Уилсон отомстил за Овечкина! Подрался дважды, а одного соперника отправил в больницу

В хоккей в этот вечер у «Вашингтона» сыграть не получилось.

После того, как Александр Овечкин счастливо избежал дисквалификации за удар клюшкой в пах форварда «Бостон Брюинз» Трента Фредерика, за океаном многие удивились мягкости наказания для россиянина. Штраф в размере $ 5 тыс оказался намного меньше, чем стоит один игровой день капитана «столичных», и, по признанию обозревателя TSN Пьера Макгуайра, если бы подобным поступком отметился не Овечкин, реакция дисциплинарного комитета НХЛ была бы куда более жёсткой.



Овечкин не сдержался и засадил сопернику клюшкой в пах. Его ждёт наказание? После этого он стал первой звездой матча.

Так или иначе, но Овечкин не был отстранён от повторной игры с «мишками», а реакция «Вашингтона» на поведение Фредерика представляла особый интерес. Игрок «Брюинз» пытался подраться с Александром, но тот отказался скидывать краги, чем заслужил пристальное внимание со стороны главного силовика «Кэпиталз» Тома Уилсона.

Собственно, активность Уилсона в этой игре против «Бостона» и стала главными событиями для болельщиков «Вашингтона», поскольку во всём остальном «столичные» выглядели крайне невыразительно. Более того, ненавистный Трент Фредерик забил гол в ворота Витека Ванечека, и эта шайба оказалась для «Брюинз победной. Забил и «любимый» всеми Брэд Маршан, открывший счёт после не самой лучшей игры Овечкина и Кузнецова в своей зоне.

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Зато боевая активность Уилсона в этот день была на высоте. В первом периоде форвард «Вашингтона» с большим успехом вывел из строя защитника «мишек» Брэндона Карло, который был отправлен на «скорой помощи» в больницу после силового приёма Уилсона. Этот «хит» очень сильно напоминал преднамеренный удар в голову, но большого штрафа не получил.



«Это был настоящий чипшот, удар в голову со слепой стороны», — так охарактеризовал момент Брэд Маршан в перерыве между первым и вторым периодом.

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В 2018 году Уилсон получил 20 матчей дисквалификации за удар в голову, и очередное наказание такого рода могло сильно осложнить дальнейшую карьеру Тома в НХЛ, но форварда «Вашингтона», что называется, пронесло.



«Лично я видел просто силовой приём. Ноги нашего игрока оставались на льду, прыжка не было. Это выглядело просто как сильный силовой в углу площадки. Я не могу сказать, что уверен в этом полностью, но для меня это выглядело именно так», — сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

Поскольку судьи любезно оставили Уилсона в игре, он продолжил терроризировать игроков «Бостона», которые больше занимались тем, что забивали голы в ворота Ванечека и сменившего его Ильи Самсонова. Позже Уилсон подрался с Джаредом Тинорди: два больших парня активно махали кулаками, сбили с друг друга шлемы, но хорошего попадания так никто и не нанёс.

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Вторым партнёром для «танца» Уилсон логично выбрал Трента Фредерика, которому попытался объяснить, как нужно обращаться с лучшим снайпером современности Овечкиным. Здесь всё произошло достаточно быстро, и Том провёл несколько неплохих атак, прежде, чем оказался в партере. «Бой был односторонним, выиграл Уилсон», — отметил автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд, но с этим утверждением вполне можно спорить.

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Что же до самой игры, то у «Вашингтона» почти ничего не получилось. Поздний гол Якуба Враны позволил только лишить «сухаря» вратаря «Бостона» Ярослава Галака, да чуть добавил радости Никласу Бекстрёму, который оформил 700-й результативный пас в карьере. «Надеюсь, в следующем матче мы сможем победить, чтобы я смог подумать об этой отметке подольше», — сказал расстроенный швед.