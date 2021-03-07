Три фаворита КХЛ в шаге от полуфиналов конференций. Что творится в Кубке Гагарина

«Спартаку», «Торпедо» и «Йокериту» остаётся уповать лишь на чудо. В серии «Трактора» и «Салавата» всё ещё впереди.

В Континентальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи стартового раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Рассказываем о самом главном в сыгранных встречах и о событиях вокруг них.

Восточная конференция

«Трактор» – «Салават Юлаев» – 0:4



Счёт в серии: 1-2

Четвертьфинальная серия Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Трактором» и «Салаватом» переехала из Уфы в Челябинск при равном счёте (1-1). Первый матч противостояния остался за командой Анвара Гатиятулина (3:1), после чего коллектив Томи Лямся взял реванш во второй встрече (3:2 ОТ). Судьба матча решил точный бросок финского форварда Теэму Хартикайнена, произведённый на 14-й минуте дополнительного времени.

По сравнению с предыдущей встречей тренерский штаб «Трактора» не произвёл ни одного изменения в своём составе. В свою очередь уфимцы обошлись минимальными корректировками – вместо Павла Коледова во второй паре защиты оказался заявлен Дмитрий Коробов. На последних рубежах снова появились Иван Федотов и Юха Метсола.

«Салават» учинил разгром в Челябинске! У такого «Трактора» нет шансов в плей-офф КХЛ Команда Анвара Гатиятулина провела отвратительный матч, а уфимцы победили в энергосберегающем режиме.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте первого периода усилиями нападающего «Салавата» Александра Кадейкина. Ключевым отрезком встречи оказалась середина второго периода, когда в ворота Федотова влетели две шайбы с интервалом в пять минут – последовательно отличились Маркус Гранлунд и Пётр Хохряков. После третьего пропущенного гола главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин сменил Федотова на Романа Вилла, для которого этот матч был дебютным в плей-офф КХЛ.

В оставшееся время чешский голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности, но челябинской команде это уже не помогло. «Трактор» провалил первый матч в серии на домашнем льду, так и не сумев распечатать ворота Метсолы. Окончательный счёт установил Вячеслав Солодухин, поразивший пустые ворота. «Салават» одержал вторую победу кряду и завладел минимальным преимуществом в серии – 2-1.

«Торпедо» – «Ак Барс» – 0:4



Счёт в серии: 0-3



Складывается ощущение, что свой главный шанс в этой серии команда Дэвида Немировски упустила в первом матче в Казани. Тогда судьбу встречи решил точный бросок защитника «Ак Барса» Тревора Мёрфи. Канадский защитник точно щёлкнул в большинстве, закончив матч в овертайме. В следующей встрече подопечные Дмитрия Квартальнова не оставили сопернику ни малейших шансов, одержав убедительную победу со счётом 4:1.



Не смогло зацепиться «Торпедо» и за стартовую встречу в Нижнем Новгороде. Снова, как и в первом матче игрового дня, всё решилось в течение короткого временного промежутка в середине второго периода. Точные броски Виктора Тихонова и Кирилла Петрова разделила всего 51 секунда.

Главной интригой заключительного отрезка был ответ на вопрос – сумеет ли голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов впервые в нынешнем плей-офф отыграть на ноль. В предыдущем матче для шат-аута российскому голкиперу не хватило всего трёх минут. Но на сей раз пробить Билялова волжанам так и не удалось. Тимур стал одним из главных героев встречи, отразив 30 бросков. На последней минуте отличился Артём Лукоянов, отправивший шайбу в пустые ворота. Уже 9 марта казанская команда может стать первым участником полуфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

Западная конференция

«Йокерит» – «Локомотив» – 2:3 ОТ



Счёт в серии: 0-3

Серия между «Йокеритом» и «Локомотивом» навсегда останется в истории КХЛ, благодаря тому обстоятельству, что все матчи противостояния проходят на арене в Ярославле. После консультаций с финским правительством и КХЛ из-за непростой ситуации с коронавирусом «шуты» приняли решение провести домашние матчи плей-офф на аренах соперников.



Возможно, именно этот шаг и демотивировал команду Лаури Марьямяки на старте серии. В первых двух матчах финны предстали абсолютно жалким зрелищем. За первые 120 минут противостояния «шуты» не смогли ни разу огорчить голкипера «железнодорожников» Эдварда Паскуале. Хоккеисты финской команды запомнились лишь игрой на грани фола, а порой и откровенным переходом за черту допустимого.

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В третьем матче голевое чудо для «Йокерита» случилось в середине второго периода, когда цели достиг бросок защитника Сами Лепистё. На беду номинальных хозяев льда счёт к этому времени был уже 2:0 в пользу подопечных Андрея Скабелки. Отличились Михаил Беляев и Теэму Пулккинен. К чести «шутов», стоит признать, что на сей раз они боролись до конца и даже смогли перевести встречу в овертайм – за три минуты до конца основного времени забил Никлас Йенсен. Однако на характере серии гол датского форварда не повлиял. В дополнительное время своё слово сказал Пулккинен, оформивший дубль.

«Спартак» – ЦСКА – 0:3



Счёт в серии: 0-3

Противостояние двух столичных команд переда началом серии в первую очередь ассоциировалось с тренерской дуэлью Олега Знарка и Игоря Никитина. Не так давно Никитин входил в тренерский штаб Знарка в сборной России. Вместе работая в национальной команде, специалисты привели россиян к золотым медалям Олимпийских игр в Пхёнчхане. Теперь они находятся по разные стороны баррикад, и вполне может случиться, что Никитин положит конец тренерской карьере Знарка в «Спартаке». Примечательно, что три года назад Знарок уже покидал СКА после поражения от ЦСКА Никитина в серии плей-офф.

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В московском же дерби красно-белые столкнулись с огромными проблемами в завершающей стадии атак. Абсолютно безобразным образом выглядят иностранные лидеры спартаковцев – защитник Эмиль Юсе, а также форварды Робин Ганзл, Лукаш



Радил и Йори Лехтеря. Вокруг этих хоккеистов должно строиться спартаковское большинство, но у них ровным счётом ничего не получается. За первые два матча спартаковцы отправили всего одну шайбу в ворота Ларса Юханссона, причём отличился защитник Дмитрий Вишневский.

Третий матч не стал исключением из этого правила. «Армейцы» провели очередную идеальную встречу, удачно забрасывая в ключевые моменты встречи. Они открыли счёт в самом начале первого периода (отличился Сергей Андронов), в результате чего комфортно себя чувствовали на протяжении оставшегося времени. В начале третьего периода большинство реализовал Максим Шалунов, для которого этот гол стал третьим в нынешнем плей-офф. Под занавес основного времени окончательный счёт установил Никита Коростелёв. Шведский голкипер Юханссон оформил второй шат-аут в серии, а ЦСКА оказался в одной победе от следующего раунда.