Минск сотворил сенсацию, размочив серию со СКА! Что творится в плей-офф КХЛ

В Континентальной лиге состоялись очередные матчи стартового раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Рассказываем о самом главном в сыгранных встречах и о событиях вокруг них. Ярких моментов привычно хватало, а в Екатеринбурге отличный хоккей продемонстрировали звёзды КХЛ – Павел Дацюк и Илья Ковальчук.

«Авангард» был наказан за трусливый хоккей, в Минске раздули скандал. Что происходит в КХЛ Фавориты безжалостны к интриге, «Салавату» и «Магнитке» проще на выезде — выводы из матчей плей-офф.

Западная конференция

«Северсталь» – «Динамо» (Москва) – 2:5

Счёт в серии: 1-3

Очередной достойный матч в исполнении «Северстали». Хоккеисты Андрея Разина бились, как львы, но фантастический матч провёл защитник «Динамо» Андрей Сергеев. Наверное, лучший матч в своей карьере. Хоккеист москвичей стал вторым защитником, оформившим хет-трик в плей-офф КХЛ. Первым был Даниэль Чёрнквист из «Локомотива» в 2011 году.



Удивило, что в воротах череповчан появился Дмитрий Шугаев, сыгравший слабее Владислава Подъяпольского, не оказавшегося даже в заявке. «Северсталь» сумела отыграться со счёта 0:2, однако выиграть встречу «сталевары» не смогли. В концовке Яшкин и Пяаярви забили уже в пустые ворота, когда хозяева пошли ва-банк. Как бы и когда бы не завершилась эта серия, Череповцу за неё точно не будет стыдно.

«Динамо» (Минск) – СКА – 2:1

Счёт в серии: 1-3

13056 человек присутствовало на «Минск-Арене» на четвёртом матче серии между минским «Динамо» и СКА. Есть очередной рекорд! Нерв игры чувствовался с первых минут. У динамовцев не сыграли получивший дисквалификацию Павел Варфоломеев и травмировавшийся в прошлой встрече Брэндон Козун, у СКА отсутствовал центральный нападающий Иван Морозов, наказанный СДК КХЛ на один матч за удар в голову.



Шутка ли, но «Динамо» перебросало титулованного соперника в створ (32-24), а судьбу встречи решил гол Дениса Мосалёва, которого после его ухода из ХК «Сочи» многие поспешили списать со счетов. Правда, судьи очень долго смотрели повтор



на предмет помехи вратарю СКА Самонову, но в результате приняли решение засчитать гол. Отличная серия, в отличие от того же унылого противостояния между ЦСКА и «Спартаком». Теперь команды перебираются в Санкт-Петербург. И, есть ощущение, «зубры» снова дадут бой заведомому фавориту. Но уже сегодня Минск сотворил сенсацию. Мало кто верил, что «Динамо» зацепит у СКА хотя бы один матч.

Восточная конференция

«Барыс» – «Металлург» – 4:2

Счёт в серии: 2-2

Тяжелейший матч, закончившийся победой «Барыса», который сравнял счёт в серии. У казахстанской команды продолжают возвращаться игроки, находившиеся в лазарете. Вслед за вратарём Ортио и защитником Блэкером на льду появился и нападающий Валк. «Магнитка» продолжает играть без травмированного Яковлева, не оказалось в заявке Сергея Мозякина.



«Металлург» создал много моментов и дважды забил. Здорово в большинстве на добивании сыграл Прохоркин, а Голдобин, продолжающий демонстрировать свои лучшие качества, удачно подставил клюшку на пятаке после броска партнёра. «Барсы» ответили голами Фрэттина в большинстве и Блэкера, когда «Магнитку» не выручил Олкинуора.



В итоге всё решила игра в неравных составах. Гости во втором периоде не забили в формате «5 на 3», в одном из эпизодов Дронов зарядил в перекладину. А вот хозяева аналогичной возможностью в концовке третьей двадцатиминутки воспользовались, когда с кистей отличился Старченко. Илья Воробьёв на повышенных тонах пообщался с судьями, но его можно понять. Второго удаления Кулёмина за подножку, которое выписали главные арбитры, не было. Николай, проезжая мимо Ортио, не касался финского голкипера. В ключевой момент встречи судьям следует максимально тщательно изучать каждый спорный эпизод, а уж тем более такой. Видимо, Гашилов и Лаврентьев вспомнили, что оставляли «барсов» втроём и решили наказать «Металлург» таким же образом. Именно после гола Старченко начались стычки, драки и грубость, эмоции накалились до предела. В результате Панюков поразил пустые ворота после замены Олкинуоры на шестого полевого хоккеиста и выиграл для казахстанской команды матч.

«Автомобилист» – «Авангард» – 3:4 (ОТ)

Счёт в серии: 1-3

Матч-концерт, в котором феерили суперзвёзды КХЛ – Павел Дацюк и Илья Ковальчук. У центрального нападающего «Автомобилиста» два роскошных паса на партнёров, а в активе форварда «Авангарда» дубль, в том числе и победная шайба в овертайме. Правда, овертайма этого могло и не быть, не оставь главные арбитры встречи Сидоренко и Оскирко уральцев в меньшинстве в концовке третьего периода. В борьбе с Дженовеем картинно упал Буше. Здесь бы взять и выписать по малому штрафу обоим: и канадцу (за подножку), и американцу (за симуляцию). Но судьи поступили однобоко.

Фантастическое спасение «Авангарда» в концовке! И победный гол Ковальчука в овертайме «Автомобилист» не дотерпел до победы три минуты, пропустил два гола в меньшинстве и теперь оказался на грани вылета.

В дополнительное время активнее и интереснее выглядел «Авангард». Якуб Коварж раз за разом выручал свою команду, но постоянно совершать спасения не в состоянии даже опытный чешский голкипер. У «Автомобилиста» не смог выйти на встречу испытывающий проблемы со здоровьем форвард Голышев, а лучшим, помимо Дацюка, можно назвать оформившего дубль Брукса Мэйсека. У «ястребов», не считая дубля Ковальчука, нельзя не выделить ассистентский хет-трик сильно прибавившего Толчинского. Серия возвращается в Балашиху, где может и закончиться.