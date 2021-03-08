«Авангард» был наказан за трусливый хоккей, в Минске раздули скандал. Что происходит в КХЛ

После третьих матчей серий плей-офф КХЛ делимся новой порцией выводов и наблюдений.

ЦСКА и «Ак Барс» безжалостны к интриге

«Ак Барс» и ЦСКА — победители своих конференций в регулярке и главные фавориты Кубка Гагарина — убивают последнюю интригу в своих парах с «Торпедо» и «Спартаком» соответственно. После первых игр, которые «армейцы» и казанцы с трудом выиграли лишь в овертайме, могло показаться, что в этих противостояниях возможна какая-то реальная борьба, но в следующих встречах всё стало на свои места. И «Ак Барс», и ЦСКА играют всё лучше и всё увереннее, показывая, что тяжёлый старт серий был лишь следствием некоторого волнения, которое в начале кубкового пути, как правило, накрывает даже записных фаворитов.

Сейчас от «Спартака» и «Торпедо» уже ничего не зависит. Все козыри этих команд наглухо перекрыты мощным, системным хоккеем их оппонентов, и в случае с нижегородцами мы видим, что даже домашняя площадка не является фактором, который может что-то поменять. Вчера ЦСКА и «Ак Барс» задавили соперников, одержав сухие победы, счёт в сериях стал 3-0 — о чём тут ещё можно говорить?

Дерби – не украшение, а главное уныние плей-офф. Знарка ждёт последний матч в «Спартаке»? ЦСКА играет с большим запасом и особо не напрягаясь. Громкая вывеска серии оказалась пустышкой.

Думаю, что завтра в этих парах всё будет кончено уже завтра. Последний шаг — это тоже достаточно тонкий психологический момент, но мне кажется, что и «Ак Барс» и ЦСКА полностью готовы его сделать и пораньше отправиться отдыхать перед полуфиналом конференций.

Пулккинен «хоронит» «Йокерит», а в Минске раздули скандал

В ещё двух парах Запада счёт тоже 3-0, и, конечно, уже ясно, что в следующий раунд точно идут «Локомотив» и СКА. Однако в плане хоккея в противостояниях ярославцев с «Йокеритом» и петербуржцев с минским «Динамо» всё не так скучно и безнадёжно для аутсайдеров серий.



«Шуты», например, в двух из трёх встречах в Ярославле выглядели очень даже неплохо, а вчера даже зацепились за результат, отыгравшись с 0:2 и переведя номинально домашнюю встречу в овертайм. Но «Локомотив» дожал соперника, одержав, вероятно, ключевую победу в этой серии. Дубль в этой встрече сделал Теэму Пулккинен, от которого в «Динамо» отказались, навесив на него клеймо «единоличника». Интересно, не скучают ли сейчас бело-голубые по прирождённому снайперу, способному просто взять и решить момент?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Йокериту», конечно, сильно не хватает домашних матчей. Да, если бы они смогли сыграть в Хельсинки, то трибуны «Хартвалл-Арены» остались бы пустыми, зато и «Локомотив» бы никто не гнал вперёд. Ярославцы, и без того играющие здорово, получают дополнительный импульс от болельщиков, и вчера, возможно, этот фактор и помог «железнодорожникам» взять сложный матч. Теперь счёт в серии 3-0, и у «Йокерита» нет ни одного шанса, ни одного «джокера» в рукаве, чтобы что-то всерьёз поменять в серии, где идёт, в общем-то, равный хоккей.

Три фаворита КХЛ в шаге от полуфиналов конференций. Что творится в Кубке Гагарина «Спартаку», «Торпедо» и «Йокериту» остаётся уповать лишь на чудо. В серии «Трактора» и «Салавата» всё ещё впереди.

В паре СКА и минского «Динамо» продолжается веселье. Забавно, что все игры пока проходят в том стиле, который гораздо ближе «зубрам» (открытый хоккей, много голов, слабая оборона), но побеждают всякий раз «армейцы». Просто за счёт более высокого уровня мастерства исполнителей.

Первая минская игра серии закончилась скандалом, но мне кажется, что он сильно раздут обидно проигравшей белорусской стороной. Никакого «убийства» и судейского беспредела в этом матче не было. Разумеется, арбитры пропустили явную подножку на Шейне Принсе в овертайме, но два удаления, которые затем выписали «Динамо» — железобетонные. Более того, они из категории тех штрафов, которые судьи выписывают всегда, независимо от времени эпизода, выбранной линии судейства или, скажем, духа игры. Если ты засовываешь клюшку в лицо сопернику или бьёшь ей по его клюшке (это правило ужесточили с началом сезона, пора было привыкнуть), то будь готов отправиться в штрафной бокс при любых обстоятельствах.

Зрители забросали лёд мусором, капитан махнул на судью. Скандальная победа СКА в Минске Очередной игровой день в плей-офф КХЛ получился богатым на события и не обошёлся без происшествий.

Так что как раз в удалениях, из-за которых «Динамо» осталось втроём в овертайме, арбитры разобрались правильно. Но в целом судейство в том матче было слабоватым, причём в обе стороны. Про пропущенную подножку на Принсе уже упомянул, были и другие эпизоды, где прощали минского или петербуржского хоккеиста. А вот, например, момент, где матч-штраф схлопотал Иван Морозов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Форвард СКА выставил руки инстинктивно, увидев катящего на него Козуна. Посмотрите внимательно, Иван заметил канадца только за секунду до столкновения. Да, получился удар в голову, но почему «5 + 20»? Такая санкция всегда подразумевает умысел, но разве его можно найти в действиях Морозова? И очень странно, что КХЛ впоследствии поддержала решение арбитров и дисквалифицировала Ивана на одну игру.

«Динамо» «отскочило» от «Северстали», зато наверняка проснулось

«Северсталь» потрясающе сражалась в первом домашнем серии с «Динамо». Череповчане вновь справлялись с атакой бело-голубых (великолепный матч провёл Подъяпольский), сами созидали у чужих ворот, играя не менее смело, чем в выездных встречах, и в итоге смогли воспользоваться ошибкой Ивана Бочарова, который выронил шайбу и не заметил этого.



Это был идеальный сценарий матча для «Северстали», но Череповец не выстоял всего лишь три секунды. Старый добрый навал помог «Динамо», а Дмитрий Кагарлицкий в мгновение превратился из любимчика череповецкой публики в едва ли не главного врага родного города.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

И это уже был идеальный сценарий для «Динамо». Очевидно, разбудить своих подопечных у Крикунова не очень-то получилось, и в третьей игре серии мы не могли отличить скромный беззвёздный клуб от одной из самых дорогих команд КХЛ. Но вот такой «отскок» на последних секундах (вкупе с победой в овертайме) наверняка выступит в роли дефибриллятора для бело-голубых.



«Северсталь» не сдастся, не опустит руки, но, думаю, «Динамо» теперь уже будет совсем другое. И, боюсь, интригу в этой серии больше искать не нужно.

«Авангард» наказан за трусливый хоккей

«Автомобилист» в скучнейшем матче переиграл «Авангард» и сократил счёт в серии. Теперь здесь 2-1, и пока совсем ничего не понятно. Но игру в Екатеринбурге «ястребы» проиграли сами себе.



«Автомобилист» вышел на неё не давить соперника атакой (как это было местами и в гостевых встречах), а с приоритетом сыграть как можно строже и плотнее у своих ворот. Видимо, при счёте 0-2 Билл Питерс решил, что только такая тактика имеет право на жизнь. И у канадца были основания это полагать, так как в декабре уральцы выбирались из глубокого кризиса именно за счёт перестраивания игровой модели на более оборонительную.



Вероятно, «Авангард» ждал от соперника чего-то другого, и в первом периоде мы наблюдали удивительную картину, как обе команды, по сути, играют в откат и почти не создают моменты у чужих ворот. Голевой всплеск в середине второго периода ничего не изменил — по-прежнему на льду «Уральца» царствовал тягучий, тяжёлый для просмотра хоккей.

«Автомобилист» вырвал победу за 68 секунд до конца. Интрига в серии вернулась! В третьем периоде команда Билла Питерса показала себя более голодной до победы.

Но если «Автомобилист» в этой ситуации ещё можно было понять (уральцам никак нельзя было проигрывать в третий раз подряд), то трусливый хоккей «Авангарда» нельзя ничем оправдать. У «ястребов» великолепный состав, всё в порядке с «физикой», но в третьем периоде при равном счёте они уходят в глубокий откат и полностью отказываются от массированного нападения. И это при том, что соперник не собирается нагнетать и не доставляет каких-то больших проблем омской обороне. Здесь бы «Авангарду» чуть добавить, чуть навалиться на хозяев площадки, сыграть так, как в начале почти любой домашней игры.



Но «Авангард» даже не попробовал быть смелее. И это, конечно, тренерская установка. Хартли — прекрасный специалист, но у него есть странная особенность: никогда не смотреть на то, как играет соперник. «Авангард» всегда катит только по своим рельсам, отказывается хоть на шаг отступать от жёсткой модели. Именно поэтому у «ястребов» часто возникают большие проблемы с тем, чтобы перевернуть ход неудачно складывающейся встречи. Можно сказать, что у Хартли страдает оперативное управление командой. Но не потому, что он плохо читает игру, а из-за упрямого характера.



Вот и в Екатеринбурге Боб не посчитал нужным отправить своих подопечных «добивать» «Автомобилист» в третьем периоде, а предложил им стандартную терпеливую и выжидательную тактику. «Авангард» ждал ошибок соперника или большинства, но вместо этого был наказан поражением. Оно получилось показательным для «ястребов», но слабо верится, что для Хартли этот урок пойдёт впрок. Характер не тот.

В гостевых матчах «Магнитке» и «Салавату» даже комфортнее

«Металлург» и «Салават Юлаев», тяжело отыгравшие домашние встречи в своих сериях, одержали уверенные победы в первых выездных поединках. Да, «Магнитка» выиграла всего лишь 2:1, но в третьем периоде у «Барыса» не было никаких шансов. Магнитогорцы терпеливо и грамотно сыграли по счёту в лучших традициях Ильи Воробьёва. За подобный стиль тренера много критиковали свои же болельщики, но в плей-офф он поможет «Металлургу» одержать немало важных побед.

«Салават» учинил разгром в Челябинске! У такого «Трактора» нет шансов в плей-офф КХЛ Команда Анвара Гатиятулина провела отвратительный матч, а уфимцы победили в энергосберегающем режиме.

У «Салавата» же получилось быть убедительным и в плане итогового счёта. Уфимцы с удовольствием отдали инициативу «Трактору», сделав ставку на плотную оборону и разящие контратаки, и не прогадали. Выяснилось, что у челябинцев не хватает ресурсов, чтобы продуктивно действовать первым номером, да и оборона провисает, если ей не уделять первостепенное внимание. Это был со всех сторон плохой матч для «Трактора», и если Анвар Гатиятулин ничего не придумает, что никакого огня в этой серии больше можно не ждать.