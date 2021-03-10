Фантастическое спасение Варламова! В последний момент вытащил шайбу из пустых ворот

Не «Бостон» и не «Вашингтон» лидируют в Восточной конференции, весной их стремительно нагнали и обогнали «Айлендерс», выдав мощную серию из шести побед подряд. Сегодня им противостоял не идущий ко дну «Баффало», а команда совершенно другого калибра – «Брюинз». На Семёна Варламова выпала большая нагрузка, особенно в первых двух периодах, но он блестяще с ней справился и сделал фантастический сейв, изменивший ход встречи.

Единственный гол Варламов пропустил на последней минуте второго периода при игре в меньшинстве. Голкипер потерял равновесие и не смог вовремя занять позицию, чтобы отразить бросок Давида Пастрняка.

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Больше Варламов не отдал «мишкам» ни сантиметра, а его ключевое и эффектное спасение пришлось на меньшинство в середине второго периода при счёте 0:1. Брэд Маршан зарядил из круга вбрасывания, Варламов отбил перед собой, и шайба отскочила к Давиду Крейчи. Нападающий видел пустые, приветливо распахнутые ворота, но в последний момент путь шайбе преградила клюшка Варламова.

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«Этот сейв подстегнул нашу команду. Нам повезло, мы уже были в отчаянии, но получили такое важное спасение. Это был поворотный момент встречи, это чувствовалось как на скамейке, так и на льду», — сказал после игры главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц.

«Важный сейв в нужный момент. На мой взгляд, ключевой сейв. Крейчи бросал в пустые ворота, я смог дотянуться до шайбы клюшкой. Можно сказать, мне повезло», — согласился Варламов.

Действительно, стань счёт 2:0 в пользу «Бостона», не факт, что хозяева смогли бы отыграться. Но действия Варламова придали «островитянам» дополнительную энергию, и в концовке периода они сравняли счёт, разыграв шикарную трёхходовку в большинстве.

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«Когда счёт стал равным, у меня были хорошие ощущения относительно третьего периода, все ребята чувствовали, что найдут свою игру. Так и случилось», — отметил Тротц. Это был закрытый осторожный хоккей с обеих сторон, но в овертайме, на свободном льду, «Бостон», пожалуй, имел больше шансов на победу, если бы не очередная порция впечатляющих сейвов от россиянина.

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На буллитах «Айлендерс» отличились дважды, а Варламов пропустил лишь раз с трёх попыток и одержал свою 12-ю победу в сезоне. По этому показателю он занимает второе место в НХЛ после Андрея Василевского, а по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности идёт третьим.