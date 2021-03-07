Дерби – не украшение, а главное уныние плей-офф. Знарка ждёт последний матч в «Спартаке»?

В последний раз ЦСКА и «Спартак» встречались друг с другом в плей-офф в сезоне-2017/2018. Тогда ещё не было жёсткого потолка зарплат, а «армейцы», легко разгромившие спартаковцев в первом раунде (4-0 в серии), дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили «Ак Барсу». Многие болельщики до сих пор помнят феноменальную игру голкипера казанцев Эмиля Гарипова, ставшего камнем преткновения для нападающих соперника.

Нынешний состав ЦСКА гораздо слабее тогдашнего, так как времена гигантских контрактов остались в прошлом. Ко всему прочему, многие «армейские» лидеры отправились покорять НХЛ.

«Спартак» громят, «Йокерит» готов к отпуску. Что творится в плей-офф КХЛ Знарок установил рекорд, но снова проиграл, Скабелка уверен в себе, а «Ак Барс» не оставил шансов «Торпедо».

У «Спартака», разумеется, по именам состав тоже изменился, но по мастерству и бюджету команда осталась примерно на том же уровне. Вот только тренирует красно-белых теперь не Вадим Епанчинцев, а титулованный и грозный Олег Знарок. Между прочим, один из самых высокооплачиваемых специалистов в Континентальной лиге.

Где же результат, спросите вы? Вот и нам хотелось бы получить ответ на этот вопрос. Знарку, как и Епанчинцеву, на лавке помогает генменеджер команды Алексей Жамнов. Олег Валерьевич с трудом, с восьмого места в Западной конференции, попал в плей-офф, пропустив вперёд даже скромную «Северсталь» (где, кстати, видна тренерская работа Андрея Разина) и минское «Динамо» с куда более маленьким бюджетом. Но спартаковский воз, увы, и ныне там.

Вывеска у серии ЦСКА – «Спартак» такова, что раскрутить её можно максимально круто. Московское дерби, битва непримиримых соперников, фанатское противостояние. Главное, показывать достойную игру, биться на каждом участке льда, добавлять игре нерва и напряжения.

Но всё это так и осталось мечтаниями. Наблюдая, например, за схватками между «Салаватом» и «Трактором», московским «Динамо» и «Северсталью» складывается впечатление, что это какой-то другой вид спорта. Даже если посмотреть на минское «Динамо», которое заведомо являлось аутсайдером в серии со СКА, можно увидеть системный труд тренерского штаба Крэйга Вудкрофта и неуступчивость белорусской команды. Много заброшенных шайб, стычки, драки, максимальный градус напряжённости. «Зубры» – далеко не подарок.

У ЦСКА со «Спартаком» всё иначе. Выиграв два первых матча (1:0 ОТ, 5:1), хоккеисты Игоря Никитина продолжили гнуть свою линию в третьей встрече. Никитин, кстати, в плане тренерского развития многим обязан Знарку, о чём сам постоянно повторяет. Но конкретно сейчас Игорь Валерьевич переигрывает своего более опытного коллегу буквально во всём.

«А так я не скажу, что мы плохо играли — просто мало бросали, особенно в первом периоде. Нам нельзя совершать такие ошибки! Я же говорю. Первое удаление — это в принципе вообще неправильно. Уже 0:1. Второй гол — шайба на крюке, просто нужно было действовать через дальний борт. Тоже такая ошибка… И третий гол пришёл с нашей ошибки, когда защитники не перестроились», – говорил Знарок после поражения в прошлой встрече.

Были ли тренерами «Спартака» сделаны какие-то выводы? На бумаге – наверняка да. Но на деле всё получилось по старому сценарию. Шутка ли, но за три матча серии «Спартак» забросил в ворота ЦСКА всего одну (!) шайбу. Как это назвать, кроме как не беспомощностью? Да, Ларс Юханссон проводит хороший плей-офф, броски по воротам шведа есть (сегодня номинальные хозяева перебросали ЦСКА в створ – 38-23), но всё это выглядит как-то бесхитростно.

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В отчётном матче Гудачека переиграли Андронов, Коростелёв и реализовавший большинство Шалунов. Максим забрасывает красно-белым в каждой игре. В целом же Шалунов забил в шести из семи последних матчей. Центральный нападающий набрал отличную форму!

Что сказать о хоккеистах «Спартака»? Они банально устали. Видно, что команда не готова физически, играет на маленьких скоростях, не успевает за соперником, а это современном хоккее на маленьких площадках просто недопустимо. ЦСКА проводит серию под свою диктовку и с большим запасом, не особо напрягаясь. Все свои силы «армейцы» приберегают на следующий раунд. К сожалению, громкая афиша московского дерби на выходе оказалась пустышкой. Серия ЦСКА – «Спартак» – главное уныние нынешнего плей-офф. Похоже, что следующий матч станет для Олега Знарка последним в качестве главного тренера красно-белых.