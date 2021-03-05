Шестёркин получил тяжёлую травму и надолго выбыл? Его под руки увели со льда

В отсутствие Артемия Панарина, который пропустил пятый матч кряду, «Нью-Йорк Рейнджерс» продолжает играть нестабильно. В предыдущих четырёх встречах команда чередовала победы и поражения, и хотя дела в атаке постепенно приходили в норму, уверенности в том, что «синерубашечников» снова не «заклинит», не было никакой.

Выездной матч против «Нью-Джерси» стал для нападающих «рейнджеров» вполне хлебным, но крупная победа далась ньюйоркцам дорогой ценой. Травму получил основной голкипер команды Игорь Шестёркин, который может выбыть на долгий срок.

Этот злочастный эпизод произошёл за шесть минут до конца основного времени, когда «рейнджеры» выигрывали со счётом 4:1. Форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт и защитник Дэймон Сиверсон организовали контратаку два в один, последовал бросок в касание, и Шестёркин, отбив шайбу, упал на лёд. Очевидно, что россиянин сразу же почувствовал резкую боль, и судя по внешним признакам, у Игоря случилась классическая вратарская травма паха. К Шестёркину выбежал доктор, но даже спустя пару минут голкипер с огромным трудом поднялся, и его под руки увели со льда одноклубники.

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«Это травма нижней части тела. Пока подробностей не знаю, они будут позже», — сухо сказал главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн на пресс-конференции. «Было больно на это смотреть. Особенно если учесть, как он играл в последнее время. Остаётся только надеяться, что он выбыл не на долгий срок, что он не получил тяжёлую травму», — сказал нападающий Крис Крайдер, который в этом матче оформил хет-трик.



«Это выглядело очень тревожно», — добавил автор Lohud Винс Меркольяно. Шестёркина заменил Александр Георгиев, отбивший все три броска, сделанные по его воротам, но вполне вероятно, что в ближайших матчах Георгиев станет безальтернативным первым номером команды.





1. Андрей Василевский — 94,2 % отражённых бросков,

2. Семён Варламов — 92,7%,

3. Лучшие российские вратари в НХЛ в сезоне-2020/2021:1. Андрей Василевский — 94,2 % отражённых бросков,2. Семён Варламов — 92,7%,3. Игорь Шестёркин — 92,1%.

Без преувеличения, Шестёркин был одним из лучших хоккеистов «Рейнджерс» даже в этом матче, поскольку «синерубашечники» провели очень плохой первый период, позволив «дьяволам» забрать игровую инициативу. По меткому выражению обозревателя New York Post Молли Уокер, большая часть «рейнджеров» просто не вышла на первый период — настолько он был невыразителен.

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К счастью для 1 800 зрителей присутствовавших на трибунах «Мэдисона», команда исправилась после перерыва. Крайдер оформил «трюк со шляпой» и набрал 10 очков в семи последних матчах, Павел Бучневич набрал 2 очка, и в четырёх последних встречах пополнил баланс на 5 баллов.

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«Это не совпадение, что голы Крайдера и Бучневича пришли в тот момент, когда «Рейнджерс» очень нуждались в ком-то, кто заменил бы Панарина. Ведь Каапо Какко и Джейкоб Труба тоже не играют. Крайдер постоянно подчёркивает, насколько важно быстро перемещать шайбу и присутствовать на чужом пятачке, многие из его шайб были итогом именно такой игры», — отметил Меркольяно.



Не остался в стороне и звёздный новобранец Алекси Лафренье, который также смог забить и увеличил свою результативную серию до 6 матчей (6 очков).



Сам Крайдер взял под защиту Мику Зибанджада, которого нещадно критикуют заокеанские журналисты за слабую игру.



«Без обид, ребят, но мне уже надоело слушать подобные речи про Мику. Он выкладывается на полную катушку в интересах команды. Он создаёт свободное пространство для партнёров, проводит потрясающую работу в каждом меньшинстве и помогает нам выигрывать хоккейные матчи», — сказал Крайдер.