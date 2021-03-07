«Сплетни не мешали уверенности!» Тарасенко вернулся спустя полгода и мог забить победный

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко сыграл свой первый матч в сезоне. Для россиянина это была первая официальная игра с 15 августа 2020 года, а третья операция на травмированном плече вызывала у болельщиков серьёзное беспокойство, сможет ли Владимир полноценно восстановиться. Ходили даже слухи о том, что Тарасенко может завершить карьеру, и эта информация вызывала логичное недовольство в семье игрока. Именно этим был вызван эмоциональный пост супруги Владимира Яны, которая анонсировала возвращение нападающего в своём «инстаграме».

«Сегодня у Вовы первая игра после операции и периода восстановления. Важный для нас день. У нас не было сомнений, что Вова вернется в спорт, и никакие сплетни от «инсайдеров» и прогнозы, что «ничего уже не будет как прежде» нашей уверенности не мешали. Но поддержка тех, кто искренне переживал и верил, была неоценима. Таких людей, к счастью, всегда гораздо больше. Спасибо им большое и удачи нам всем в этом сезоне!» — написала Яна Тарасенко.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».

«Да, Влади возвращается. Никаких особых ожиданий у меня нет, это первый матч после долгого времени. Ему нужно побыть в борьбе и почувствовать игру, а давить на него никто не хочет», — сказал главный тренер «Блюз» Крэйг Берюбе перед матчем.



Для подкрепления этой уверенности Владимиру очень бы помог гол в первом же матче после возвращения, но отметиться результативными баллами нападающий не сумел.

Главный момент в матче против «Кингз» у Тарасенко был в овертайме: Владимир отлично продрался по флангу, вышел на пятачок, но шайба предательски сошла с крюка и броска не получилось. «Эх, это был золотой шанс! Увы, гол в ответной атаке забил Кемпе», — посетовал обозреватель The Athletic Джим Рутерфорд. И хотя победный гол не состоялся, 91-й номер «Блюз» вполне может занести первый матч в сезоне в свой актив.

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«Не хочу врать. Я действительно нервничал до игры, потому что перерыв был долгим, но в самом матче я чувствовал себя хорошо. Конечно, мы очень хотели победить. Неприятно, когда ты возвращаешься после долгого перерыва и проигрываешь, но, как вы знаете, такое иногда случается. Это всего лишь один из многих матчей, ну а овертайм — есть овертайм. Плохо, что мы растратили преимущество в счёте, но хотя бы одно очко мы заработали. Конечно, уверенности немного не хватало, но было здорово выйти вместе с парнями, почувствовать эту атмосферу. Когда долго отсутствуешь, то появляется возможность всё обдумать, заново оценить свою жизнь. Это привилегия — быть в раздевалке и иметь возможность играть», — сказал Тарасенко после матча.



На протяжении всей игры его горячо поддерживала семья, что не осталось незамеченным пресс-службой «музыкантов», опубликовавшей видео из дома Владимира.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».

В этой игре он заработал «-2», выходя во втором звене, отыграл почти 16 минут, отметился четырьмя бросками в створ, сделал один силовой приём и попал под три.



«Владимир хорошо смотрелся. Играл короткими сменами, сделал много хорошей работы. Думал, что он забьёт в овертайме, но не получилось. Главное, что с катанием всё было в порядке, он был силён физически, так что всё это хороший знак для него», — сказал Крэйг Берюбе.