В Америке крутят мастерский трюк Капризова! Обманул соперника изящным пасом из-за ворот

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов продолжает свой поход за призом лучшему новичку. В очередном матче регулярного чемпионата российский форвард «дикарей» оформил ассистентский дубль и упрочил своё лидерство в гонке за «Колдер Трофи», однако столь успешное выступление Капризова вызвало некоторые вопросы среди известных североамериканских обозревателей.

Так, знаменитый Пьер Лебрюн задался вопросом о том, справедливо ли считать Капризова новичком. «Я обожаю смотреть на игру Капризова. Он особенный. Рад за поклонников «Уайлд». Но когда дело доходит до «Колдера», не нужно ли нам пересмотреть критерии? Полдесятилетия он отыграл в КХЛ. Он опытный 23-летний парень. Он действительно новичок? Согласно текущим критериям – так и есть», — написал Лебрюн в своём «твиттере».



Так или иначе, но очередная пара голевых передач принесла Кириллу увеличение отрыва в споре самых результативных новобранцев. Теперь он на 4 балла опережает Джоша Норриса из «Оттавы», который, к слову, сыграл на 5 матчей больше.

Главный момент с участием Капризова в матче против «Аризоны» произошёл в середине первого периода, когда «Миннесота» уже вела с перевесом в две шайбы. Россиянин восхитил всех своим мастерским трюком, выдав потрясающий пас из-за ворот: Кирилл обманул соперника, уехав за спину вратарю, но не стал протаскивать шайбу самостоятельно, а отдал изящную «слепю» передачу на Ника Бьюгстада. Тот просто не имел права промахнуться и испортить такой красивый момент, который тут же стали крутить по телевидению.

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«Капризов настолько хорош! Что даже болельщик, который был на игре, написал мне, что один Кирилл стоит того, чтобы заплатить за билет», — отметил обозреватель The Athletic Майкл Руссо. «Передача Капризова получилась просто дикой!», — отреагировала на игру Кирилла канадская телекомпания Sportsnet в своём официальном «твиттере».



Ещё один голевой пас Капризов оформил раньше, когда ассистировал Матсу Цуккарелло, но в том эпизоде обошлось без шедевров. «Честно говоря, когда я увидел Кирилла на первой тренировке, то сразу понял, что это особенный хоккеист. Я не видел матчей с его участием раньше, поэтому понятия не имел, как всё пройдёт. Понятно, что он очень техничен и талантлив, но для такого таланта он ещё и работоспособен. Он способен «копать» в углах, сражаться за шайбу. Кирилл — спокойный и уравновешенный молодой парень, и я уверен, что у него будет отличная карьера. Он нам поможет», — похвалил россиянина Ник Бьюгстад.

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Помимо Капризова у «Миннесоты» в этом матче был ещё один герой — это нападающий Джордан Гринвей, забивший четвёртый гол своей команды. Эту шайбу он забросил после выхода один на один, и сделал это не своей клюшкой. В эпизоде, который предшествовал контратаке, Гринвею досталась клюшка своего защитника Иэна Коула, и гол, забитый орудием труда партнёра, вызвал массу шуток в раздевалке.

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Так, Коул требовал записать на его счёт как минимум голевой пас, раз его клюшка поучаствовала в результативной комбинации, а сам Гринвей отметил неудобства игры чужим инструментом. «Она намного тяжелее и длиннее моей. Шайбу вообще не чувствовал! Как он ей играет?», — с улыбкой сказал Гринвей после матча.