Драки и провокации — ответ финнов «Локомотиву», «Динамо» надо будить. Что происходит в КХЛ

После вторых матчей в сериях плей-офф КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов.

ЦСКА отнёсся к «Спартаку» серьёзно. В этом главная проблема красно-белых

Первый период второй встречи между ЦСКА и «Спартаком» стал, в какой-то степени, продолжением стартовой игры. Красно-белые старались создавать опасность у ворот Ларса Юханссона и при этом здорово и самоотверженно терпели в обороне. Но второй отрезок расставил всё по своим местам: пропущенный от «Спартака» гол в ЦСКА восприняли как личное оскорбление, «армейцы» тут же увеличили скорости, усилили давление на соперника, и в оставшееся время матча на льду, по сути, осталась одна команда.

Никитин: гол «Спартака» разбудил самолюбие у игроков ЦСКА

У «Спартака» крайне слабая реализация созданных моментов, но главная проблема не в этом. Просто «армейцы» почти в каждом единоборстве оказываются на шаг впереди соперника: защитники успевают блокировать броски, а форварды — сделать точную передачу или найти чистый лёд для атаки. Подопечные Знарка показывают классный настрой, они пытаются «воевать» с гораздо более системным и мастеровитым оппонентом, но только лишь при помощи эмоций и самоотдачи нельзя компенсировать колоссальную разницу в классе. У «Спартака» могли быть шансы, если бы ЦСКА отнёсся к сопернику несерьёзно (как «Динамо» к «Северстали» или СКА к Минску), но у строгого и жёсткого Игоря Никитина такое просто невозможно.

Красно-белые, конечно, будут бороться и дальше, но ЦСКА просто гораздо сильнее, и в самое ближайшее время это будет доказано ещё два раза.

СКА играет с «Динамо» в кошки-мышки. В Минске за такое могут и наказать

Для минского «Динамо» плей-офф пока становится прямым продолжением регулярного чемпионата — ничего нового Крэйг Вудкрофт на кубковые поединки не заготовил. У «зубров» всё та же дырявая оборона и всё та же весёлая атака, способная забить шесть голов в Санкт-Петербурге за два матча.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Впрочем, и СКА пока не спешит погружаться в атмосферу матчей на вылет. В первой игре с минчанами «армейцы» подпустили к себе соперника на расстояние одного гола, а во второй и вовсе позволили ему отыграться с 0:3. Такое ощущение, что петербуржцы играют с «Динамо» в кошки-мышки, понимая, что в любой момент могут добавить и прихлопнуть соперника. Пока эта расхлябанность проходит для СКА безнаказанно, но в гостевых поединках Минск может и наказать разок за самоуверенность.

Брагин — о 6:4 с «Динамо» Мн: СКА не имеет права так играть и пропускать гол в большинстве

Впрочем, уверен, что в столице Беларуси СКА сыграет гораздо строже. Валерию Брагину вряд ли понравились две домашние игры, он закрутит гайки игровой дисциплины, да и сами «армейские» хоккеисты прекрасно понимают, что по собственной глупости затягивать серию им никак нельзя, ведь уже во втором раунде СКА ждёт реальная война, и перед ней лучше хорошенько отдохнуть.

«Северсталь» не испугается. Если в «Динамо» это не поймут, то серия закончится сенсацией

«Северсталь» — главный возмутитель спокойствия на Западе. Но то, что именно череповчане реально повоюют с топ-клубом конференции, угадывалось заранее. Про авторский стиль Андрея Разина и отсутствие «психологии неудачников» у его команды я не раз писал ещё до начала кубковых матчей.

Во второй игре «Северсталь» играла почти точно так же, как и в стартовом поединке. Разве что череповчане были чуть поспокойнее, но главное отличие в том, что шайбы стали заходить в ворота Александра Ерёменко. Проблема отсутствия сильных лидеров у «Северстали» остаётся, но она не будет сказываться в каждой игре.

Первая большая сенсация в плей-офф КХЛ! «Северсталь» разделалась с «Динамо» Ерёменко пропустил пять и от злости сломал клюшку.

Череповец именно переиграл бело-голубых, и «Динамо» пора забыть про успешный финиш регулярки и, наконец, переключиться в режим плей-офф. Если подопечные Крикунова так и не смогут отнестись серьёзно к «Северстали», то мы увидим сенсацию в первом раунде, потому что череповчане точно не испугаются своей прыти, не остановятся. Не тот характер у команды.

Кстати, у «Динамо», помимо слабой игровой дисциплины и непонятной расслабленности в обороне, опять всплыла старая проблема. В конце гладкого чемпионата я рассуждал о найденном Крикуновым балансе в составе, но предупреждал, что в плей-офф ещё обязательно проявится колоссальная зависимость команды от первой тройки. Правда, я не ожидал, что это произойдёт так рано. Сейчас мы видим, что у «Динамо» забивают и Яшкин, и Шипачёв, и Кагарлицкий, но две шайбы лидеров бело-голубых из трёх заброшены в большинстве, а в равных составах у них ничего не получается. Ну кроме выигранной Яшкиным борьбы на пятачке в эпизоде с голом в первом матче. Вот тут-то забуксовавшим хедлайнерам и нужна поддержка, но её нет. Где Линдберг, Пяаярви, Тарасов, Брюквин? Где игроки нижних звеньев, раззабивавшиеся в конце регулярки?

Однако «Динамо» — это та команда, где все процессы сильно взаимосвязаны. После московских игр кажется, что у бело-голубых ворох проблем, но стоит только решить одну, как и остальные забудутся. Если Крикунов разбудит бело-голубых в психологическом плане, то, в первую очередь, «зажгутся» лидеры. Если заиграют лидеры, то рано или поздно подтянутся и другие хоккеисты, которые в эмоциональном плане максимально зависят от Шипачёва и Ко. По крайней мере, по такой схеме «динамовский» организм работал в регулярке.

Крикунов: сказал игрокам «Динамо», чтобы головой об стену постучали

При этом «Северсталь», разумеется, продолжит гнуть свою линию, не обращая внимания на то, в каком состоянии в Череповец приедет их соперник. Не берусь предсказывать, чем кончится эта часть серии, но почти убеждён, что игры в Вологодской области будут безумно интересными.

Грубость и провокации — пока весь ответ «Йокерита» на игру «Локомотива»

После первой игры в Ярославле, которая закончилась победой «Локомотива», но прошла с преимуществом «Йокерита», Андрей Скабелка и его команда точно сделали выводы. И смели финнов во второй встрече. У «железнодорожников» осталась цементная оборона и надёжнейшая игра Паскуале, но к этому ещё и добавился жёсткий прессинг и агрессия в атаке, что ожидаемо повергло «Йокерит» в уныние. Заводилами выступили Андре Петерссон, Владимир Ткачёв и Егор Коршков — первые двое оформили по дублю, а всего на троих это звено набрало 9 очков.

Игра запомнилась не только феерией ярославцев в атаке, но и грубостью хоккеистов «Йокерита», вызванной, очевидно, бессилием. Ещё в конце первого периода, когда счёт был только 1:0, миниатюрного Петерссона провоцировали Томми Кивистё и Никлас Йенсен, во втором отрезке Ииро Пакаринен сошёлся в клинче с Денисом Баранцевым (хотя в этом случае была банальная стычка на пятачке), ну а в третьем, когда исход матча уже был ясен, финны развязали две настоящие драки: Виктор Лёв вызвал на бой Артура Каюмова, а Марко Анттила полез с кулаками на Никиту Черепанова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Такие действия, конечно, не красят «Йокерит», но, с другой стороны, ничего слишком страшного в них нет. Равно как и в некрасивом жесте Николая Коваленко, который был лишь реакцией на поведение финнов. Для плей-офф абсолютно нормально, когда команда, у которой ничего не получается в матче, пытается хоть как-то повоевать с соперником, передать сообщение ему на следующую игру. Главное в таких случаях, чтобы всё обходилось без травм.

Но в третьем матче, уверен, «Йокерит» снова будет играть в хоккей. У «шутов» была неплохая первая игра, из которой можно многое вынести и попробовать доставить хоть какие-нибудь проблемы «Локомотиву».

«Ак Барс» заставил игроков «Торпедо» сомневаться в себе. Но менять стиль нижегородцам нельзя

Вторая игра в Казани оказалась совсем не похожей на первую. В этот раз «Ак Барс» не позволил «Торпедо» даже подумать об успешном исходе поединка, сходу врубил высокие скорости, активный прессинг и ещё в первом периоде решил все свои проблемы. Отдельно бы хотел отметить первый гол казанцев: какое же интересное и нестандартное решение в том эпизоде нашёл Патрис Кормье, обманувший всех находящихся на льду игроков «Торпедо»!

Эта шайба — лишнее доказательство, что хоккеисты «Ак Барса» играют не так уж просто и прямолинейно и вполне способны на креатив.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

После 0:3 в первом периоде у «Торпедо», конечно, не было уже никаких шансов. Мыслями Дэвид Немировски и его подопечные уже наверняка были в домашней серии матчей. Там «автозаводцам» должны помочь атмосфера родного стадиона и поддержка болельщиков, но на таких абстрактных вещах у «Ак Барса» вряд ли удастся выиграть хотя бы один матч.

Интересно, что в «Торпедо» сейчас задумываются об изменении модели игры. Об этом говорил вчера Иван Чехович.

Чехович: «Торпедо» нужно играть в более «тупенький» хоккей

Но мне кажется, что в «тупеньком» хоккее у нижегородцев против «Ак Барса» ещё меньше перспектив. Фишка «Торпедо» — это скоростная, комбинационная, юркая игра, которая приносила команде результат в регулярке. Упростив её, как предлагает Чехович, «автозаводцы» создадут казанцам максимально комфортную среду и сами себя лишат и без того немногочисленных козырей. В «Торпедо» нет «летающих шкафов», эталонных столпов пятачка, да и просто по габаритам нижегородцы серьёзно уступают «Ак Барсу». Так что, на мой взгляд, на домашнем льду игрокам «Торпедо» нужно оставаться самими собой, и только при этом условии у них появятся шансы зацепить хотя бы одну игру.

«Автомобилист» почувствовал свою силу. В Екатеринбурге он может вернуться в серию

Во второй встрече в Балашихе «Авангард» одержал тяжёлую и удивительную победу. Омичи дважды сумели отыграться и выйти вперёд по ходу встречи, а удержать положительный результат им помогла эталонная работа видеотренеров команды, которые дважды за матч умудрились заметить положение «вне игры» у хоккеистов «Автомобилиста» в совсем не очевидных ситуациях и сообщить о своих сомнениях Бобу Хартли. Канадец оба раза рискнул взять запрос и не прогадал. Забавно, что в «Авангарде» после матча прекрасно понимали, кому обязаны победой, и лучшими игроками встречи в раздевалке признали именно видеотренеров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Авангард».

«Автомобилист» возвращается домой при счёте 0-2, но ни о каком подавленном состоянии уральцев сейчас не может быть и речи. Ещё в первой игре они показывали местами неплохой хоккей (просто не смогли забить), ну а во втором матче и вовсе доставили «Авангарду» огромные проблемы. Выяснилось, что омичи не так уж и уверенно чувствуют себя под перманентным давлением, проваливают второй период с дальней лавкой, а Бобков — вовсе не волшебник. Также бросается в глаза, что уральцы переигрывают «ястребов» на точке вбрасывания (хотя по этому компоненту «Авангард» был едва ли не лучшей командой КХЛ в регулярке), это серьёзно разрушает целостность игры омичей и даёт «Автомобилисту» больше шансов в любимых позиционных атаках.

Судья потерял сознание, «Автомобилисту» не засчитали два гола! Что творится в плей-офф КХЛ Сенсация от «Северстали», непростой матч СКА и волнительная игра в Балашихе.

У «Авангарда», безусловно, остаются свои мощные козыри. «Ястребы» лучше подготовлены физически, что позволяет им «съедать» соперника в третьих периодах, плюс спецбригады омичей остаются такими же мощными, как и в регулярке. Но побеждать такой «Авангард», безусловно, можно, особенно на своей площадке. Думаю, что в Екатеринбурге на «ястребов» будет оказано гораздо большее игровое давление, чем в Балашихе, и они могут дрогнуть.

«Барыс» готов к кубковой борьбе не хуже, чем «Магнитка»

После первого матча «Магнитки» и «Барыса» я предположил две вещи: что вторая игра уже будет похожа на плей-офф и получится гораздо менее результативной, и что у «Барыса» в таком вязком, кубковом хоккее на гостевой площадке шансов не много.

С первым тезисом угадал, со вторым — ошибся. Хоккей, действительно, получился тягучим, с рваным темпом и превосходством обороны над атакой, но «Барыс», забив первым, затем умело гасил вспышки активности магнитогорской атаки, а единственный пропущенный гол, по сути, стал следствием ошибки Йони Ортио при игре на выходе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Барыс» выглядел уверенно, не просел в физике к концу встречи (что очень важно), а в овертайме уже смог воспользоваться неуверенной игрой голкипера «Металлурга». Победу нурсултанцы добыли абсолютно по делу, а «Магнитка» теперь должна понять, что в этой серии ей придётся столкнуться с весьма организованной обороной. Иллюзии из первой встречи должны выветриться окончательно.

Очевидно, что «Металлургу» нужно добавлять в остроте у чужих ворот, повышать скорости, усиливать напор, иначе можно столкнуться с большими проблемами. К тому же, серия переезжает в Нур-Султан, где «Барыс», убеждён, постарается сыграть первым номером. Впрочем, «Магнитке», возможно, в таком хоккее даже будет попроще.

«Салават» вырвал победу у «Трактора», но здесь всё только начинается

Нет никаких сомнений, что самая зрелищная серия первого раунда будет оправдывать свой статус в каждом матче. «Салават» вырвал победу у «Трактора», дожав-таки упорных челябинцев в овертайме. В этой игре оба соперника успели продемонстрировать свои сильные и слабые стороны, о чём я вчера подробно писал в отчёте.

«Салавату» тяжело, но он не сдаётся! Победу Уфе принесла шикарная комбинация в овертайме Гранлунд одним пасом «разрезал» всю оборону «Трактора», а Хартикайнен сравнял счёт в серии.

Что будет дальше в этом противостоянии? Характер игры вряд ли сильно изменится даже на челябинском льду, а вот результат предугадать невозможно. За этой серией нужно просто наблюдать и получать от неё удовольствие, не пытаясь прослыть мастерами прогнозов.