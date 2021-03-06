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«Автомобилист» — «Авангард» — 2:1, обзор матча Кубка Гагарина – 2021, видео

«Автомобилист» — «Авангард» — 2:1
Елена Кузнецова
«Автомобилист» вырвал победу за 68 секунд до конца. Интрига в серии вернулась!
В третьем периоде команда Билла Питерса показала себя более голодной до победы.
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

«Автомобилист» не смог добыть на выезде ни одной победы, но отчаиваться было рано. Не только потому, что серия идёт до четырёх побед, но и потому что игра-то у команды Билла Питерса, особенно во второй встрече, получалась очень даже неплохо. В общем, надежды на камбэк были, и небеспочвенные.

Турнирная таблица Кубка Гагарина - 2021

Хотя в первом периоде пришлось туговато – атаковать «Автомобилист» атаковал, кружил с шайбой по зоне, да вот только до ворот её практически не доводил. То ли дело «Авангард» — что ни атака, то бросок, всё на ворота, движение только вперёд. Тем не менее, результат соперники показали одинаковый – ноль заброшенных шайб.

Всё изменилось во втором периоде – «Автомобилист» стал действовать более активно, прорываться к владениям Игоря Бобкова, и результат пришёл, да ещё и в меньшинстве. После броска Оливера Каски шайба застряла на пятачке, где её подхватил Корбиниан Хольцев и послал в контратаку Питера Холланда и Станислава Бочарова. У омичей в защите остался один Каски, и «Автомобилист» классически разыграл выход два в одного – шансов у Бобкова остановить эту атаку не было никаких.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в «твиттере» КХЛ.

«Авангарду» в прошлом матче уже приходилось отыгрываться, так что с этим проблем не возникло, тем более, как мы помним, у них продолжалось большинство. Илья Ковальчук выдал идеальный пас на Александра Хохлачёва, который незаметно подкрался к дальней штанге и завершил розыгрыш броском в касание. Сколько бы ни спасал Якуб Коварж в этой встрече, какие бы мёртвые броски не вытаскивал, здесь он был абсолютно бессилен.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в «твиттере» КХЛ.

И вот тут бы «Авангарду» поднажать – с физикой всё в порядке, исполнители есть (а у «Автомобилиста», меж тем, с конца второго периода перестал выходить Анатолий Голышев. Как потом оказалось – последствия недавней простуды), но в третьем периоде гости встали. Обозначения активности были, а опасных моментов – даже не кот наплакал, а вообще ни одного. Ни розыгрышей, ни комбинаций, не мощных рывков на ворота. Те же броски (в основном с периметра), что были, Коварж щёлкал, как семечки – на мякине его точно не возьмёшь.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2021, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Авангард
Омск
1:0 Бочаров (Холланд, Хольцер) – 31:13' (4x5)   1:1 Хохлачёв (Береглазов, Ковальчук) – 32:07' (5x4)   2:1 Белоусов (Щемеров, Бочаров) – 58:52' (5x5)

«Авангард» поплатился за свою безынициативность, а «Автомобилист», наоборот, буквально с каждой минутой наращивал темп, давил. Было видно, что победа им нужна позарез, и они готовы сделать ради неё всё.

За своё рвение хозяева были вознаграждены на флажке третьего периода. За 68 секунд до сирены Георгий Белоусов подправил дальний наброс и пробил Бобкова. Арбитры пошли смотреть кино, не было ли там высоко поднятой клюшки, и, посовещавшись, решили – хороший гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в «твиттере» КХЛ.

Боб Хартли прокомментировал поражение «Авангарда» в матче с «Автомобилистом»

Интрига в серии возродилась. «Автомобилист» выиграл совершенно заслуженно, а «Авангарду» надо делать выводы. Пусть Боб Хартли и говорит, что ему понравилась игра его команды, но тактика выжидания при ничейном счёте в надежде на ошибки крайне мотивированного соперника оказалась не рабочей. Заодно и Коварж завёлся – его вклад в эту победу огромный, а когда чех ловит кураж, он способен вытаскивать матчи даже в одиночку.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

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