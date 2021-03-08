«Малкин вернулся! Снова катается со своей грацией и силой!» У Евгения 6 очков в 4 матчах

Только ленивый не ругал Евгения Малкина на старте нынешнего сезона. Российскому форварду «Питтсбурга» пеняли за практически полное отсутствие голов в равных составах, излишнюю нервозность и недостаточную результативность, и даже ходили активные слухи о возможном обмене уральца, у которого через год заканчивается контракт.

Однако недавняя серия из трёх матчей против «Филадельфии», злейшего врага «Пингвинз», а заодно прямого конкурента за попадание в кубковую четвёрку Восточного дивизиона, помогла Евгению обрести увереность. За эти три серии пенсильванского дерби Малкин пополнил личный баланс на 4 (1+3) балла и помог команде одержать две важнейшие победы.



Для того, чтобы восстановиться перед матчем с «Рейнджерс», у «Питтсбурга» было менее 24 часов, и логичными были опасения фанатов «Пингвинз», что после огненных встреч с «лётчиками» энергии просто не хватит. «Мы применяем единый подход ко всем соперникам. Конечно, драться на пределе со своим заклятым врагом — это проще, чем генерировать энергию в матче с менее принципиальным соперником. В среду был матч, похожий на плей-офф, но мы стараемся сосредотачиваться исключительно на своей игре, на том, что нужно сделать», — сказал перед игрой главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. Его подопечные вняли словам наставника и смогли не понизить свою активность, хотя сил после матчей с «Филадельфией» было не так много.

«Рейнджеры» продолжают играть без Артемия Панарина, который находится в отпуске после известных событий. Три победы подряд, добытые в матчах с «Баффало» и «Нью-Джерси», помогли «синерубашечникам» подтянуться к кубковой зоне, но игра против «Питтсбурга» быстро опустила болельщиков «Рейнджерс» с небес на землю.



На отрезке в 1 минуту и 1 секунду «Питтсбург» трижды забил гостям, после чего стартовый вратарь «рейнджеров» Александр Георгиев был вынужден уступить место Кейту Кинкейду — именно он исполняет роль сменщика в отсутствие травмированного Игоря Шестёркина.

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«Мы просто спали на протяжении этой 61 секунды. Не знаю, с чем это связано, но так играть просто нельзя — мы дали сопернику лёгкий шанс выиграть, потому что вернуться в игру после такого было чрезвычайно тяжело», — признал главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.



Для Кинкейда нынешний матч стал первым с 30 ноября 2019 года, когда он ещё выступал за «Монреаль». Он отразил 16 бросков из 18, но организовать «возвращение» ньюйоркцы не смогли, а «Питтсбург» уверенно довёл дело до крупной победы.

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В середине третьего периода Евгений Малкин забил свой шестой гол в сезоне, завершив эффектный выход два в один вместе с Каспери Капаненом. На счету магнитогорца 6 (2+4) очков, 9 бросков в створ и показатель полезности «+3» в четырёх последних матчах — такой удачной результативной серии у Малкина в нынешнем сезоне ещё не было.

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«Самое важное, что произошло в этом матче — это то, как прибавляет Малкин, хотя эту тенденцию мы видим уже неделю. Он «вернул свои ноги», стал действовать активно. Начинают исчезать те ужасные ошибки, которые всех раздражали. В начале сезона он пытался играть в привычный для себя хоккей, но тело его не слушалось, а теперь всё по-другому. Неделю назад после ужасного поражения на Лонг-Айленде он предсказал, что вот-вот разразиться голами. Некоторые просто посмеялись над этим, но Евгений подкрепил свои слова делом — 2 гола и 4 передачи в четырёх играх. Впрочем, катание Малкина важнее цифр. Просто наблюдайте за ним, он движется со своей обычной грацией и силой. Он вернулся, а это многое меняет для «пингвинов», — считает обозреватель The Athletic Джош Йохе.



«Я разочарован тем, как мы сыграли в третьем периоде. Если мы хотим забивать, нам нужно продираться на пятачок, нельзя всё время торчать на периметре и идти по пути наименьшего сопротивления. Против нас было слишком легко действовать», — сказал расстроенный Дэвид Куинн после матча.



Победа помогла «Питтсбургу» сохранить за собой четвёртое место в дивизионе по набранным очкам, хотя по проценту добытых баллов «пингвины» уступают «Филадельфии» (61,4% против 60,4%), и пока не попадают в плей-офф.