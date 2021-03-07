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«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 4:3 ОТ – видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ — 2021

Тарасенко вернулся спустя полгода и мог забить
Максим Замятин
«Сплетни не мешали уверенности!» Тарасенко вернулся спустя полгода и мог забить победный
Гола не случилось, но первый матч после возвращения Владимир отыграл вполне удачно.
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко сыграл свой первый матч в сезоне. Для россиянина это была первая официальная игра с 15 августа 2020 года, а третья операция на травмированном плече вызывала у болельщиков серьёзное беспокойство, сможет ли Владимир полноценно восстановиться. Ходили даже слухи о том, что Тарасенко может завершить карьеру, и эта информация вызывала логичное недовольство в семье игрока. Именно этим был вызван эмоциональный пост супруги Владимира Яны, которая анонсировала возвращение нападающего в своём «инстаграме».

Календарь сезона НХЛ 2020/2021

«Сегодня у Вовы первая игра после операции и периода восстановления. Важный для нас день. У нас не было сомнений, что Вова вернется в спорт, и никакие сплетни от «инсайдеров» и прогнозы, что «ничего уже не будет как прежде» нашей уверенности не мешали. Но поддержка тех, кто искренне переживал и верил, была неоценима. Таких людей, к счастью, всегда гораздо больше. Спасибо им большое и удачи нам всем в этом сезоне!» — написала Яна Тарасенко.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».

«Да, Влади возвращается. Никаких особых ожиданий у меня нет, это первый матч после долгого времени. Ему нужно побыть в борьбе и почувствовать игру, а давить на него никто не хочет», — сказал главный тренер «Блюз» Крэйг Берюбе перед матчем.

Для подкрепления этой уверенности Владимиру очень бы помог гол в первом же матче после возвращения, но отметиться результативными баллами нападающий не сумел.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Перрон (Шенн, Данн) – 00:25' (5x5)   0:2 Уокер (Бле, Бортуццо) – 04:38' (5x5)   0:3 О'Райлли (Шенн, Перрон) – 11:05' (5x4)   1:3 Копитар (Иафалло, Андерсон) – 13:08' (5x5)   2:3 Копитар (Иафалло, Даути) – 38:09' (5x4)   3:3 Лафф (Копитар, Рой) – 39:49' (5x5)   4:3 Кемпе (Виларди, Уокер) – 61:45' (3x3)

Главный момент в матче против «Кингз» у Тарасенко был в овертайме: Владимир отлично продрался по флангу, вышел на пятачок, но шайба предательски сошла с крюка и броска не получилось. «Эх, это был золотой шанс! Увы, гол в ответной атаке забил Кемпе», — посетовал обозреватель The Athletic Джим Рутерфорд. И хотя победный гол не состоялся, 91-й номер «Блюз» вполне может занести первый матч в сезоне в свой актив.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Не хочу врать. Я действительно нервничал до игры, потому что перерыв был долгим, но в самом матче я чувствовал себя хорошо. Конечно, мы очень хотели победить. Неприятно, когда ты возвращаешься после долгого перерыва и проигрываешь, но, как вы знаете, такое иногда случается. Это всего лишь один из многих матчей, ну а овертайм — есть овертайм. Плохо, что мы растратили преимущество в счёте, но хотя бы одно очко мы заработали. Конечно, уверенности немного не хватало, но было здорово выйти вместе с парнями, почувствовать эту атмосферу. Когда долго отсутствуешь, то появляется возможность всё обдумать, заново оценить свою жизнь. Это привилегия — быть в раздевалке и иметь возможность играть», — сказал Тарасенко после матча.

На протяжении всей игры его горячо поддерживала семья, что не осталось незамеченным пресс-службой «музыкантов», опубликовавшей видео из дома Владимира.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».

В этой игре он заработал «-2», выходя во втором звене, отыграл почти 16 минут, отметился четырьмя бросками в створ, сделал один силовой приём и попал под три.

«Владимир хорошо смотрелся. Играл короткими сменами, сделал много хорошей работы. Думал, что он забьёт в овертайме, но не получилось. Главное, что с катанием всё было в порядке, он был силён физически, так что всё это хороший знак для него», — сказал Крэйг Берюбе.

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