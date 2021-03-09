«Наказание Уилсона — это просто смешно! Там ничего не было». Почему Овечкин не прав

«Это просто смешно!» — сказал Александр Овечкин. «Это чертовски грязный и дешёвый удар!» — сказал Брэд Маршан. Данная дискуссия разгорелась вокруг силового приёма нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона, после которого пострадавший защитник «Бостона» Брэндон Карло угодил в госпиталь. Уилсон и его игра снова стали предметом жарких обсуждений, в процессе которых ни одна из сторон не готова принимать аргументы соперников.

Уилсон отомстил за Овечкина! Подрался дважды, а одного соперника отправил в больницу В хоккей в этот вечер у «Вашингтона» сыграть не получилось.

«Там не было даже двух минут!»

«Конечно, никто не хочет видеть, как кто-то получает травму после грязного приёма. Но мне кажется, что это какая-то шутка, это просто смешно, потому что мы разговаривали с судьями после первого периода матча против «Бостона». Один из арбитров сказал: «Я не думаю, что там было даже двухминутное удаление, это просто был жёсткий силовой приём». Там ничего не было, никто не зафиксировал нарушения во время игры. Да, это отстой, когда игрок получает травму. Но если ты играешь в хоккей, ты должен быть к этому готов. Нужно знать, кто находится на льду», — сказал Овечкин, который ранее сам получил штраф за удар клюшкой в пах нападающему Тренту Фредерику.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Позже капитан «Вашингтона» сравнил силовой приём Уилсона с опасным ударом Лео Комарова против центрфорварда «столичных» Ларса Эллера. Датчанин после того момента пропустил несколько матчей из-за травмы, а Комаров получил 5 минут штрафа — и больше ничего.



Видео с травмой Эллера можно посмотреть в YouTube.



«Тут тоже можно кое-какие вещи усмотреть. Человек травмирован, а дают пять минут — и всё. Это своего рода шутка, как они устанавливают правила. Судья на льду сказал: «Там не было даже двух минут», но затем дали 7 матчей дисквалификации Тем более это происходит в коротком сезоне из 56 матчей. Тяжело оставаться без такого партнёра, но ситуация сложилась так, что мы должны играть без Тома. Другие хоккеисты получат больше игрового времени, и нам нужно усерднее работать, чтобы помочь команде одержать победу», — заявил Овечкин.



Его критика в адрес лиги была достаточно мягкой, но позиция капитана «Вашингтона» определялась однозначно. Так же, как и позиция Маршана, чьи слова, описывавшие ситуацию с травмой Брэндона Карло, телевизионщикам пришлось «запикивать». Два матча спустя Маршан сам засадил клюшкой в затылок игроку «Нью-Джерс» Таю Смиту, позволив кандидату на «Колдер Трофи» ознакомиться со своей манерой игры, и снял все вопросы относительно своей объективности.



Маршан за свою карьеру был дисквалифицирован 11 раз, а Уилсон — лишь пять. Слова Овечкина про шутку и отсутствие чётких правил частично можно принять, но репутация 43-го номера «Кэпиталз» нынче такова, что удивляться нетерпению чиновников НХЛ просто не приходится.

Овечкин не сдержался и засадил сопернику клюшкой в пах. Его ждёт наказание? После этого он стал первой звездой матча.

Пять дисквалификаций Томаса Уилсона.



27 сентября 2017 года. 2 матча дисквалификации за атаку Роберта Томаса (неспортивное поведение).

3 октября 2017 года. 4 матча дисквалификации ($ 97 560) за толчок на борт Сэма Блэйса.

4 мая 2018 года. 3 матча дисквалификации за удар в голову Зака Астон-Риза.

3 октября 2018 года. 14 матчей дисквалификации ($ 882 114) за атаку в голову Оскара Сундквиста.

6 марта 2021 года. 7 матчей дисквалификации ($ 311 781) за удар в голову Брэндона Карло.



Итого: 30 матчей дисквалификации, $ 1 291 455 неполученной зарплаты.

На грани и за гранью

Что бы там ни говорил Овечкин в защиту одноклубника, но Уилсон меньше всего похож на невинную жертву заговора и человека, к которому злые дяди из дисциплинарного комитета придираются без повода. Откровенно говоря, проступков в карьере Тома было куда больше, чем реальных наказаний, хотя многие из эпизодов с его участием являются крайне спорными — Уилсон всегда играл на тонкой грани между предельно допустимой жёсткостью и грубостью.



Так, впервые чиновники НХЛ познакомились с форвардом в декабре 2013 года. Тогда Уилсон, будучи новичком, толкнул на борт нападающего «Сент-Луиса» Брэйдена Шенна и был удалён до конца матча, но избежал дисквалификации после телефонного разговора с дисциплинарным комитетом.



В апреле 2015 года, в разгар плей-офф, Том второй раз попал на заметку. Его силовой приём против защитника-ветерана «Айлендерс» Любомира Вишновски выглядел запоздалым и больше походил на умышленный удар в область головы. Словак получил сотрясение мозга, и в оставшихся трёх матчах серии участия не принял, а Уилсон счастливо избежал наказания.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

В декабре 2015 года Уилсон получил матч-штраф за удар в голову нападающего «Оттавы» Кёртиса Лазара, но позже он был удивительным образом отменён всё тем же дисциплинарным комитетом НХЛ — отбыть обязательную одноматчевую «отсидку» Том не успел. «Столичные» утверждали, что контакт с головой пострадавшего был случайным, а не был вызван ударом бедром. Это был тот интересный случай, когда наказание вычеркнули, а публично логику принятия этого решения никто не объяснил.



Видео момента с Лазаром можно посмотреть в YouTube.



В том же декабре 2015 года Уилсон со спины налетел на защитника «Флориды» Брайана Кэмпбелла, за что получил удаление до конца игры. Департамент по безопасности определил, что удар не заслужил дисквалификации и выписал Тому лишь штраф, поскольку Кэмпбелл не получил травму и не пропустил ни одной игры.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

В апреле 2016 года Уилсону пришлось иметь дело с парнем покрупнее, чем невысокий Кэмпбелл — речь о защитнике Никите Задорове, который тогда играл в «Колорадо». Россиянин боролся с Маркусом Юханссоном за своими воротами и тянулся к шайбе, наклонив голову, но на него на полной скорости налетел Уилсон, сбив Задорова с ног. Никита получил сотрясение, но вышел в каждом из четырёх оставшихся матчей регулярки, а Уилсон избежал даже малого штрафа.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

В том же апреле 2016 года Уилсон встретил ударом коленом в колено своего нынешнего одноклубника Конора Шири, который тогда играл за злейших врагов «Вашингтона» — «Питтсбург Пингвинз». Дисквалификацию снова не выписали, но выдали штраф на максимальную сумму — $ 2 900, поскольку Уилсон сознательно старался войти с Шири в контакт. Дело было в первом матче серии плей-офф.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

В декабре 2016 года Уилсон применил жёсткий силовой приём против защитника «Нью-Джерси» Джона Мура, у которого диагностировали сотрясение. Мур пропустил из-за него 17 матчей, а Уилсон избежал наказания, так как дисциплинарный комитет не организовал слушаний по данному делу. Впрочем, тот эпизод не выглядел грубо: Мур владел шайбой в момент контакта, удара в голову не было, а обе ноги Тома находились на льду.



В чемпионском для «Кэпиталз» плей-офф 2018 года Уилсон четыре (!) раза привлекал к себе внимание из-за не самых однозначных действий. В первом матче стартового раунда против «Коламбуса» он атаковал форварда Александра Веннберга, но дисциплинарный комитет, просмотрев все записи, не смог определить, была ли голова Веннберга главной точкой соприкосновения, и Уилсона оставили в покое.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Затем жертвой Уилсона стал защитник «Питтсбурга» Брайан Дюмулен, который неудачно попал в коробочку между Уилсоном и Овечкиным, получив удар в голову. Слушаний снова не проводилось, поскольку виновным признали самого Дюмулена, неудачно сманеврировавшего в последний момент перед столкновением.



После этого Уилсон сделал «сотряс» и сломал челюсть Заку Астон-Ризу, за что всё-таки получил дисквалификацию на 3 матча, но в финале, играя против «Вегаса», Том снова отметился силовым приёмом из слепой зоны против форварда Джонатана Маршессо. Тот был лидером по результативности в «Голден Найтс» и перед контактом с Уилсоном уже давно избавился от шайбы, но лига снова пощадила нападающего «Вашингтона», который в итоге стал обладателем Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Рекордный нарушитель

Независимо от мнения об игре Уилсона, бесспорно одно: он неоднократно попадал в ситуации, достойные самого пристального внимания с точки зрения нынешних стандартов безопасной игры. По состоянию на 7 марта 2021 года ни один хоккеист НХЛ не был наказан большее количество раз: из его 333 удалений (учитывается только регулярный чемпионат), более 20% были большими штрафами на 5 и 10 минут. В сумме эти 72 больших удаления составляют 1 052 минуты штрафа, и ни один из других хоккеистов лиги не имеет более 700 минут за такие нарушения (ближайшие преследователи — Эвандер Кейн, Коди Маклеод и Антуан Руссель).



Уилсон продержался почти 2,5 года без формального наказания со стороны НХЛ, хотя всегда продолжал играть на грани. Зачастую делал это без явной необходимости, действуя безрассудно, поскольку в лиге существуют двусмысленные трактовки при определении контакта верхней частью тела. Его неоднозначный стиль игры очень эффективен для того, чтобы внести смуту в ряды соперника и разозлить чужих болельщиков, но иногда он заходит слишком далеко.



«Это просто шутка!» — сказал Овечкин, комментируя дисквалификацию Уилсона. «Да неужели?!» — могут в ответ воскликнуть поклонники «Бостона», «Вегаса», «Сент-Луиса» и «Питтсбурга», приведя в качестве аргументов изложенный выше список.