Три клуба влетели, больше всех опозорились «Йокерит» и Знарок. Что творится в плей-офф КХЛ

В Континентальной лиге состоялись очередные матчи стартового раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Рассказываем о самом главном в сыгранных встречах и о событиях вокруг них. Ярких моментов привычно хватало, а основное внимание по-прежнему приковано к серии между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором», хотя три противостояния уже завершились. Три клуба влетели своим соперникам со счётом 0-4 в серии.

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Западная конференция

«Спартак» – ЦСКА – 1:3

Счёт в серии: 0-4

Самая скучная серия первого раунда плей-офф (конкурировать с ней могут противостояния «Локомотива» с «Йокеритом» и «Ак Барса» с «Торпедо») ознаменовалась тем, что в четвёртой игре «Спартак» наконец-то забросил вторую шайбу в серии. Уже на третьей минуте встречи большинство реализовал словацкий нападающий номинальных хозяев Мартин Бакош.



Правда, «армейцы» свой гол тоже организовали в формате «5 на 4». Мощнейший бросок Слепышева застал врасплох Юлиуса Гудачека. Отступать красно-белым было некуда, но ЦСКА в третьем периоде выглядел лучше и больше атаковал. Всё-таки класс команд разнится. Всё шло ко второму голу «Спартака». В результате Лайпсика забыли на пятаке, канадец получил шайбу от партнёра, выигравшего борьбу за воротами Гудачека, и буквально расстрелял владения красно-белых. Точку в матче поставил Телегин, поразивший пустые ворота. По всей видимости, это был последний матч тренерского штаба Олега Знарка в «Спартаке». Такой хоккей спартаковским болельщикам точно не нужен. Иначе, как позором, итоговый результат красно-белых не назовёшь.

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«Йокерит» – «Локомотив» – 1:4

Счёт в серии: 0-4

Ещё одним унынием в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина стал «Йокерит». С таким настроем финнам вообще нужно было сняться с чемпионата и не позорить ни себя, ни великую хоккейную державу, которой является Финляндия. Мало того, что все домашние матчи «джокеры» проводили в Ярославле, так ещё и серьёзной борьбы «Локомотиву» не навязли, всухую проиграв серию.



В заключительной четвёртой встрече в очередной раз здорово сыграл голкипер ярославцев Эдди Паскуале, отразивший 30 бросков из 31 возможного. Опять забил Пулккинен, у которого четыре гола в серии. От обмена с московским «Динамо» пока явно выигрывают «железнодорожники». Команда Андрея Скабелки, как и ЦСКА, совершенно не напрягалась и экономила силы на следующий раунд. «Йокерит» в плей-офф исполнял роль статиста.

Восточная конференция

«Трактор» – «Салават Юлаев» – 0:3

Счёт в серии: 1-3

«Салават Юлаев» очень строго и системно провёл оба матча в Челябинске. Во второй игре подряд не пропустил Юха Метсола. Уфимцы, если того требует ситуация, готовы играть даже в откат. Видно, что Томи Лямся навёл порядок в команде, отказавшись от тактики «бразильского» хоккея. В плей-офф такие вещи не работают.



В результате хоккеисты «Трактора» бились об «Салават» и Метсолу словно мухи об стекло. В отчётной встрече, помимо Метсолы, отлично выглядело первое звено гостей. Забили все трое: и Хартикайнен, и Гранлунд, и Маннинен, поразивший пустые ворота. Мог отличиться молодой форвард Амиров, но эпизод с ним судьи трактовали абсолютно правильно. Родион врезался в Вилла, а шайба пересекла линию ворот уже после контакта игрока с голкипером. Такие голы засчитывать нельзя.



«Салавату» же нужно меньше удаляться и внимательнее проводить смены. В сегодняшней игре юлаевцы заработали сразу два штрафа за нарушение численного состава. В свою очередь у челябинцев видно старание, команда очень активно начинает, прессингует, но затем у «Трактора» просто заканчиваются силы. На вторую половину матча и концовку хоккеистов Анвара Гатиятулина не хватает. Не забросить ни одной шайбы за две домашних встречи – это, мягко говоря, не очень приятный показатель. «Салават» впервые в плей-офф КХЛ не пропускает два матча подряд.

«Трактор» беспомощен против кубковой Уфы! Ноль голов в домашних матчах — это провал Кажется, у челябинцев закончились и силы, и идеи, и эмоции.

«Торпедо» – «Ак Барс» – 1:4

Счёт в серии: 0-4

С главным тренером «Торпедо» Дэвидом Немировски ещё до старта плей-офф продлили контракт на следующий сезон. Конечно, данный фактор определённым образом мог сказаться на матчах Кубка Гагарина, но изначально было понятно, что нижегородцы – это не соперник для «Ак Барса». Слишком разный уровень у команд, исполнительское мастерство и подбор игроков сравнению не поддаётся.



Немировски никогда не играл в скучный хоккей. В серии с казанцами Дэвид пытался найти для соперника какие-то козыри и удивить Дмитрия Квартальнова, но ничего не получилось. В заключительной четвёртой встрече гости забивали голы на любой вкус. По разу отличились Педан, Доус, Тихонов и поразивший пустые ворота Галиев. Нижегородцам не должно быть стыдно за сезон, но для того, чтобы проходить первый раунд, нужно серьёзно укреплять состав и прилично потратиться. Иначе сделать шаг вперёд не получится.