атаке в большинстве сократил отставание, а во-вторых, когда в начале третьего «Северсталь» подловила «Динамо» на ошибке при выводе шайбы и забила четвёртую, хозяева взвинтили темп и атаковали без передышек. Да вот только шайба никак не хотела идти в ворота.

А «Северсталь» продолжала наказывать за ошибки – за семь минут до конца Чайковски и Линдберг не разобрались с шайбой у своих ворот и в совершенно безобидной ситуации подарили снаряд Владиславу Кодоле, который молниеносно пробил Ерёменко. Вратарь «Динамо» со злости сломал клюшку и уступил место Бочарову.

Есть первая большая сенсация в плей-офф КХЛ! «Северсталь» разделалась с грозным «Динамо» и добыла свою первую победу в плей-офф за восемь лет, когда за «сталеваров» ещё играл Шипачёв. Это уже зажигательная серия – «Северсталь» бьётся, не смотря на авторитеты и статусы, и бьётся так, что любо-дорого посмотреть. В Череповце, надеемся, будет такой же огонь.